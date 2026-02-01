יום ראשון, 01.02.2026 שעה 06:52
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

רטנר לא ישחק בנוער, המו"מ עם ברוניניו תקוע

שחר ועובדיה נכנסו לחדר ההלבשה והחמיאו לצעירים לאחר הניצחון על טבריה. הקשר לא ימריא עם הנוער נגד ברצלונה. הפערים מול הברזילאי ניתנים לגישור

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

במכבי חיפה היו יכולים בסיום משחק הניצחון 2:3 אמש (שבת) מול עירוני טבריה לנשום לרווחה, אחרי שהקבוצה, במשחק לא טוב בלשון המעטה, השיגה בסופו של דבר שלוש נקודות ושומרת על קשר עין ומרחק סביר עם הפועל ומכבי תל אביב, שנמצאות במקומות שלוש וארבע וגם הן שואפות להשיג את הכרטיס לאירופה.

בסיום המשחק נכנסו לחדר ההלבשה נשיא המועדון, יעקב שחר, והמנכ"ל איציק עובדיה, שהחמיאו לשחקנים הצעירים שהוקפצו לקבוצה הבוגרת, בראשם נבות רטנר, שבזמן קצר הופך להיות שחקן מאוד מעניין ואהוד בקרב הקהל: ״צומח כאן שחקן ברמה גבוהה מאוד, שמעבר להיותו מזוהה עם המועדון, כמו שאר השחקנים הצעירים דוגמת ליסב עיסאת, אלעד אמיר, ינון פיינגזיכט וניב גבאי, לא מתרגש ממעמד של סמי עופר מלא, ומהרגע שנכנס למשחק עשה סדר ונראינו הרבה יותר מאורגנים״, אמרו בקבוצה.

לצד המחמאות במועדון לנבות רטנר, זכו גם קני סייף, שהציג את משחקו הטוב ביותר העונה, ולקנג'י גורה, שכבש את שער הניצחון: ״קנג'י הוא שחקן בעל גישה מנצחת, שחקן מאוד קבוצתי ואישיות מיוחדת״, היו גם ביקורות על משחק ההגנה הפחות טוב של הקבוצה, שבשני המשחקים האחרונים בליגה ספגה שישה שערים, ועל יכולתם של מספר שחקנים שאכזבו, כמו הבלם עבדולאי סק, שחזר מאליפות אפריקה והזכיר ימים פחות טובים שלו בכרמל, והקשר פיטר אגבה.

נבות רטנר (עמרי שטיין)נבות רטנר (עמרי שטיין)

אגב, נבות רטנר לא ייצא עם קבוצת הנוער למשחק ביום רביעי מול ברצלונה במסגרת ליגת האלופות, והוא יישאר עם הקבוצה הבוגרת שמתכוננת למשחק הגביע מול מכבי כפר קאסם ביום שלישי. לגבי שאר הצעירים, כמו ינון פיינגזיכט ושטייפמן, הם אמורים לקבל אישור לצאת למשחק היוקרתי. לגביע יחזרו להרכב הבלם ליסב עיסאת, שהיה מוצהב אתמול, ופייר קורנו, שחוזר מהרחקה. גם מנואל בנסון ייכלל לראשונה בסגל ויקבל דקות ראשונות.

בעניין הרכש עד תום מועד החלון, הרי שבחיפה יש תמימות דעים שחובה לצרף קשר 10, וכי על המדף יש עדיין את ברוניניו הברזילאי, מולו המשא ומתן עדיין תקוע, כאשר הפערים אינם כאלה גדולים שלא ניתן למחוק אותם: ״זה צועק לשמים שאנחנו צריכים 10, ונקווה שעד תום מועד ההעברות נחתים שחקן כזה״, אמרו בקבוצה.

