כשאני רואה שוב ארבעה שחקני נוער מהסגל שישחק ברביעי הקרוב נגד ברצלונה מסיים את המשחק בסמי עופר בניצחון 2:3 זה אומר הכל בשבילי. ינון פיינגזיכט שפתח בהרכב בעמדת המגן השמאלי עשה עבודתו נאמנה, נבות רטנר, שהיה חלש בשבוע שעבר, נכנס במקום פיטר אגבה שהיה בינוני.

אבל ברגע שרטנר נכנס הוא עשה משחק גדול, הוא שינה את מכבי חיפה לטובה. כנראה שהתפקיד שלו זה 6 ולא 8, כי הוא היה זמין לקבל את הכדורים, כמעט לא מסר לאחור ולרוחב, ניהל את המשחק. הילד הזה מאוד מוכשר ואם מכבי חיפה, ברק בכר והצוות שלו, ידעו איך לקדם ולנהל אותו, יהיה לה קשר 6 להרבה שנים.

הוא ניחן בכוח פיזי רב, הקלילות היא נר לרגליו, ראיית המשחק פנומנלית והוא גם מבין את המשחק טוב. הוא קשר אחורי קבוצתי לכל דבר, מחפש לכבות שריפות ויש לו לאן לשאוף ולהתקדם, כי הוא לא רק כישרון, הוא גם פוטנציאל ואפשר להפוך אותו לקשר אחורי של נבחרת ישראל בעתיד. היום, בדקות שקיבל, הוא נתן הצגה בסמי עופר, ואם נוסיף את ההרחקה של יונתן טפר שנכנס בו בצורה ברוטאלית, אז אי אפשר לבוא בטענות על ה-2:3. אבל למרות הכל היו הרבה דברים לא טובים.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

טבילת האש הראשונה של סדריק דון הייתה בינונית לכל דבר ולא ראינו דברים גדולים, אף על פי שאי אפשר לקחת ממנו את האנרגטיות, הכניסה לעומק והסגירה בהגנה. נכון, זו לא אותו השחקן שהכרנו בהפועל ירושלים, שם הוא שיחק בצורה חופשית, כי הקבוצות ששיחקו נגדו שם שיחקו פתוח, והיה לו יותר קל ויותר שטחים. רואים שהגיע לפה קשר שיכול לשחק במספר תפקידים ולתרום תרומה גדולה. הוא מחפש את השער, להכריע, ולקרוא תיגר על שחקני הגנה. אני רואה עתיד טוב איתו, הוא יכול לעשות דברים גדולים, ואפשר להזיז אותו במהלך המשחק למגוון תפקידים. הקבוצה יכולה להיות רגועה ושקטה שהיא קיבלה שחקן מצוין לסגל שלה שיתרום רבות בעתיד.

כשברק בכר עבר לשלושה בלמים והכניס את נועם שטייפמן וניב גבאי בעמדת הקיצוני השמאלי, זה היה כיף לראות ארבעה שחקני נוער לוקחים חלק בניצחון. גם בעשרה שחקנים, לטבריה הגיעו כל המחמאות. השחקנים לא פחדו ממכבי חיפה, ניסו להביך אותה, הובילו 0:1 והצליחו כמובן להשוות ל-2:2. בגדול, צריך לומר את האמת. לא ראיתי קבוצה אחת בליגת העל שמשחקת בונקר צפוף. יותר קל לשחקני מכבי חיפה לבוא לידי ביטוי בגלל המצב הזה, אבל הם לא מנצלים זאת מספיק.

השילוב בין קני סייף ליילה בטאיי הוא מיוחד במינו. סייף עשה כל כך הרבה דברים חיוביים, הבקיע, היה במספר מקומות במגרש, אפילו מצא את עצמו בעמדת המגן הימני סגר את בטאיי. הוא היה בקישור, הגיע למצבי כיבוש והשוער עידו שרון עצר אותו. מגיעות לו מחמאות רבות. עכשיו כשאנחנו יודעים שמנואל בנסון כנראה ישותף ביום שלישי בגביע, מה יהיה? אחרי שהוא היה כל כך טוב. יש לברק בכר צרות חיוביות.

קני סייף חוגג (עמרי שטיין)

בגדול, הייתה לי אכזבה גדולה מעבדולאי סק. הוא היה מבולבל, מסורבל, כבד. החלוצים של טבריה ברחו לו לא פעם, וב-2:2 לא רק שהוא איחר לעשות את הכניסה לרחבת ה-16, הוא נתן ספרינט, אבל הגיע הפוך, והכין את הכדור לדניאל גולאני, כי הוא בא לא נכון, באיחור ובצורה חפוזה. סק היום לא היה מרוכז.

יכול להיות שהחגיגות של הזכייה בגביע אפריקה הפריעו לו, אבל איך שלא יהיה, לסק יש עונה בינונית ואם מכבי חיפה שואלת אותי אם להחתים אותו לשנים הבאות, אני לא משאיר אותו. יש למכבי חיפה שחקנים צעירים כמו אלעד אמיר ונועם שטייפמן. אפשר גם לעשות הסבה לשחקן כזה או אחר. גם שון גולדברג חוזר לעצמו, וכמובן ליסאב עיסת. סק כבר מבוגר בשביל מכבי חיפה, זאת למרות שהוא עדיין בלם מצוין.

עבדולאי סק (עמרי שטיין)

לגבי טבריה ומאמנה אלירן חודדה, מגיעות מחמאות גדולות. הוא לא בא להתבכיין ולהסתגר, הסתכל למכבי חיפה בגובה העיניים ועלה ליתרון מקרן בדקה השישית. כל הכבוד למאמן. אמנם הוא הפסיד, אבל עם האנדרלמוסיה סביב הקבוצה שמדברים על הורדת נקודות גדולה וירידת ליגה, ברמת היכולת שהקבוצה הציגה בסמי עופר, מבחינה מקצועית היא טובה מהרבה קבוצות.