יום ראשון, 01.02.2026 שעה 06:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בהפועל פ"ת נוטים לא לשחרר אף אחד מהזרים

במועדון צפויים להשאיר זר אחד מחוץ לסגל בכל שבוע ולקבל את מענק השר. מאמצים להעביר את דיארה בבקרה למשחק ב-20:00 מול אשדוד. וגם: מוסונדה וההרכב

|
שחקני הפועל פתח תקווה (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל פתח תקווה (רדאד ג'בארה)

לאחר שני הפסדי ליגה רצופים, הפועל פתח תקווה תנסה הערב (שבת, 20:00) לחזור לנצח ולנצל את המעידות של בני סכנין ומכבי נתניה כדי לשוב למקום המוביל בתום העונה הסדירה לפלייאוף העליון.

אם לא די ברשימת הנעדרים הכוללת את עידן כהן, שחר רוזן ויונתן כהן, גם נדב נידם עדיין לא החלים ולא יהיה בסגל, כאשר תומר אלטמן מנגד ישוב. שחקן הרכש ממאדי דיארה הספיק לערוך שני אימונים עם הקבוצה ולעבור בדיקות רפואיות, כאשר בפ"ת מקווים כי יוכל להיכלל בסגל.

בקבוצה קיבלו אמש את טופס השחרור שלו משריף טירספול ואת כל המסמכים הנלווים, כאשר הבוקר יזדרזו במועדון להעבירו בבקרה התקציבית (הדד ליין עד השעה 12:00), כדי שיוכל לקחת חלק כבר הערב נגד מ.ס אשדוד.

תומר אלטמן. יחזור לסגל (ראובן שוורץ)תומר אלטמן. יחזור לסגל (ראובן שוורץ)

אמיאן חוזר לקישור, קוסטה יפתח בחוד

המאמן עומר פרץ לא תרגל את ההרכב, כאשר חוליית ההגנה לא צפויה להשתנות, בעוד בוני אמיאן יחזור לקישור האחורי. מארק קוסטה צפוי לפתוח בהתקפה, כאשר גם ג'יימס אדניי ושביט מזל בתמונת ההרכב אם פרץ יחליט לעלות במערך התקפי יותר.

למרות הודעתה של אריס לימסול ביום שישי בערב על השאלתו של אלכס מוסונדה, בפ"ת ציינו כי העסקה טרם נחתמה, אך כן צפויה להיסגר והגאבוני אמור לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות. על פי המסתמן, פ"ת לא תשלם בעבור השאלתו, אך גם לא תחזיק באופציה לרכישתו בתום העונה.

"צריכים להתרומם, אין יותר מדי זמן". עומר פרץ (חג"צריכים להתרומם, אין יותר מדי זמן". עומר פרץ (חג'אג' רחאל)

מוסונדה יהיה הזר השביעי של הקבוצה, אך הכיוון בפ"ת, גם אם לא סופי, הוא לא לשחרר את אחד מהזרים כאשר משמעות הדבר היא שבכל משחק, אחד מהזרים יצטרך להישאר מחוץ לסגל, כך רישום שבעת הזרים לא יפגע במענק שר הספורט מיקי זוהר, אך כן יוביל לקנס מהמנהלת של 200,000 שקלים.

"כמובן שאנחנו מאוכזבים מהתוצאות האחרונות, כשגם המשחק האחרון ברח לנו בין האצבעות", אמר עומר פרץ לקראת המפגש. "אנחנו צריכים להתרומם, אין לנו יותר מדי זמן עכשיו להתחיל להתכנס במחשבות לא טובות. אנחנו מגיעים למשחק מול אשדוד כדי להיאבק חזק ולחזור למסלול הניצחונות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */