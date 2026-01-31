תמיר גלזר הושאל לקבוצה ספרדית והוצג כ"גרמני"

בקיץ הקודם, תמיר גלזר עזב את ישראל לאיביזה מהליגה השלישית בספרד, משם הוא ממשיך עכשיו ליעד חדש כאשר הקשר הצטרף רשמית לארנאס גצ’ו בהשאלה עד סוף העונה.

הקבוצה הספרדית מחבל הבאסקים, גם כן מהליגה הספרדית השלישית, הציגה את גלזר באתר שלה – אך שם לא הוזכר שמדובר בשחקן ישראלי: “הכדורגלן הגרמני, יליד 30 במאי 2000, הוא קשר הגנתי אינטנסיבי, דינמי ובעל יכולת טקטית חכמה. בוגר אקדמיית הנוער של מכבי תל אביב, שיחק גם בהפועל חדרה, הפועל חיפה ומכבי פתח תקווה”.

על גלזר שאכן מחזיק בדרכון גרמני, עוד צוין על ידי ארנאס כי הוא שיחק בנבחרות הצעירות, אך לא נכתב באיזה עבור איזה מדינה: “בנוסף, הוא היה שחקן בינלאומי בקטגוריות עד גיל 17, עד גיל 18, עד גיל 19, עד גיל 20 ועד גיל 21 של מדינתו”.

הקריירה של תמיר גלזר

גלזר גדל במחלקת הנוער של מכבי ת”א ובהמשך הושאל לבית”ר ת”א בת ים, לאחר מכן המשיך במסע ההשאלות שלו ועבר גם בהפועל חדרה ובהפועל חיפה, משם חתם במכבי פ”ת לפני המעבר לספרד כאמור.