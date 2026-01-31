סאקה נפצע בחימום, ארסנל רשמה 0:4 נגד לידס

המחזור ה-24 בליגה אנגלית יצא לו היום (שבת) לדרך עם שלושה משחקים מוקדמים, כאשר במוקד ארסנל חגגה עם 0:4 גדול על לידס יונייטד. בנוסף, ארבטון סחטה 1:1 בדקה ה-97 מול ברייטון ובורנמות’ ניצחה 0:2 אצל וולבס. בהמשך, צ’לסי תארח את ווסטהאם (19:30) וליברפול תארח את ניוקאסל (22:00).

לידס יונייטד – ארסנל 4:0

חניכיו של מיקל ארטטה חזרו לנצח בליגת האלופות, אבל רצו לעשות זאת גם בליגה אחרי המעידה הכואבת נגד מנצ’סטר יונייטד והם עשו זאת עם שלשייה נאה לרשת של העולה החדשה. התותחנים הגדילו לפחות באופן זמני את הפער ממנצ’סטר סיטי ואסטון וילה לשבע נקודות אחרי שמרטין זובימנדי כבש ראשון בדקה ה-27, קארל דרלו הכפיל עם שער עצמי בדקה ה-38, ויקטור גיוקרש הוסיף בדקה ה-69 וגבריאל ז’סוס חתם בדקה ה-86. הצרות? בוקאיו סאקה נפצע בחימום ולא שיחק, נוני מדואקה שהחליף אותו רשם שני בישולים.

שחקני ארסנל מאושרים (רויטרס)

ברייטון – אברטון 1:1

על אף שלושה משחקים ללא ניצחון, השחפים ידעו שניצחון והם ייצמדו ליריבה וכמעט הצליחו לעמוד במשימה, אבל ספגו בדקה ה-97. הטופיז הצילו נקודה יקרה ובעיקר מנעה מהיריבה שלה לאזן סך הנקודות של שני הצדדים, ולהשאיר אותה מעט יותר מאחור. פסקאל גרוס כבש ראשון בהתמודדות בדקה ה-73, אבל בטו חתם דרמה גדולה עם השוויון עמוק מאוד בתוספת הזמן. משחק שני רצוף בלי ניצחון לשחפים, תיקו שני ברציפות מאז הניצחון על וילה לארבטון.

שחקני אברטון בעננים (רויטרס)

וולבס – בורנמות’ 2:0

שחקני בורנמות' מתחבקים (רויטרס)

אין הרבה מה לומר עוד על המארחת, שעדיין עם ניצחון אחד בלבד, שמונה נקודות בסך הכל והשלימה אפילו בעצמה שבעונה הבאה היא תשחק בצ’מפיונס, כשהיא רחוקה 17 נקודות מחוף המבטחים. את כל זאת לא עניין הדובדבנים והם אמרו תודה על שלוש הנקודות מול היריבה הכי בליגה, כדי לברוח עוד קצת מהתחתית הצמודה והבוערת. ניצחון שני רצוף לאורחת, אחרי שהדהימה את ליברפול במחזור הקודם, הפעם משער ראשון של אלי ג’וניור קרופי בדקה ה-33 ושני של אלכס סקוט בתוספת הזמן.