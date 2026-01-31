דאפה ואלקוקין ב-11 של הפועל ת"א, בילו בנתניה

חמישה ימים עברו מהרגע הכי גדול של הפועל תל אביב בשנים האחרונות, אך כעת, האדומים צריכים לחזור לקרקע. אחרי שניצחו דרבי תל אביבי לאחר 12 שנה בדרמת ענק, הם יארחו היום (שבת, 15:00) את מכבי נתניה, כשהם רוצים להמשיך את המומנטום החיובי. מנגד, החבורה של רוני לוי גם תנסה להמשיך בכושר הטוב, אחרי ה-1:4 האדיר שלה מול מכבי חיפה.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, צ’יקו, טל ארצ’ל, זיו מורגן, אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, רוי קורין, רועי אלקוקין, לויזוס לויזו ודניאל דאפה.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג’אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג’וניור דיומנדה, מאור לוי, הריברטו טבארש, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

אז כאמור, ביום שני הייתה לנו דרמת ענק. אינספור אכזבות נגמרו, רצף אדיר שהסתיים לו, והאדומים ניצחו את מכבי ת”א 1:2 לאחר מהפך פשוט אדיר בתוספת הזמן. אליניב ברדה וחניכיו עדיין מושלמים בבית במסגרת הליגה העונה, למעט ההפסד הטכני בדרבי, וידחפו על מנת שכך יישאר גם בסיום ההתמודדות היום.

מהצד השני, היהלומים גם מגיעים במצב רוח מרומם. במשחק השני בלבד של רוני לוי בקבוצתו החדשה-ישנה, הוא הנחיל תבוסה גדולה לירוקים מהכרמל, מה שגורם לו ולקבוצתו להאמין שגם היום הם יכולים לחזור הביתה עם מלוא שלוש הנקודות, אך הם מבינים שמצפה להם אתגר לא פשוט.

רוני לוי (חגי מיכאלי)

אז שתי הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה, פעם אחת במסגרת הליגה ופעם נוספת בגביע הטוטו. העליונות היא דווקא של מכבי נתניה, שניצחה 0:5 בסיכום שני המשחקים, כשהפועל ת”א כאמור עדיין ללא שער נגד היהלומים העונה. מצפה לנו התמודדות לוהטת באצטדיון בלומפילד. אגב, הפועל ת”א היא היחידה שלא כבשה גול נגד נתניה העונה.