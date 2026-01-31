יום שבת, 31.01.2026 שעה 22:49
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5118-7420באיירן מינכן1
4217-3819בורוסיה דורטמונד2
4223-4320הופנהיים3
3627-3820לייפציג4
3626-3619שטוטגרט5
3526-3819באייר לברקוזן6
2732-3119פרייבורג7
2745-4020איינטרכט פרנקפורט8
2433-2520אוניון ברלין9
2332-2920פ.צ. קלן10
2237-2420אוגסבורג11
2133-2420בורוסיה מנשנגלדבאך12
1929-1919המבורג13
1942-2820וולפסבורג14
1938-2220ורדר ברמן15
1833-2320מיינץ16
1434-1820סט. פאולי17
1342-1719היידנהיים18

הופנהיים גברה על אוניון ברלין, לברקוזן ניצחה

הכחולים נצמדו לדורטמונד במקום ה-2 אחרי 1:3 על הקבוצה מהבירה, צמד לקראמריץ׳. 1:2 ללברקוזן על פרנקפורט, לייפציג הפסידה למיינץ. אוגסבורג ניצחה

|
שחקני הופנהיים חוגגים (IMAGO)
שחקני הופנהיים חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-20 בליגה הגרמנית יצא לדרך היום (שבת) עם חמישה משחקים במקביל. במוקד – הופנהיים ניצחה 1:3 את אוניון ברלין ונצמדה לדורטמונד במקום השני. לברקוזן ניצחה 1:3 את פרנקפורט, לייפציג ספגה 2:1 ביתי ממיינץ, אוגסוברג גברה 1:2 על סט. פאולי ו-ורדר ברמן נפרדה ב-1:1 עם מנשנגלדבאך.

הופנהיים – אוניון ברלין 1:3

הכחולים הצליחו להיצמד לדורטמונד במקום השני כשלשתי הקבוצות יש מאזן של 42 נקודות, בעוד לצהובים משחק חסר. אנדרי מקאריץ׳ כבש צמד לקראת סיום החצי הראשון, לייטה הוסיף עצמי בדקה ה-47. רני חדירה רק צימק בדקה ה-68. 

אוגסבורג – סט. פאולי 1:2

שתי קבוצות שרוצות לצאת מהתחתית, בעוד האורחת מסובכת יותר מתחת לקו האדום, ועלתה ליתרון בדקה ה-32 בזכות פנדל מדויק של דניאל סינאני. מיכאל גרגוריץ׳ השלים צמד נהדר והפך את התוצאה. המארחת עם ניצחון חשוב שנותן לה אוויר לנשימה בתחתית, סט. פאולי ממשיכה להסתבך.

ורדר ברמן – בורוסיה מנשנגלדבאך 1:1

עוד שתי קבוצות מהתחתית נפגשו ראש בראש, וסיפקו דרמה גדולה. האריס טאבאקוביץ כבש לזכות האורחת בדקה ה-61, אך קקה טוף איזן עמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-94, וקבע חלוקת נקודות בסיום.

לייפציג – מיינת 2:1

לייפציג קיוותה להיצמד לדורטמונד במקום השני, אך נעצרה באופן מפתיע. המארחת אמנם עלתה ליתרון ראשונה משער של קונראד הארדר בדקה ה-40, אך ספגה מהפך. נאדים אמירי דייק פנדל ממש על סף הירידה למחצית, וסילאס קטומפה הפך בתחילת החצי השני. מיינץ עם ניצחון חוץ מפתיע שמעלה אותה זמנית מעל הקו האדום.

איינטרכט פרנקפורט – באייר לברקוזן 2:1

האורחת עלתה ליתרון כפול כבר בחצי הראשון בזכות שערים של ארתור בדקה ה-26, ומאליק טילמאן שבע דקות לאחר מכן. רובין קוך צימק והפיח תקווה אצל המארחת, אל אלייקס גרסיה חתם את הסיפור וקבע 1:3 בסיום.  

