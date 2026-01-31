מתחזקת: בני יהודה תצרף חלוץ מהליגה הפולנית

בני יהודה ממשיכה להתחזק: לאחר החתמתו של בן הדדי לפני מספר ימים, הקבוצה של אלי לוי רשמה הערב (שבת) חיזוק נוסף להתקפה כשצירפה את החלוץ רווה אסייג, בחוזה לעונה וחצי.

החלוץ בן ה-24, שפתח את העונה עם פציעה בעצם העקב אך החלים ממנה, חוזר לכדורגל הישראלי, לאחר שבעונה שעברה שיחק בליגה הפולנית הבכירה, במדי סטאל מיילץ במדיה רשם 22 הופעות ושער אחד.

אסייג, היה אחד החלוצים הבולטים בליגה הלאומית בשנים האחרונות, כאשר לפני יציאתו לפולין, כבש לא פחות מ-15 שערים בעונתו האחרונה במדי הפועל עכו. את השנה שלפני כן, החל עם תשעה שערים ואז עבר לחצי עונה להפועל ת"א, לפני ששב לעכו.

רווה אסייג עם הכדור (שחר גרוס)

הזהובים, ממשיכים במסע הרכש שלהם, כאשר גם בליגה הלאומית הם נמצאים בתקופה טובה עם שני ניצחונות רצופים ורצף של שישה משחקים ללא הפסד שהחזירו את הקבוצה לתמונת הפלייאוף העליון. באמצע השבוע, מחכה להם מפגש ברבע גמר גביע המדינה מול בית"ר ירושלים.