יום שבת, 31.01.2026 שעה 12:24
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3225-2621הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2825-2721מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2528-2120הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

"שאמה מפיק אירועים?": כעס על ההופעות בר"ג

חבר מועצת העיר אילני בפנייה חריפה ליו"ר ההתאחדות שינו זוארץ וראש העיר: דורש לבטל התקשרות עם עומר אדם, אודיה ואושר כהן בטענה שלא התקיים מכרז

|
אצטדיון רמת גן (IMAGO)
אצטדיון רמת גן (IMAGO)

סערה סביב החזרת ההופעות לאצטדיון ר"ג. חבר מועצת העיר רמת גן ויו"ר הוועדה לענייני ביקורת, ליעד אילני, שיגר מכתב התראה חריף ליו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, ולראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, ובו דרישה חד משמעית: לבטל לאלתר את ההתקשרות עם האמנים עומר אדם, אודיה ואושר כהן, אשר תוכננו להופיע באצטדיון בחודש יוני הקרוב.

לטענת אילני, ההחלטה על זהות האמנים התקבלה ללא הליך מכרזי סדור כמתחייב בחוק, תוך עקיפת כללי המנהל התקין החלים על העירייה ועל ההתאחדות לכדורגל כגוף דו-מהותי.

"שאמה הפך למפיק אירועים"

הפרשה החלה בפוסט שפרסם ראש העיר, כרמל שאמה, ב-13 בינואר, ובו בישר חגיגית כי "שלושת האמנים הגדולים בישראל באים", תוך ציון שמותיהם של עומר אדם ואודיה, ורמיזה על אמן נוסף ("ועוד"), שהתברר בדיעבד כאושר כהן.

במכתבו, תוקף אילני את ההתנהלות בחריפות: "הופתעתי לגלות שכרמל שאמה הפך להיות מפיק אירועים והוא קובע מי יופיע ומי לא יופיע באצטדיון רמת גן", כתב אילני והוסיף כי פנה לעירייה מיד לאחר הפרסום בדרישה לעיין במסמכי ההתקשרות. לדבריו, מנכ"ל העירייה השיב לו כי פנייתו "מבוססת על טעות" וכי עליו לפנות להתאחדות לכדורגל לקבלת תשובות.

אצטדיון רמת גן (מערכת ONE)אצטדיון רמת גן (מערכת ONE)

הסכם 84': ההתאחדות והעירייה שותפות מלאות

בבדיקה שערך אילני מול מסמכי העבר, ובפרט הסכם ההתקשרות משנת 1984 בין העירייה להתאחדות, עולה תמונה משפטית ברורה. על פי ההסכם, השכרת האצטדיון לאירועים שאינם משחקי כדורגל דורשת הסכמה בכתב ומראש של העירייה, וההכנסות אמורות לעבור לחשבון משותף המיועד לפיתוח האצטדיון.

במכתבו טוען אילני כי לא ייתכן שנכס ציבורי יחולק ללא שקיפות: "אבקש לדעת באיזה הליך נבחרו אותם אמנים וזכו להטבה כה מפליגה, קרי שכירת אצטדיון רמת גן, לטובת שימוש במתחם במסגרת המועדים המוגבלים והמצומצמים". עוד תהה אילני: "האם ניתנה הנחיה מצד העירייה או מי מטעמה לאנשי ההתאחדות לכדורגל... בדבר זהות האמנים שיזכו בפריבילגיה?"

"ההתאחדות מחויבת במכרז"

ליבת הטענה של אילני נוגעת למעמדה המשפטי של ההתאחדות לכדורגל והמחויבות שלה לשוויון הזדמנויות. "למיטב הבנתי וייעוץ משפטי שקיבלתי, ההתאחדות לכדורגל הנה גוף דו מהותי, ציבורי, המחויב בחובת מכרז", כתב אילני לראשי הארגון. "הדברים בוודאי נכונים ביחס לעירייה. מכאן עולה שאצטדיון רמת גן הוא רכוש ציבורי, והחלטות אלו כפופות לכללים של המשפט הציבורי, כגון מתן הזדמנות שווה לכל גורם המעוניין לעשות שימוש במשאב".

בסיום המכתב, מציב אילני אולטימטום ודורש לקבל לידיו את הפרוטוקולים ומסמכי ההתקשרות עם האמנים, תוך איום בפנייה לערכאות: "אני מקווה שלא אאלץ לפנות לנתיב משפטי, על מנת להבטיח את המנהל התקין".

