יום ראשון, 01.02.2026 שעה 01:25
ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4717-3522מילאן2
4621-3323נאפולי3
4313-2722רומא4
4217-3522יובנטוס5
4016-3722קומו6
3520-3022אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3027-3222בולוניה9
2934-2522אודינזה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2329-2022קרמונזה13
2326-1422פארמה14
2340-2122טורינו15
2334-2723גנואה16
1829-1322לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1440-1923פיזה19
1441-1823ורונה20

"הגול היה טוב, אבל רצינו יותר, צריכים להשתפר"

אחרי שער הבכורה שלו בפיורנטינה, מנור סולומון התראיין: "ידענו שזה אחד המשחקים הקשים בעונה ועדיין אנחנו מאוכזבים. חייבים לדעת לנצל הזדמנויות"

|
מנור סולומון בטירוף (IMAGO)
מנור סולומון בטירוף (IMAGO)

אמנם פיורנטינה סיימה הערב (שבת) את המשחק מול נאפולי בטעם חמוץ כשהפסידה 2:1, אבל הישראלים יכולים להתעודד מכך שאת השער היחיד בסגול כבש מנור סולומון, שחגג גול בכורה במדי הוויולה והרשים.

בסיום המשחק, התראיין סולומון לערוצים הרשמיים של המועדון ואמר: “אנחנו מאוכזבים. רצינו יותר מהמשחק הזה למרות שידענו שזה אחד המשחקים הכי קשים בעונה. יכולנו לכבוש יותר שערים במחצית השנייה. חבל, אבל נעבוד כדי להשתפר במה שעשינו”.

על מה הקבוצה צריכה לשפר: “אנחנו חייבים לדעת לנצל את ההזדמנויות שלנו. זה קשה לשחק נגד נאפולי וללחוץ אותה. עשינו את זה טוב בצורה חלקית ויצרנו מצבים, אבל אנחנו חייבים לעשות זאת טוב יותר. אנחנו משחקים בשבת בבית ונהיה חייבים לתת משחק טוב”.

על שער הבכורה שלו: “אני שמח, אבל זה חבל שלא הצלחנו להשוות. דחפנו וניסינו אבל לא הצלחנו. אנסה לעזור לקבוצה ככל שביכולתי. קיוויתי להוציא נקודה, אבל צריך להמשיך הלאה”.

