ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

קאלו וחוגי ב-11 של בית"ר, גראפי בהפועל חיפה

פורסמו ההרכבים למפגש בטדי ב-19:15: יצחקי ללא אצילי ועם שועה, יונה, מיכה ואינו ב-11, סילבס בבכורה המחודשת יפתח עם זיקרי, קריצ'אק ביטון ומלול

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

עוד שבת של כדורגל בליגת העל, כשהמחזור ה-21 כבר בעיצומו והיום (שבת, 19:15) בית”ר ירושלים תארח את הפועל חיפה בטדי. הקבוצה מהבירה רוצה שלוש נקודות על מנת להבטיח את מקומה בפסגה לעוד שבוע אחד לפחות, החבורה הטרייה של חיים סילבס חייבת לשים סטופ למומנטום השלילי ולברוח מהתחתית.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, ברייאן קרבאלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, בוריס אינו, דור מיכה, עדי יונה, ג’ונבוסקו קאלו, טימותי מוזי וירדן שועה.

הרכב הפועל חיפה: יואב גראפי, דור מלול, איוואן קריצ’אק, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, סנדרו אלטונשווילי, רוי נאווי, אופק ביטון, רותם חטואל, איתי בוגנים, רועי זיקרי ורותם חטואל.

ברק יצחקי (רדאד גברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

ברק יצחקי וחניכיו עוד מנסים להתרגל לסיטואציה החדשה שלהם, כמוליכי הטבלה. המארחת החזיקה במאזן מדהים של שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, אך זה נקטע במחזור האחרון, עם 1:1 נגד מ.ס אשדוד בחוץ. על הירושלמים להראות שזה היה רק פנצ’ר ולחזור לנצח, כשהם יאלצו גם להסתדר ללא עומר אצילי, שמחלים מפציעה

בצד השני, המצב של הקבוצה מהכרמל לא מזהיר במיוחד. בצל סערת ג’בון איסט, שחתם רק אתמול בפועל באר שבע, מה שהוביל לכך שאוהדים פוצצו את האימון והחלוץ הושאר מחוץ לסגל, יש לאדומים מאמן חדש, שינסה בכל כוחו לקחת את הנקודות היום, כי גם ברמה המקצועית הם לא ניצחו כבר בשישה משחקים ברצף בכל המסגרות.

חיים סילבס (רדאד גחיים סילבס (רדאד ג'בארה)

במסגרת מפגשי העבר, הקבוצות שיחקו אחת נגד השנייה פעמיים העונה, כשבגביע הטוטו זה נגמר ב-0:5 מוחץ לבית”ר י-ם, והיא יצאה עם ידה על העליונה גם במסגרת הליגה, עם 2:3 לא פשוט בכלל בסמי עופר. מנגד, הפועל חיפה ניצחה במפגש האחרון בין הקבוצות בעונה שעברה.

