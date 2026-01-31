יום שבת, 31.01.2026 שעה 12:25
4618-4718אל הילאל1
4318-4818אל נאסר2
4312-3318אל אהלי3
4018-4318אל קאדיסיה4
3820-3618אל טאאוון5
3123-3318אל איתיחאד6
2930-2718אל אטיפאק7
2530-3818אל חאליג'8
2428-2418ניאום9
2233-2418אל פאתח10
2032-1918אל פייחה11
2034-1918אל חאזם12
1625-1818אל שבאב13
1535-2518אל חולוד14
1238-1818אל ריאד15
1133-1418דאמאק16
934-1418אל אחדוד17
537-1818אל נג'מה18

כעס מהחילוף? רונאלדו הטריל את אוהדי אל נאסר

הפנומן נראה זועם כאשר התבקש לרדת מהדשא מול אל חולוד וקהל הקבוצה שלו כבר חשש מעימות עם המאמן, אך CR7 תועד מחויך לצידו של ז'סוס והפיג את החשש

|
רונאלדו (רויטרס)
רונאלדו (רויטרס)

הניצחון 0:3 של אל נאסר על אל חולוד הפך לעוד ערב חגיגי בקריירה של כריסטיאנו רונאלדו, אבל רגע אחד קטן לקראת הסיום הצליח להקפיץ את הדופק של אוהדי הקבוצה. בדקה ה-78, כשכבר היה ברור שהמשחק הוכרע, רונאלדו הוחלף וירד מהדשא כשהוא נראה עצבני, ממלמל לעבר הספסל ומנהל שיחה לא רגועה עם המאמן ז’ורז’ה ז’סוס. ברשתות החברתיות וביציעים נרשמה דריכות מיידית, מחשש לעימות פנימי מיותר.

בתקשורת הסעודית תיארו את הרגע ככזה ש”שיחק ברגשות של אוהדי אל נאסר”. לפי הדיווחים, “המראה של רונאלדו יורד בכעס מהדשא היה רגע שהטיל אימה על הקהל”, כאשר היו מי שחשבו כי הכוכב הפורטוגלי אינו מרוצה מההחלטה להוציאו, במיוחד על רקע העובדה שהוא עדיין חיפש שער נוסף והמשיך להפגין רעב. אחרים הזכירו כי “הדבר האחרון שאל נאסר צריכה עכשיו הוא עימות בין שני הפורטוגלים”.

רונאלדו פיזר את החשש

אלא שהדרמה התפוגגה כמעט באותה מהירות שבה נוצרה. דקות ספורות לאחר החילוף, רונאלדו כבר נראה מחויך, צוחק ומשוחח בנינוחות עם ז’סוס על הקווים. בתקשורת הסעודית מיהרו להרגיע וכתבו כי “CR7 פיזר את כל החששות”, וכי הכעס הראשוני היה רגעי בלבד, תוצאה של אדרנלין ותחרותיות ולא של בעיה אמיתית. “הכעס נעלם, החיוך חזר, והכול הוסדר בשיחה קצרה”, נכתב.

רונאלדו וזרונאלדו וז'סוס (רויטרס)

כך, ערב שהיה כמעט מושלם עבור אל נאסר חזר למסלולו הרגוע. רונאלדו כבש, הקבוצה ניצחה, והאירוע הקטן שהבהיל את האוהדים התברר כלא יותר מ”רגע דרמטי” בתוך לילה גדול. בתקשורת סיכמו זאת בפשטות: “רונאלדו אולי הטריל את הקהל לרגע, אבל בסוף הלילה כולם היו יכולים ללכת לישון בשקט”.

