יום ראשון, 01.02.2026 שעה 00:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

לקראת שבוע מיוחד: הדילמה של מכבי חיפה

מכבי חיפה חזרה לנצח עם 2:3 על טבריה בסמי עופר וכעת זמן לסכם את המשחק הדרמטי עם מבט לעבר הגביע. וגם: הבעיות ומנואל בנסון. האזינו לפודקאסט

|
קנג'י גורה ועבדולאי סק חוגגים (עמרי שטיין)
קנג'י גורה ועבדולאי סק חוגגים (עמרי שטיין)

מכבי חיפה חוזרת לנצח עם 2:3 על עירוני טבריה באצטדיון סמי עופר, במשחק שבו היו לא מעט ליקויים בהגנה אבל בסופו של דבר קנג׳י גורה וקני סייף עשו את העבודה. פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב מסכם את המשחק ומביט לעבר הגביע.

השחקנים שבלטו לטובה ומי אכזבו, היכולת החלשה במרכז השדה שגרמה לכל הצרות במשחק ההגנה, מי צריך לשחק באמצע הקישור, היכולת הגבוהה של קנג׳י גורה וקני סייף, ארבעה מהתינוקות קיבלו דקות אבל מי מהם יקבל שחרור לקבוצת הנוער למשחק נגד ברצלונה השבוע?

וגם: הגעתו של מנואל בנסון, למה המאמן הצהיר כי משחק הגביע נגד כפר קאסם הוא משחק העונה של הקבוצה, ההצעה המיוחדת לברק בכר שרוצה גביע, והתשובה לחיים לוינסון לגבי נבות רטנר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */