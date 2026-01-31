יום שבת, 31.01.2026 שעה 14:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

דאפה ואלקוקין ב-11 של הפועל ת"א, בילו בנתניה

פורסמו ההרכבים למפגש בין האדומים ליהלומים ב-15:00 בבלומפילד: לויזו וקורין משלימים את החלק ההתקפי של ברדה. טבארש, לוי וקוליקוב יפתחו אצל לוי

|
עזיז אואטרה נגד אנדריאן קרייב (שחר גרוס)
עזיז אואטרה נגד אנדריאן קרייב (שחר גרוס)

חמישה ימים עברו מהרגע הכי גדול של הפועל תל אביב בשנים האחרונות, אך כעת, האדומים צריכים לחזור לקרקע. אחרי שניצחו דרבי תל אביבי לאחר 12 שנה בדרמת ענק, הם יארחו היום (שבת, 15:00) את מכבי נתניה, כשהם רוצים להמשיך את המומנטום החיובי. מנגד, החבורה של רוני לוי גם תנסה להמשיך בכושר הטוב, אחרי ה-1:4 האדיר שלה מול מכבי חיפה.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, צ’יקו, טל ארצ’ל, זיו מורגן, אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, רוי קורין, רועי אלקוקין, לויזוס לויזו ודניאל דאפה.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג’אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג’וניור דיומנדה, מאור לוי, הריברטו טבארש, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

אז כאמור, ביום שני הייתה לנו דרמת ענק. אינספור אכזבות נגמרו, רצף אדיר שהסתיים לו, והאדומים ניצחו את מכבי ת”א 1:2 לאחר מהפך פשוט אדיר בתוספת הזמן. אליניב ברדה וחניכיו עדיין מושלמים בבית במסגרת הליגה העונה, למעט ההפסד הטכני בדרבי, וידחפו על מנת שכך יישאר גם בסיום ההתמודדות היום.

מהצד השני, היהלומים גם מגיעים במצב רוח מרומם. במשחק השני בלבד של רוני לוי בקבוצתו החדשה-ישנה, הוא הנחיל תבוסה גדולה לירוקים מהכרמל, מה שגורם לו ולקבוצתו להאמין שגם היום הם יכולים לחזור הביתה עם מלוא שלוש הנקודות, אך הם מבינים שמצפה להם אתגר לא פשוט.

רוני לוי (חגי מיכאלי)רוני לוי (חגי מיכאלי)

אז שתי הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה, פעם אחת במסגרת הליגה ופעם נוספת בגביע הטוטו. העליונות היא דווקא של מכבי נתניה, שניצחה 0:5 בסיכום שני המשחקים, כשהפועל ת”א כאמור עדיין ללא שער נגד היהלומים העונה. מצפה לנו התמודדות לוהטת באצטדיון בלומפילד. אגב, הפועל ת”א היא היחידה שלא כבשה גול נגד נתניה העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */