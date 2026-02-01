יום ראשון, 01.02.2026 שעה 11:11
ספורט אחר  >> טניס

חי מהגמר: קרלוס אלקראס - נובאק ג'וקוביץ' 4:1

אליפות אוסטרליה: אחרי משחקון של 7 דק', 3 נקודות שבירה וראלי מדהים, הספרדי מצמץ ראשון והג'וקר שבר בדרך למקדמה. טניס משובח ברוד לייבר ארנה

|
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

ארבע פעמים בשנה עולם הטניס עוצר מלכת ומתיישב כשהוא מפסיק את כל מה שהוא עשה, ואחד הרגעים הללו מתקיים לו בשעה זו. הגרנד סלאם הראשון של 2026 ברגע השיא שלו עם הגמר הגדול, כאשר קרלוס אלקראס פוגשת את נובאק ג’וקוביץ’ במעמד היוקרתי באליפות אוסטרליה הפתוחה.

הספרדי הגיע לגמר אחרי שגבר 2:3 במערכות על סאשה זברב בתום חצי הגמר הארוך בתולדות התחרות ואחרי דרמה ענקית. קרליטו מדורג ראשון בעולם וזכה בכל מייג’ור פעמיים, להוציא את הטורניר במלוברן בו לא זכה ואפילו ההופעה כעת בגמר היא הראשונה שלו בקריירה.

מהצד השני, מה נותר לומר על הסרבי בן ה-38? הטוב ביותר אי פעם, הווינר ביותר אי פעם, החזק ביותר מנטלית אי פעם, וכזה שלא מפסיק להדהים. רבים לא חשבו שייקח מערכה נגד יאניק סינר, אבל הוא הדיח את המדורג שני והוכיח מאיזה חומר הוא עשוי, ושאי אפשר יהיה להספיד אותו גם שיהיה בן 50.

מלבורן זה המקום האהוב על הג’וקר בקריירה, כשמתוך 24 מייג’ורים שיש לו 10 הגיעו באוסטרליה, הזכייה האחרונה שם ב-2023. אלקראס ונובאק נפגשו תשע פעמים בקריירה, והמאזן הוא 4:5 לטובת ג’וקוביץ’. המפגש האחרון היה בארה”ב שם הספרדי עלה, לפני זה שנה שעברה במלבורן נולה עלה.

בפעם האחרונה שהם נפגשו על זכייה זה היה במשחקים האולימפיים בפאריס שם הסרבי חגג בגדול וזכה לראשונה במדליית זהב, ולפני זה אלקראס חייך שניצח בגמר בווימבלדון ב-2024. נזכיר, ג’וקוביץ’ עם 24 מייג’ורים, הספרדי מנגד עם שישה.

מערכה ראשונה

נובאק גנובאק ג'וקוביץ' יוצא לגמר (רויטרס)
קרלוס אלקראס בחימום אחרון (רויטרס)קרלוס אלקראס בחימום אחרון (רויטרס)
קרלוס אלקראס ונובאק גקרלוס אלקראס ונובאק ג'וקוביץ' בתמורה המסורתית (רויטרס)
חיבוק לפני בין שני הכוכבים (רויטרס)חיבוק לפני בין שני הכוכבים (רויטרס)

ג’וקוביץ’ בפעם התשיעית ברצף בגמר מייג’ור הגיש ראשון ובקלות עלה ל-0:1 כשרק איבד נקודה אחת, אלקראס עשה בדיוק את אותו הדבר ואיבד נקודה אחת בדרך ל-1:1. הסרבי העלה רמה עם הגשה טובה אף יותר ועל האפס השיב את היתרון. ג’וקוביץ’ שבר! אלקראס מצמץ ראשון ואחרי שלוש נקודות שבירה, משחקון של שבע דקות ועם ראלי מדהים שסגר סיפור, נובאק עלה ל-1:3, והוא לא הסתנוור כשהגיש נפלא בדרך ל-1:4.

