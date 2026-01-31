יום שבת, 31.01.2026 שעה 20:36
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2429-2921אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

לראשונה: עבד בספסל של לבאנטה מול אתלטיקו

שחקן הכנף הישראלי, שהצטרף לקבוצה מהמקום ה-19 ממש לאחרונה, נרשם לראשונה בסגל והוא יחכה להזדמנות מול הקולצ'ונרוס ב-19:30, שידור חי בערוץ ONE

תאי עבד וסוכנו אסף וקנין (פרטי)
תאי עבד וסוכנו אסף וקנין (פרטי)

לא בכל יום שחקן ישראלי עובר לאחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, אבל בחלון ההעברות של ינואר שלושה מעברים כאלו קרו. הראשון היה מנור סולומון שעבר מליגה כזו לאחרת כשחתם בפיורנטינה, השני היה עומרי גאנדלמן בלצ’ה והשלישי תאי עבד, שנרשם לראשונה בסגל של לבאנטה.

הקיצוני הישראלי יפתח היום (שבת, 19:30) לראשונה בספסל של לבאנטה. עבד יחכה להזדמנות שלו מול אחת הקבוצות הגדולות והטובות ביותר בלה ליגה, אתלטיקו מדריד. השחקן הגיע כזכור מפ.ס.וו איינדהובן, אצלה שיחק במילואים ולא ממש קיבל צ’אנס בבוגרת.

לבאנטה ניצבת במקום ה-19, לפני האחרון בליגה הספרדית, עם 17 נקודות בלבד, אך יש לה משחק אחד שחסר משאר היריבות לתחתית. בכל מקרה, היא דווקא ניצחה במשחק האחרון שלה עם 2:3 חשוב על אלצ’ה, זאת אחרי שהפסידה לריאל מדריד בברנבאו.

