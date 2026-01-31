יום שבת, 31.01.2026 שעה 22:47
כדורסל ישראלי

ינאי הורחק וסירב לצאת, המשחק נעצר ואז חודש

בעלי הפועל ת"א צילם את אלון עובר את הקו, השופטים הרחיקו אותו והוא התעקש להישאר במגרש. המפגש מול ירושלים הופסק ונמשך רק לאחר שעלה ליציע

|
עופר ינאי מצלם את יונתן אלון (חגי מיכאלי)
עופר ינאי מצלם את יונתן אלון (חגי מיכאלי)

נושא השיפוט בהפועל תל אביב הוא תמיד דבר בוער, והדבר נכון עוד יותר במשחקים נגד הפועל ירושלים. גם היום (שבת) במשחק רבע גמר גביע המדינה, אירוע השיפוט הוא דבר שהטריד את אנשי האדומים.

להבדיל מהכיסא הרגיל שלו מול הספסלים, הפעם בחר הבעלים של הפועל תל אביב, עופר ינאי, לשבת מאוד צמוד לספסל של הפועל ירושלים מאחורי מאמן הקבוצה מהבירה, יונתן אלון. ינאי אף העלה לאינסטגרם סרטון של זה ורשם: ״זה טכנית אגב״.

ינאי הוציא את הטלפון הנייד שלו בכל פעם שיונתן אלון עבר את קו המאמנים, במטרה לצלם את זה. האירוע קרה לא פעם ולא פעמיים כבר ברבע הראשון בהתמודדות, ויש לציין שאת אלון זה לא מטריד והוא לא הגיב לרגע. לאחר מכן, התרחשה שערורייה כאשר בעקבות ההתנהלות הזו ינאי הורחק וסירב לצאת.

בעקבות ההתעקשות של ינאי, המשחק בין האדומים לירושלמים הופסק ואף נראתה ירידה לחדר ההלבשה מצד השופטים וכמה שחקנים. בסופו של דבר, ינאי עלה ליציע והמשחק חודש לאחר כמה דקות.

עופר ינאי מצלם את יונתן אלון (חגי מיכאלי)עופר ינאי מצלם את יונתן אלון (חגי מיכאלי)
עופר ינאי עם יונתן אלון (חגי מיכאלי)עופר ינאי עם יונתן אלון (חגי מיכאלי)
עופר ינאי מסרב לרדת מהפרקט (חגי מיכאלי)עופר ינאי מסרב לרדת מהפרקט (חגי מיכאלי)
המהומה סביב הספסל של הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)המהומה סביב הספסל של הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)
עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)
עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)

רק 4,600 אוהדי הפועל ת”א הגיעו

בנושא אחר, אוהדי הפועל תל אביב שוב לא מגיעים במספרים שהתרגלנו אליהם בשנים האחרונות, כאשר אל המפגש נגד ירושלים הגיעו בסך הכל כ-5,600 צופים, כאשר למעלה מ-1,000 מהם של האורחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */