יום ראשון, 01.02.2026 שעה 01:25
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

אלון: ינאי ניסה להפריע, אבל זה לא השפיע עליי

מאמן הפועל ירושלים דיבר לאחר הניצחון על הפועל ת״א: ״אני מגיע למשחק כמו שאדם בא למשרד, מתרכז בעבודה שלי״. איטודיס: ״יש לנו עוד מטרות העונה״

|
יונתן אלון (חגי מיכאלי)
יונתן אלון (חגי מיכאלי)

הפועל ירושלים והפועל תל אביב נפגשו לעוד פרק ביריבות המסקרנת, וגם הפעם זה נגמר באותה כתובת עם ניצחון לקבוצה מהבירה. ברבע גמר גביע המדינה, במעמד שבו אין מקום לטעויות, החבורה של יונתן אלון ידעה להיות חדה יותר ברגעים המכריעים, ניצחה 83:93 והבטיחה את מקומה בחצי הגמר. בצד השני, עופר ינאי נאלץ לצפות בעוד ערב שבו החלום להניף תואר נעצר רגע לפני הישורת האחרונה.

מאמן הפועל ירושלים, יונתן אלון, אמר בסיום: ״כיף לנצח פה, כיף במשחקים הגדולים עם הלחץ והקהל. זה רק רבע גמר, יש לנו עו דרך ארוכה. אני מאוד אוהב את השחקנים שלי, אהבתי את הדברים שהם עשו וכיף להיות פה. אני לא אוהב לדבר בהכללות, אנחנו באים לעשות את העבודה שלנו ולבצע את תכנית המשחק. זאת העבודה שלנו ואני שמח שזה קרה״.

על המאזן החד צדדי מול איטודיס אמר: ״זה לא אישי, זה לא אני נגדו, אלא ניצחון של קבוצה נגד קבוצה. אני מגיע למשחק כמו שאני בא למשרד. אני מרוכז בעבודה שלי וזה לא מפריע לי. אם דברים כאלה יוציאו אותי מריכוז אני אהיה פחות טוב בעבודה שלי. אני ועופר מכירים, הוא ניסה קצת לדבר איתי, אבל זה לא השפיע. אני מתעסק בכדורסל״. 

עופר ינאי עם יונתן אלון (חגי מיכאלי)עופר ינאי עם יונתן אלון (חגי מיכאלי)

בצד המפסיד, מאמן הפועל ת״א, דימיטריס איטודיס, דיבר בסיום: ״יש לנו מטרות שאנחנו עדיין צריכים להשיג בעונה הזאת. שיחקנו טוב והיו לנו דקות עם יתרון מבטיח, אבל לא הצלחנו לשמור על זה. אני אראה את המשחק ואנתח אותו, אבל במשחק כזה צמוד היה פה פער גדול מדי בזריקות העונשין. הבדל של 22 זריקות זה הבדל ענק. הדרך לצאת מהמשבר? לנצח״.

כשנשאל על הסאגה עם עופר ינאי ועצירת המשחק אמר: ״אני לא מתייחס לזה, תשאלו אותי על כדורסל ואענה. לדעתי זאת זכותו של הבעלים לשבת במקומות שיש באולם״.

דמיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)דמיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

מצטיין המשחק, ג׳ארד הארפר, אמר בסיום: ״תחושה מדהימה. יש לנו את האוהדים הכי טובים בארץ והם דחפו אותנו עד הסוף. יש פה קבוצה של גברים, באמת קבוצה נהדרת ועשינו משחק קבוצתי טוב, כולם נתנו הכל והיה פה מאמץ קבוצתי נהדר. אני מרגיש טוב ולא יכולתי לעשות את זה בלי החברים שלי.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים עם הקהל (חגי מיכאלי)שחקני הפועל ירושלים חוגגים עם הקהל (חגי מיכאלי)

״קשה מאוד לנצח אותנו. אני אוהב להגיע למשחקים בגישה הזאת, שאנחנו יכולים לנצח כל יריבה. גם נגד קבוצות יורוליג אנחנו יכולים לנצח. הפועל תל אביב זה קבוצה מהטופ של היורוליג ואנחנו רוצים להיות ברמות האלה. לחגוג? אני מתכוון להמשיך לעבוד קשה״, הוסיף.

