בית"ר איבדה את הפסגה, הפועל כבר שלישית

משחקי השבת בליגת העל עם המחזור ה-21 סיפקו דרמה גדולה ובמוקד העניינים בית”ר ירושלים, שכבר הוליכה בבטחה, אך נרדמה ואיפשרה להפועל חיפה להשיג 2:2 יקר, במה שקבע ששוב הפועל באר שבע חוזרת למקום הראשון בליגת העל.

הדרומיים השיגו מוקדם יותר היום 0:2 בחוץ מול ריינה, כשעוד קבוצה מאושרת השבת הייתה הפועל תל אביב, שגם היא ניצחה באותה תוצאה את מכבי נתניה, ולפחות עד ליום שני, האדומים של אליניב ברדה נמצאים במקום השלישי בטבלה על חשבון היריבה העירונית מכבי.

מכבי חיפה חמישית עם 32 נקודות אחרי ה-2:3 הדרמטי על עירוני טבריה, שעוד הובילה 0:1 בסמי עופר. בתחתית ריינה נותרה כמובן אחרונה, כשהפועל ירושלים השיגה עוד נקודה ב-0:0 מול סכנין. אשדוד וקריית שמונה, שטרם שיחקו המחזור, עדיין נמצאות מעל הירושלמים והקבוצה הצפונית מריינה.

צמרת ליגת העל

1 – הפועל ב”ש עם 48 נקודות (+28 בהפרש שערים)

2 – בית”ר עם 47 נקודות (+24)

3 – הפועל ת”א עם 38 נקודות (+14)

4 – מכבי ת”א עם 36 נקודות ומשחק חסר (+14)

5 – מכבי חיפה עם 35 נקודות (+18)

תחתית ליגת העל

10 – הפועל חיפה עם 20 נקודות (9-)

11 – אשדוד עם 20 נקודות ומשחק חסר (15-)

12 – קריית שמונה עם 19 נקודות ומשחק חסר (6-)

13 – הפועל ירושלים עם 19 נקודות (10-)

14 – בני ריינה עם 11 נקודות (31-)