יום שבת, 31.01.2026 שעה 21:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%5193-549847דטרויט פיסטונס
65%5234-561548בוסטון סלטיקס
62%5288-551648ניו יורק ניקס
57%5777-581151טורונטו ראפטורס
56%5826-591850קליבלנד קאבלירס
54%5522-554248פילדלפיה 76'
53%5223-522445אורלנדו מג'יק
51%5828-577849שיקגו בולס
48%5919-585450אטלנטה הוקס
46%5940-591850מיאמי היט
44%5707-583850שארלוט הורנטס
41%5301-511846מילווקי באקס
30%5371-511247ברוקלין נטס
27%5740-532548אינדיאנה פייסרס
26%5583-516146וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5308-579249אוקלהומה ת'אנדר
69%5032-528745סן אנטוניו ספרס
68%5743-594750דנבר נאגטס
67%5094-540146יוסטון רוקטס
62%5305-550248פיניקס סאנס
58%5759-593950מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
54%5568-548048לוס אנג'לס לייקרס
48%5108-511846לוס אנג'לס קליפרס
45%5781-567549פורטלנד בלייזרס
44%5511-547248דאלאס מאבריקס
34%5534-538347ממפיס גריזליס
31%6242-585849יוטה ג'אז
27%5811-550348ניו אורלינס פליקנס
26%6006-553050סקרמנטו קינגס

ב-NBA הודיעו: פול ג'ורג' הושעה ל-25 משחקים

הליגה הוציאה הכרזה רשמית בה נכתב כי כוכב פילדלפיה הפר את מדיניות הסמים, ועל כך קיבל עונש כבד וללא תשלום: "לוקח אחריות, קיבלתי החלטה רעה"

|
פול ג'ורג' (רויטרס)
פול ג'ורג' (רויטרס)

דרמה ב-NBA, שהודיעה היום (שבת) רשמית כי פול ג’ורג’ הושעה ללא פחות מ-25 משחקים. הכוכב של פילדלפיה הפר את מדיניות הסמים של הליגה וקיבל השעיה ארוכה, שתתחיל מיד. העונש שלו הוא גם ללא שכר, כלומר מלבד הכסף שהוא יאבד, הסיקסרס למרות הפגיעה המקצועית ברוטציה יכולים דווקא לחסוך.

הוא שיחק העונה 27 משחקים בסך הכל ויש לו ממוצע לא רע בכלל של 16 נקודות, 5.1 ריבאונדים ו-3.7 אסיסטים, כשהוא קולע ב-42.4% מהשדה ו-38.2% מעבר לקשת. ג’ורג’ הוא כבר בן 35 וחווה לא מעט פציעות במהלך הקריירה.

פול ג’ורג’ אמר בתגובה ל-ESPN: “במהלך השנים האחרונות דיברתי על החשיבות של בריאות נפשית, ולאחרונה בחיפושים אחרי פיתרון לטיפול משל עצמי עשיתי את הטעות ולקחתי תרופות לא מתאימות. אני לוקח אחריות באופן מלא ומתנצל בפני המועדון, חברים שלי לקבוצה והאוהדים על ההחלטה הרעה”.

פול גפול ג'ורג' (רויטרס)

עוד מהאולסטאר לשעבר: “לקחתי החלטה רעה, אני כולי מרוכז כעת בלהשתמש בזמן הזה כדי להבטיח שהגוף שלי והמוח שלי יהיו במצב הכי טוב כדי שכאשר אני אחזור לשחק, אני אוכל לחזור במצב הטוב ביותר שהגוף שלי יוכל להרשות לעצמו”.

