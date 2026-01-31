ססואולו ניצחה 1:3 את פיזה שנותרה אחרונה

אחרי הדרמה הגדולה בין לאציו וגנואה, במה שהסתיים ב-2:3 תכול, המחזור ה-23 בליגה האיטלקית המשיך היום (שבת), עם ה-1:3 של ססואולו על פיזה. בהמשך, פיורנטינה ומנור סולומון יצאו למשחק חוץ נגד נאפולי וקליארי תארח את ורונה.

פיזה – ססואולו 3:1

הגיבור שלה:בררדי וססואולו מנצחים את פיזה

נועלת הטבלה המשיכה להקטין את סיכוייה לשרוד עונה נוספת, הפעם עם הפסד למי שגם בעונה הקודמת במסגרת הסרייה ב’ הסתבכה מולה. שער של רוסן בוז’ינוב גרם לאוהדים המקומיים לחייך, אלא שהוא נפסל בטענה לנבדל. בדקה ה-25 הסמל הבלתי מעורער של הנרוורדי, דומניקו ברארדי, כבש גול יפהפה ששבר את המארחת, כששער עצמי של אנטוניו קראצ’יולו רגע לפני הירידה להפסקה הוסיף לפגיעה המנטלית. מישל אבישר הצליח לשמור על תקווה עם גול מצמק, אלא שאיסמעיל קונה חתם את ההתמודדות בדקה ה-59 במשחק לא גדול של האורחת, על אף התוצאה.