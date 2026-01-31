"לדניאל פרץ יותר מזל משכל", "הראה את כישוריו"

אחרי שחזר לספוג מול פורטסמות’ במחזור הקודם, היום (שבת) דניאל פרץ שב שלא לספוג כששמר על רשת נקייה במדי סאות’המפטון שגברה 0:2 על סטוק סיטי. השוער הישראלי נעל את השער, אך גם כמעט ספג מטעות שלו ובעקבות כך התגובות על ההופעה שלו היו חלוקות.

בדקה ה-15, פרץ ניסה למסור כדור חזרה לשחקן ההגנה שלו וכשל, סטוק כמעט ניצלה זאת אך לבסוף לא עשתה מהטעות הזו שער. ב’ספורט סנטר’ של ESPN, תארו את הרגע: “דניאל פרץ החליט להוסיף מנה נוספת של התרגשות למשחק, אבל בסופו של דבר הסתמך על האמרה המפורסמת יותר מזל משכל”.

בדקה ה-20, אקס מכבי תל אביב תיקן את השגיאה עם הצלה גדולה לבעיטה מחוץ לרחבה. השוער הישראלי התעופף בצורה מרשימה כדי להדוף כדור שהסתובב לחיבורים. ב’סקיי ספורט’ בחרו להחמיא: “עצירה שהראתה את הכישורים שלו”.

הנתונים של פרץ עד כה

מאז הושאל מבאיירן מינכן לסאות’המפטון, דניאל פרץ רשם ארבעה משחקי ליגה בצ’מפיונשיפ ובהם ספג שלושה שערים. משחק אחד נגמר בהפסד, אחד נוסף בתיקו ועוד שניים בניצחון. לזכותו גם הופעה אחת בגביע, בה קבוצתו ניצחה, כשהוא ספג שני שערים.