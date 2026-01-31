לראשונה מספטמבר: אוביידו גברה 0:1 על ג'ירונה

הליגה הספרדית מתקרבת לאט לאט אל עבר חודשי ההכרעה שלה, כשכל הקבוצות מרגישות שהמשחקים הולכים ונהיים קריטיים יותר, כל אחת למטרתה. המחזור ה-22 נמשך היום (שבת), כשאוביידו השיגה ניצחון ליגה ראשון מאז חודש ספטמבר, כשגברה 0:1 על ג’ירונה. בהמשך גם ויאריאל, אתלטיקו מדריד וברצלונה יעלו לשחק.

אוביידו – ג’ירונה 0:1

חבל הצלה? 0:1 חשוב לאוביידו על ג'ירונה

נועלת הטבלה יכולה סוף סוף לנשום קצת לרווחה. אומנם אוביידו עדיין נמצאת במקום האחרון ובסכנה ממשית לירידת ליגה, אך היא סיימה רצף ארוך במיוחד ללא ניצחונות והשיגה 3 נקודות מול האורחת, שנותרה במקום ה-11 כשלזכותם 25 נקודות. לאחר מחצית ראשונה מאופסת, מי שמצא את הרשת היה איליאס צ’אירה, שדחק בדקה ה-74 מול שער חשוף לאחר פרגון של תיאגו פרננדז.

אוססונה – ויאריאל 2:2

קבוצתו לשעבר של מנור פספסה הזדמנות להיצמד לאתלטיקו שבמקום השלישי ולהתבסס במקום המוביל בעונה הבאה לליגת האלופות. מן העבר השני, המארחת אומנם נעצרה אחרי שני ניצחונות ברציפות אך יצרה לעצמה מרחק בטיחות מהתחתית הבוערת. ג’רארד מורנו כבש ראשון (17, פ’), ויקטור מוניוז (20) ואנטה בודימיר (45+2) הפכו את התוצאה, ומורנו (70) השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק.