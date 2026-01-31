יום שבת, 31.01.2026 שעה 22:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3225-2621הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2825-2721מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2528-2120הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

מתחזקת: בני יהודה תצרף חלוץ מהליגה הפולנית

הקבוצה משכונת התקווה ממשיכה במסע החיזוק, כשרווה אסייג יצטרף לקבוצה. שחקן ההתקפה ששיחק בליגה הפולנית בעונה החולפת חוזר ארצה לליגה הלאומית

|
רווה אסייג חוגג (לילך וויס-רוזנברג)
רווה אסייג חוגג (לילך וויס-רוזנברג)

בני יהודה ממשיכה להתחזק: לאחר החתמתו של בן הדדי לפני מספר ימים, הקבוצה של אלי לוי רשמה הערב (שבת) חיזוק נוסף להתקפה כשצירפה את החלוץ רווה אסייג, בחוזה לעונה וחצי.

החלוץ בן ה-24, שפתח את העונה עם פציעה בעצם העקב אך החלים ממנה, חוזר לכדורגל הישראלי, לאחר שבעונה שעברה שיחק בליגה הפולנית הבכירה, במדי סטאל מיילץ במדיה רשם 22 הופעות ושער אחד.

אסייג, היה אחד החלוצים הבולטים בליגה הלאומית בשנים האחרונות, כאשר לפני יציאתו לפולין, כבש לא פחות מ-15 שערים בעונתו האחרונה במדי הפועל עכו. את השנה שלפני כן, החל עם תשעה שערים ואז עבר לחצי עונה להפועל ת"א, לפני ששב לעכו.

רווה אסייג עם הכדור (שחר גרוס)רווה אסייג עם הכדור (שחר גרוס)

הזהובים, ממשיכים במסע הרכש שלהם, כאשר גם בליגה הלאומית הם נמצאים בתקופה טובה עם שני ניצחונות רצופים ורצף של שישה משחקים ללא הפסד שהחזירו את הקבוצה לתמונת הפלייאוף העליון. באמצע השבוע, מחכה להם מפגש ברבע גמר גביע המדינה מול בית"ר ירושלים.

