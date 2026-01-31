ב-NBA הודיעו: פול ג'ורג' הושעה ל-25 משחקים

דרמה ב-NBA, שהודיעה היום (שבת) רשמית כי פול ג’ורג’ הושעה ללא פחות מ-25 משחקים. הכוכב של פילדלפיה הפר את מדיניות הסמים של הליגה וקיבל השעיה ארוכה, שתתחיל מיד. העונש שלו הוא גם ללא שכר, כלומר מלבד הכסף שהוא יאבד, הסיקסרס למרות הפגיעה המקצועית ברוטציה יכולים דווקא לחסוך.

הוא שיחק העונה 27 משחקים בסך הכל ויש לו ממוצע לא רע בכלל של 16 נקודות, 5.1 ריבאונדים ו-3.7 אסיסטים, כשהוא קולע ב-42.4% מהשדה ו-38.2% מעבר לקשת. ג’ורג’ הוא כבר בן 35 וחווה לא מעט פציעות במהלך הקריירה.

פול ג’ורג’ אמר בתגובה ל-ESPN: “במהלך השנים האחרונות דיברתי על החשיבות של בריאות נפשית, ולאחרונה בחיפושים אחרי פיתרון לטיפול משל עצמי עשיתי את הטעות ולקחתי תרופות לא מתאימות. אני לוקח אחריות באופן מלא ומתנצל בפני המועדון, חברים שלי לקבוצה והאוהדים על ההחלטה הרעה”.

פול ג'ורג' (רויטרס)

עוד מהאולסטאר לשעבר: “לקחתי החלטה רעה, אני כולי מרוכז כעת בלהשתמש בזמן הזה כדי להבטיח שהגוף שלי והמוח שלי יהיו במצב הכי טוב כדי שכאשר אני אחזור לשחק, אני אוכל לחזור במצב הטוב ביותר שהגוף שלי יוכל להרשות לעצמו”.