איך תיראה פסגת ליגת העל אחרי משחק העונה?

המחזור ה-21 בליגת העל סיפק לנו היום (שבת) מהפך בפסגה כאשר הפועל באר שבע שניצחה 0:2 את בני ריינה, שבה למקום הראשון בזמן שבית”ר ירושלים עשתה תיקו שני ברציפות עם 2:2 נגד הפועל חיפה. כמו כן, הפועל תל אביב ניצחה גם כן 0:2 את מכבי נתניה ועקפה לפחות זמנית את מכבי תל אביב. במקביל, מכבי חיפה השיגה שלוש נקודות חשובות עם 2:3 על עירוני טבריה.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: מי תהיה בפסגה אחרי משחק העונה במחזור הבא בין בית”ר לב”ש? האם הירושלמים מגיעים להתמודדות נגד הדרומיים כשהם במשבר? האם מכבי ת”א תעקוף את הפועל ת”א חזרה? והאם מכבי חיפה יכולה להגיע למקום השלישי? הצביעו.

