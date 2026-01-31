יום שבת, 31.01.2026 שעה 19:39
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4717-3522מילאן2
4313-2722רומא3
4320-3122נאפולי4
4217-3522יובנטוס5
4016-3722קומו6
3520-3022אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3027-3222בולוניה9
2934-2522אודינזה10
2929-2723ססואולו11
2531-2422קליארי12
2329-2022קרמונזה13
2326-1422פארמה14
2340-2122טורינו15
2334-2723גנואה16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1437-1822ורונה19
1440-1923פיזה20

ססואולו ניצחה 1:3 את פיזה שנותרה אחרונה

גאנדלמן וסולומון מחייכים: על אף שנועלת הטבלה חגגה שער ראשון שנפסל, ברארדי, עצמי של קראצ'יולו וקונה חתמו את ההתמודדות. אבישר רק צימק למארחת

|
שחקני ססואולו מרוצים ומחייכים (IMAGO)
שחקני ססואולו מרוצים ומחייכים (IMAGO)

אחרי הדרמה הגדולה בין לאציו וגנואה, במה שהסתיים ב-2:3 תכול, המחזור ה-23 בליגה האיטלקית המשיך היום (שבת), עם ה-1:3 של ססואולו על פיזה. בהמשך, פיורנטינה ומנור סולומון יצאו למשחק חוץ נגד נאפולי וקליארי תארח את ורונה.

פיזה – ססואולו 3:1

הגיבור שלה:בררדי וססואולו מנצחים את פיזה

נועלת הטבלה המשיכה להקטין את סיכוייה לשרוד עונה נוספת, הפעם עם הפסד למי שגם בעונה הקודמת במסגרת הסרייה ב’ הסתבכה מולה. שער של רוסן בוז’ינוב גרם לאוהדים המקומיים לחייך, אלא שהוא נפסל בטענה לנבדל. בדקה ה-25 הסמל הבלתי מעורער של הנרוורדי, דומניקו ברארדי, כבש גול יפהפה ששבר את המארחת, כששער עצמי של אנטוניו קראצ’יולו רגע לפני הירידה להפסקה הוסיף לפגיעה המנטלית. מישל אבישר הצליח לשמור על תקווה עם גול מצמק, אלא שאיסמעיל קונה חתם את ההתמודדות בדקה ה-59 במשחק לא גדול של האורחת, על אף התוצאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */