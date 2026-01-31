יום שבת, 31.01.2026 שעה 17:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

חוזז ואידוקו יפתחו בהפועל י-ם, שמיר בבני סכנין

גם אופק נדיר, אווקה אשטה ומרקו רקוניאץ' בהרכב של הקבוצה מהבירה למשחק החשוב. אחמד סלמן, עומר אבוהב, קרלו ברוצ'יץ' ואלון אזוגי ב-11 של מימר

|
אנדרו אידוקו (אורן בן חקון)
אנדרו אידוקו (אורן בן חקון)

עוד שבת של כדורגל והמחזור ה-21 של ליגת העל כבר בעיצומו. הערב (שבת, 18:30) בני סכנין תארח את הפועל ירושלים למפגש מסקרן באצטדיון דוחא. החבורה של שרון מימר חולמת על פלייאוף עליון, הקבוצה מהבירה רק רוצה להימלט מהתחתית ולהימנע מירידת ליגה.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מרון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, עומר אבוהב, מתאו קודג’ו, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן וארתור מירניאן.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, תמיר חיימוביץ’, יהונתן לייש, דויד דומגיוני, אווקה אשטה, ג’ון אוטומאו, מתן חוזז, אנדרו אידוקו, אופק נדיר ומרקו רקוניאץ’.

הקבוצה מהמגזר בעונה מקרטעת, אך שני המשחקים האחרונים שלה לא רעים, כשלפני שני מחזורים היא ניצחה 1:2 את מכבי נתניה ובשבוע שעבר סיימה בתיקו 1:1 עם עירוני טבריה בחוץ. פלייאוף עליון בהישג יד, וזה עובר דרך 3 נקודות היום בבית.

שרון מימר על הקווים (עמרי שטיין)שרון מימר על הקווים (עמרי שטיין)

מהצד השני, החבורה של זיו אריה במומנטום חיובי וגרף עלייה, כשהיא כבר מתחילה לראות את האור בקצה המנהרה. שני ניצחונות ורצופים יש לירושלמים, כשהאחרון היה משוגע במיוחד, ממספרת אדירה של אנדרו אידוקו בתוספת הזמן בטדי נגד הפועל פתח תקווה.

העונה הקבוצות נפגשו באוקטובר בטדי, שם זה נגמר ב-0:0 מאכזב. החמשת המשחקים האחרונים בין שתיהן היתרון הולך עם הפועל י-ם, שניצחה שלושה מהם כששתיים הסתיימו בתוצאות תיקו. הפעם האחרונה שבני סכנין יצאה עם ידה על העליונה, הייתה ב-2023.

