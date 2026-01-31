לראשונה: עבד בספסל של לבאנטה מול אתלטיקו

לא בכל יום שחקן ישראלי עובר לאחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, אבל בחלון ההעברות של ינואר שלושה מעברים כאלו קרו. הראשון היה מנור סולומון שעבר מליגה כזו לאחרת כשחתם בפיורנטינה, השני היה עומרי גאנדלמן בלצ’ה והשלישי תאי עבד, שנרשם לראשונה בסגל של לבאנטה.

הקיצוני הישראלי יפתח היום (שבת, 19:30) לראשונה בספסל של לבאנטה. עבד יחכה להזדמנות שלו מול אחת הקבוצות הגדולות והטובות ביותר בלה ליגה, אתלטיקו מדריד. השחקן הגיע כזכור מפ.ס.וו איינדהובן, אצלה שיחק במילואים ולא ממש קיבל צ’אנס בבוגרת.

לבאנטה ניצבת במקום ה-19, לפני האחרון בליגה הספרדית, עם 17 נקודות בלבד, אך יש לה משחק אחד שחסר משאר היריבות לתחתית. בכל מקרה, היא דווקא ניצחה במשחק האחרון שלה עם 2:3 חשוב על אלצ’ה, זאת אחרי שהפסידה לריאל מדריד בברנבאו.