יום שבת, 31.01.2026 שעה 20:17
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4621-4520בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אנדרדה סוחב פציעה בידו, חשש שיצטרך ניתוח

הקשר מתמודד עם כאבים שאינם עוברים וייתכן כי אין מנוס מלעלות אותו על שולחן הניתוחים. השחקן והצהובים מנסים להימנע. סוכנו בכלל הציע אותו בברזיל

|
קרווין אנדרדה במאבק (IMAGO)
קרווין אנדרדה במאבק (IMAGO)

מכת הפציעות לא עוזבת את מכבי תל אביב, כאשר ל-ONE נודע שקרווין אנדרדה שסוחב פציעה בידו, צפוי לעבור סדרת בדיקות נוספת בימים הקרובים כאשר החשש הוא שלא יהיה מנוס מהוצאתו לניתוח כדי לטפל בבעיה בידו. 

הקשר שהגיע בקיץ ב-1.5 מיליון אירו והיה אמור להיות יורשו של ווסלי פטאצ’י, התקשה להשתלב תחת ז’רקו לאזטיץ’, אם כי בתקופה האחרונה קיבל יותר דקות משחק. הוא עדיין לא הצליח לבוא לידי ביטוי כמו שציפו ובסופו של דבר מדובר כבר בפציעה שנייה שהוא מתמודד איתה תוך כדי העונה וכזו שמטרידה אותו מאוד. 

אם אנדרדה אכן יעלה על שולחן הניתוחים, כאשר נותרו עוד כ-3 חודשים בלבד לעונה הקרובה, מכבי ת”א תאבד עוד שחקן זר לתקופה לא קצרה וצריך לבדוק כיצד היא תפעל בהתאם לכך. כידוע, הצהובים כבר ללא יון ניקולאסקו שגמר את העונה ומוקפא לאור צירופו של אמיר סהיטי. אולם כאן יש לציין כי מותר בעונה אחת להקפיא שני שחקנים אם וכאשר יצטרכו להגיע למצב הזה.

https://omny.fm/shows/onepodcastmaccabitafc/0dda40fb-ddf1-4b33-9595-b3e2000ac10e

במכבי ת”א מבהירים כי לא בטוח שצריך ניתוח ומחפשים פתרונות נוספים, כאשר ללא קשר, על פי גורמים בסביבת המועדון, סוכנו של אנדרדה דוחף לכך שהשחקן ימשיך לשחק והוא אף הוצע לקבוצות בברזיל בימים האחרונים, ביניהן סאו פאולו. 

פציעה רודפת פציעה

רק לאחרונה חזר להתאמן עם הקבוצה כריסטיאן בליץ’, האחרון שיצא לניתוח מבין שחקני הסגל, אחרי שסבל משבר קטן בעצם הלחי. בליץ’ תוכנן לשוב לסגל ביום שני הקרוב מול עירוני קריית שמונה. 

כל זאת כאשר רק ביום חמישי חזרו לשחק אושר דוידה וטייריס אסאנטה שגם הם היו פצועים, ובזמן שמוחמד עלי קמארה ושגיב יחזקאל היו מחוץ לסגל בשל פציעות משלהם. 

