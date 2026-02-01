בהפועל פ"ת נוטים לא לשחרר אף אחד מהזרים

לאחר שני הפסדי ליגה רצופים, הפועל פתח תקווה תנסה הערב (שבת, 20:00) לחזור לנצח ולנצל את המעידות של בני סכנין ומכבי נתניה כדי לשוב למקום המוביל בתום העונה הסדירה לפלייאוף העליון.

אם לא די ברשימת הנעדרים הכוללת את עידן כהן, שחר רוזן ויונתן כהן, גם נדב נידם עדיין לא החלים ולא יהיה בסגל, כאשר תומר אלטמן מנגד ישוב. שחקן הרכש ממאדי דיארה הספיק לערוך שני אימונים עם הקבוצה ולעבור בדיקות רפואיות, כאשר בפ"ת מקווים כי יוכל להיכלל בסגל.

בקבוצה קיבלו אמש את טופס השחרור שלו משריף טירספול ואת כל המסמכים הנלווים, כאשר הבוקר יזדרזו במועדון להעבירו בבקרה התקציבית (הדד ליין עד השעה 12:00), כדי שיוכל לקחת חלק כבר הערב נגד מ.ס אשדוד.

תומר אלטמן. יחזור לסגל (ראובן שוורץ)

אמיאן חוזר לקישור, קוסטה יפתח בחוד

המאמן עומר פרץ לא תרגל את ההרכב, כאשר חוליית ההגנה לא צפויה להשתנות, בעוד בוני אמיאן יחזור לקישור האחורי. מארק קוסטה צפוי לפתוח בהתקפה, כאשר גם ג'יימס אדניי ושביט מזל בתמונת ההרכב אם פרץ יחליט לעלות במערך התקפי יותר.

למרות הודעתה של אריס לימסול ביום שישי בערב על השאלתו של אלכס מוסונדה, בפ"ת ציינו כי העסקה טרם נחתמה, אך כן צפויה להיסגר והגאבוני אמור לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות. על פי המסתמן, פ"ת לא תשלם בעבור השאלתו, אך גם לא תחזיק באופציה לרכישתו בתום העונה.

"צריכים להתרומם, אין יותר מדי זמן". עומר פרץ (חג'אג' רחאל)

מוסונדה יהיה הזר השביעי של הקבוצה, אך הכיוון בפ"ת, גם אם לא סופי, הוא לא לשחרר את אחד מהזרים כאשר משמעות הדבר היא שבכל משחק, אחד מהזרים יצטרך להישאר מחוץ לסגל, כך רישום שבעת הזרים לא יפגע במענק שר הספורט מיקי זוהר, אך כן יוביל לקנס מהמנהלת של 200,000 שקלים.

"כמובן שאנחנו מאוכזבים מהתוצאות האחרונות, כשגם המשחק האחרון ברח לנו בין האצבעות", אמר עומר פרץ לקראת המפגש. "אנחנו צריכים להתרומם, אין לנו יותר מדי זמן עכשיו להתחיל להתכנס במחשבות לא טובות. אנחנו מגיעים למשחק מול אשדוד כדי להיאבק חזק ולחזור למסלול הניצחונות".