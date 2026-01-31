שער נקי לדניאל פרץ, בכורה לעבד מול אתלטיקו

יום שבת הגיע וזה ללא ספק היום הכי גדוש בספורט העולמי ובטח ובטח בכדורגל האירופי והישראלי. לא מעט קבוצות משחקות ברחבי הגלובוס, ואיתן לא מעט ישראלים שלנו מעבר לים שמנסים לתרום ולעשות למועדונים שלהם לעמוד ביעדים, כאשר לא מעט ליגיונרים שיחקו גם היום.

# סאות’המפטון פתחה את יום המשחקים של שבת בצ’מפיונשיפ עם 0:2 חשוב כדי לשוב לנצח אחרי התיקו במחזור הקודם. הקדושים ניצחו את סטוק סיטי ואף נצמדו עד כדי שתי נקודות מהיריבה על הדשא, כאשר דניאל פרץ פתח בין הקורות, רשם טעות גדולה בדקה ה-14 שלא עלתה ביוקר ובדקה ה-20 הוא זינק נהדר ומנע גול לבעיטה מרחוק. בנוסף, הוא קיבל צהוב על בזבוז זמן בדקה ה-73. המנצחת נצמדה לסטוק שבמקום ה-11 עד כדי שתי נקודות.

# אחרי שהמתין בסבלנות, תאי עבד נכנס להופעת בכורה בליגה הספרדית במדי לבאנטה נגד אתלטיקו מדריד, כשעלה מהספסל בדקה ה-89. לישראלי לא היה מספיק זמן להשפיע כמובן, כאשר קבוצתו שאירחה את הקולצ’ונרוס נפרדה מהם ב-0:0. נקודה חשובה עבור עבד ולבאנטה במאבקי התחתית.

בכורה לתאי עבד עם תיקו חשוב מול אתלטיקו

# אביאל זרגרי ערך את הופעת הבכורה שלו עם הרמנשטאדט שחגגה עם 2:3 על אוניראה סלובוזיה ברומניה. בצד השני שיחק גיא דהן שנכנס במחצית ובישל גם גול, אבל זה רק צימק כשזרגרי שיחק 29 דקות ועזר לקבוצתו החדשה לקחת שלוש נקודות שהן כמו אוויר לנשימה, כאשר היא עדיין מקום אחד לפני הסוף. דהן וחבריו עם ארבע נקודות יותר במקום ה-13.

# בהולנד, ניימיכן רשמה ניצחון משמעותי עם 1:3 גדול מול אלקמאר. אלי דסה פתח והשלים 90 דקות, כשמי שבלט היה שחקן מכבי חיפה לשעבר, צ’ירון שרי שכבש את הראשון לזכות קבוצתם בדקה ה-10. כעת, הצמד וחבריהם נמצאים לפחות זמנית במקום השלישי בטבלת הליגה ההולנדית.

אלי דסה (IMAGO)

# אחד מנציגינו בפורטוגל, כארם זועבי, שב לסגל של ריו אבה ואף נכנס כמחליף בדקה ה-80, במשחקה של קבוצתו נגד ארוקה. התוצאה הראתה 0:3 ליריבה, ובזמן המועט שנותר לו לשחק לא הצליח להשפיע על המפגש, שהסתיים בהפסד כואב.

# דווקא כשהיא בפסגה, פרטיזן בלגרד מפשלת מחזור שני ברצף במסגרת הליגה הסרבית, זאת אחרי שסיימה ב-0:0 מול עשרה שחקנים של רדניצקי ניז’. ביבראס נאתכו ניסה לסייע לקבוצתו החל מהמחצית השנייה כשעלה מהספסל, אבל כאמור לא צלח במשימה.

# במדינה השכנה לנו, יוון, גם גוני נאור עלה מהספסל כשנכנס בדקה ה-59 וסייע לקבוצתו החדשה, לאריסה, לשמור על היתרון בניצחון 0:2 על וולוס. מי שפתח והשלים משחק מלא הוא חברו לשעבר במכבי חיפה והיום שותפו בקבוצה היוונית, דילן בטובינסיקה, כשגם אקס מכבי תל אביב איבן מאסון שיחק במלואו.