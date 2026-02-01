יום ראשון, 01.02.2026 שעה 06:55
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"זה מאכזב, במחצית השנייה פשוט לא היינו שם"

אחרי הניצחון על חיפה, נתניה הפסידה להפועל, אוואטרה ייעדר מול ק"ש. האריס יעבור צילום. במקביל לאנטמן: שמו של וולף עלה. ג'אבר: "כל משחק - גמר"

|
עזיז אוואטרה מול לויזוס לויזו (ראובן שוורץ)
עזיז אוואטרה מול לויזוס לויזו (ראובן שוורץ)

לאחר הניצחון המרשים 1:4 על מכבי חיפה, מכבי נתניה רצתה אמש (שבת) להמשיך במומנטום, אך גם היא לא יכלה מול הפועל ת"א בבלומפילד ונכנעה 2:0, לאחר משחק לא חד מספיק של היהלומים. היהלומים, פספסו את ההזדמנות לטפס לפלייאוף העליון.

אם בתחילת המשחק, הקבוצה של רוני לוי הצליחה לעצור את האדומים, במחצית השנייה היא הייתה הרבה פחות טובה וספגה פעמיים. “זה מאכזב, כי בחצי הראשון היינו בסדר גמור, אבל בחצי השני פשוט לא היינו שם”, אמרו בנתניה.

 אם לא די בהפסד, נתניה ספגה מכה שעזיז אוואטרה ספג את הכרטיס הצהוב התשיעי שלו וייעדר מהמשחק מול עירוני ק”ש בשבוע הבא. ווילסון האריס, שנפצע בשריר האחורי, צפוי לעבור היום צילום, כשבכל אופן הוא בספק גדול גם הוא למשחק בשבוע הבא.

עזיז אוואטרה מקדים את רוי קורין (ראובן שוורץ)עזיז אוואטרה מקדים את רוי קורין (ראובן שוורץ)

“באנו למשחק מאוד קשה וידענו שהם בתקופה טובה. התחלנו את המשחק יחסית טוב, הצלחנו להניע את הכדור ולהגיע לחצאי מצבים. נצטרך לשפר את האיכות ולהתכונן חזק יותר. רצינו לנצח כי ידענו שהוא יכול לקחת אותנו למעלה. נפלנו גם באגרסיביות וגם בסיומת”, סיכם הקפטן כארם ג'אבר.

“אנחנו סופגים הרבה, הכי הרבה אחרי בני ריינה. זה יושב לנו בראש שאנחנו צריכים לשפר את כל משחק ההגנה שלנו כי הוא לא טוב. שינויי המאמן? זה קודם כל תלוי בשחקנים. אנחנו צריכים להתייחס לכל משחק כאילו הוא גמר גביע כי אנחנו רוצים להגיע לפלייאוף העליון”, הוסיף.

בנתניה עדיין לא צירפו שחקן חיזוק, כשגם הקהל מצפה מהבעלים רוס קסטין לפתוח את הכיס: “כל הקבוצות מתחזקות ורק אנחנו עוד לא צירפנו אפילו שחקן רכש אחד”, אמרו האוהדים, שמצפים להחתמת שני שחקני חיזוק לפחות.

רוי קורין מנסה להשתחל בין כארם גרוי קורין מנסה להשתחל בין כארם ג'אבר למאור לוי (ראובן שוורץ)

נכון לרגע זה, המו”מ עם ניב אנטמן לא מספיק מתקדם. אם השוער לא יגיע, או אולי אף במקומו, ל-ONE נודע כי בנתניה סימנו מועמד נוסף. מדובר בשוערה של מכבי פ”ת, מרקו וולף. האחרון, שהיה מהשוערים הישראלים היותר טובים בליגת העל בשנה שעברה, מחזיק בחוזה בפ”ת ואבי לוזון דורש עבורו מיליון שקלים.

בנתניה עשויים לנסות לקדם את צירופו בקרוב, כאשר גם יו”ר פ"ת לא צפוי להביע התנגדות. אגב, בשל העובדה שנתניה עדיין לא צירפה שוער, גם השוער תומר צרפתי עדיין לא קיבל אישור לעבור לבני יהודה, שלא תחכה עוד זמן רב וכבר בודקת את אופציית צירופו של שוער הפועל עכו, תומר ליטבינוב.

