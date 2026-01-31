יום שבת, 31.01.2026 שעה 22:49
העונה הפועל ת"א מוכיחה שהיא הבכירה בעיר

אחרי דרבי היסטורי, האדומים שוב שמרו על הבית מול נתניה. ברדה וניהול המשחק, העידוד מכך שמסתדרים בלי מאיימבו וטוריאל ומה יחשב כישלון? האזינו

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

לאחר הדרמה המטורפת במחזור הקודם בדרבי שנגמר בניצחון אדום לראשונה אחרי 12 שנים, אל מול אווירה שלא זכורה שנים בבלומפילד, הפועל תל אביב המשיכה את הרצף הנהדר שלה במשחקים ביתיים ורשמה ניצחון בית עשירי ברציפות כשהפעם הקורבן הייתה מכבי נתניה של רוני לוי.

עמית לוינטל וחמי אלמוג בפרק חדש בפודקאסט הפועל ת”א בערוץ הפודקאסטים של ONE, על הופעה מרשימה נוספת של האדומים.

עוד בפרק: הווייבים סביב הקבוצה שמעלים נשכחות בצד האדום של ת”א, ניהול המשחק המצוין של אליניב  ברדה נגד רוני לוי, העידוד מכך שהפועל פעם נוספת מסתדרת ללא פרנאן מאיימבו וסתיו טוריאל, האם אי הגעה לאירופה תיחשב כישלון? וכמה זמן הרצף הביתי המרשים של הפועל ישמר בליגה?

