יצחקי: שחקנים צריכים לדעת להתמודד עם לחץ

אחרי שמונה ניצחונות רצופים שהציבו אותה בפסגה, בית”ר ירושלים ספרה הערב (שבת) תיקו שני ברצף, אחרי שאיבדה יתרון כפול בדרך ל-2:2 עם הפועל חיפה במסגרת המחזור ה-21 בליגת העל. בעוד שיריבתם לראשות הטבלה, הפועל באר שבע, ניצחה, הירושלמים ירדו למקום השני.

מאמן בית”ר ירושלים, ברק יצחקי, התייחס להופעה של קבוצתו: “המשחק הזה היה בידיים שלנו. גם במחצית הראשונה ביטלנו אותם לגמרי, הגענו למצבים ושלטנו במשחק. למרות שהתחלנו מהוסס במחצית השנייה הבקענו שער. אבל אז קיבלנו שער בחצי התקפה והמשחק התהפך.

“כשאתה נמצא במקומות האלה יש לחץ, אבל שחקנים צריכים לדעת להתמודד עם לחץ כשאתה קבוצה גדולה ואתה רץ בצמרת אז צריך להתמודד גם ברגעים כאלה”.

ירדן שועה מוכשל (אורן בן חקון)

על ההשלכות הפסיכולוגיות של המקום הראשון: “במשך שישים דקות הראינו כדורגל מעולה, ואז הצלחנו לאבד ריכוז ולספוג שני שערים שסיימו את המשחק בתיקו”.

על החילופים: “אי אפשר תמיד לעשות קסמים. בסוף צריך להתמודד ולדעת שאנחנו צריכים לרוץ עם מה שיש לנו. זה יכול לקרות ששחקנים נכנסים פחות טוב, פעם השחקנים עוזרים ופעם פחות”.

על המפגשים הצפויים: “יש לנו משחק אמצע שבוע מול בני יהודה, שאם ננצח אותו נעלה לחצי הגמר אז כל הפוקוס מתמקד לשם”.

עומר אצילי ביציע (חגי מיכאלי)

על עומר אצילי: “הוא שחקן הכרעה, אין ספק בכלל והוא יכול להביא איתו מנהיגות בדקות כאלו. שחקנים צריכים לקחת אחריות על עצמם, גם אני, אבל אסור בשום מצב לסיים את המשחק הזה בתיקו. אנחנו לוקחים נקודה אבל מאוכזבים, נצטרך להשתפר ולהרים את עצמנו”.

חיים סילבס (אורן בן חקון)

גם מאמנה הנכנס של הפועל חיפה, חיים סילבס, דיבר על ההתמודדות: “לא היה חסר הרבה למהפך, אבל גם לבית”ר היו מצבים. ברור שבסוף הייתה הרגשה שאנחנו יכולים לתפוס אותם, אבל אנחנו צריכים להיות צנועים, חזרנו מ-2:0 ואני לא חושב שכל קבוצה יכולה לעשות את זה. היום הוכח שהרוח של הפועל חיפה היא של קבוצה גדולה, עם קהל שבא היום ומאמין בקבוצה”.

על הסגל הקיים: “אני חושב שנעשתה פה עבודה טובה במהלך השנה הזו ותוצאות כאלו ואחרות מדרדרות את מצב הרוח. לצערי, נאלצו להחליף את המאמן וליבי איתו, אבל כן נעשתה פה עבודה טובה. יש פה סגל שיכול להוציא מעצמו יותר, אבל עדיין צריך לשפר את הקבוצה גם מבחוץ, זה ברור”.

על החילופים שהובילו לשוויון: “הפעם זה קרה ככה, לפעמים תעשה חילופים וזה לא יצליח. יש משהו יותר חזק מחילוף או שחקן כזה או אחר. היה לנו שבוע קשה, וקצת היה נראה שאנחנו למטה, וב-2:0 אפילו עוד קצת, אבל הרוח הייתה חזקה מאוד והרצון להילחם עבור הפועל חיפה היה גדול. צריך להיות צנועים, זה הצעד הראשון שלנו”.

ג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)

על ג’בון איסט: “מי שמוכן להילחם ב-100 אחוז עבור הפועל חיפה, יהיה שם. אם הוא יבין שהמטרה היא רק הפועל חיפה אז הוא יהיה חלק מהסגל”.