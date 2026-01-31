יום שבת, 31.01.2026 שעה 12:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

בדרך למכבי ת"א: רוני דיילה כבר נמצא בישראל

המאמן הנורבגי צפוי להחליף את ז'רקו לאזטיץ' כמאמן החדש של האלופה. הגיע לארץ עוד אתמול ואם יסיימו הכל בזמן, הוא גם יעביר את אימון הבכורה הערב

|
רוני דיילה (רויטרס)
רוני דיילה (רויטרס)

רוני דיילה עשה צעד משמעותי בדרך למינויו כמאמן מכבי תל אביב. המאמן הנורבגי נחת אתמול (שישי) ב-19:30 בישראל ולמעשה העביר את הלילה בתל אביב, כל זאת לקראת השלמת המשא ומתן וחתימה רשמית על חוזהו בקבוצה, במהלך שאמור לסמן את פתיחתה של תקופה חדשה בקריית שלום. 

דיילה, בן 50, מגיע עם ניסיון עשיר בזירה האירופית והבין-לאומית, לאחר שאימן בשנים האחרונות בליגות שונות ונחשב למאמן בעל תפיסה מודרנית וברורה. במכבי תל אביב מאמינים כי הידע שצבר, יחד עם סגנון משחק התקפי ודינמי, יכולים להתאים לדרישות המועדון ולשאיפותיו המקומיות והיבשתיות.

לקראת סגירה רשמית

במהלך שהותו בישראל צפוי דיילה לקיים פגישות נוספות עם הנהלת המועדון, לעבור על פרטי ההסכם ולהשלים את התנאים האחרונים לקראת החתימה. אם לא יחולו עיכובים בלתי צפויים, ההודעה הרשמית על מינויו עשויה לצאת כבר היום (שבת), כאשר מתכוננים לאפשרות שיצטרף לעבודה במהירות ויעביר את אימון הבכורה שלו בתפקיד עוד הערב.

https://omny.fm/shows/onepodcastmaccabitafc/0dda40fb-ddf1-4b33-9595-b3e2000ac10e

מעבר להיבט החוזי, במכבי תל אביב מצפים מדיילה להטביע חותם מקצועי ברור, בדגש על סגנון משחק יוזם, לחץ גבוה ושיפור תהליכי האימון וההכנה. כעת, עם נחיתתו בישראל, נדמה שהמרחק בין דיבורים למעשים התקצר משמעותית.

לאחרונה היה מועמד לתפקיד מאמן נבחרת תוניסיה, שבחרה לבסוף בסאברי לאמושי. אם הכל יתקדם כמתוכנן, רוני דיילה יהפוך בקרוב למאמן מכבי תל אביב, ויפתח פרק חדש ומסקרן בקריירה שלו, וגם עבור אחד המועדונים המרכזיים בכדורגל הישראלי.

