היחס ב-Winner להפתעה של טבריה מול חיפה

יום שבת הגדול כבר פה, ואנחנו מקבלים שורה של משחקים אדירים. בליגת העל, מכבי חיפה מארחת את עירוני טבריה, בית”ר ירושלים פוגשת את הפועל חיפה והפועל תל אביב מול מכבי נתניה. בספרד, ברצלונה יוצאת למשחק חוץ אצל אלצ’ה ובכדורסל, הפועל תל אביב פוגשת את הפועל ירושלים בגביע המדינה.

מכבי חיפה – עירוני טבריה

במפגש המרתק בסמי עופר יש פייבוריטית ברורה, כשניצחון של הירוקים מהכרמל מקבל יחס של פי 1.20. הפתעה של הקבוצה מעיר הכינרת מקבלת יחס של פי 8.80 וחלוקת נקודות מקבל גם כן יחס גבוה, של פי 6.10.

בית”ר ירושלים – הפועל חיפה

גם פה יחסי הכוחות מאוד ברורים, שכן קבוצה אחת מוליכה את הליגה והשנייה נאבקת בתחתית. ניצחון של הקבוצה מהבירה מקבל יחס של פי 1.35, כשהפתעה של החבורה החדשה של חיים סילבס תהיה שווה למהמרים יחס של פי 6.20. תיקו שווה יחס של פי 4.80.

שחקני בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

אלצ’ה – ברצלונה

מדובר על עוד מפגש עם פייבוריטית ברורה אך הפעם בספרד, כשניצחון של הקטלונים מקבל יחס של פי 1.25. סנסציה של העולה החדשה מקבלת יחס של פי 7.20, ותיקו יהיה שווה למהמרים יחס של פי 5.40.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

הפועל תל אביב – הפועל ירושלים

אחד המשחקים הכי מעניינים של הערב מגיע דווקא מהכדורסל, שם יש לנו קרב פיקנטי על חצי גמר הגביע. הפייבוריטים במפגש הם דימיטריס איטודיס וחניכיו, כשניצחון שלהם ביותר מ-5 נקודות קיבל יחס של פי 1.80. ניצחון של הקבוצה מהבירה בכל תוצאה או הפסד שלה עד 4 נקודות גם שווה יחס של פי 1.80, וניצחון של התל אביבים ב-5 נקודות בדיוק מקבל יחס של פי 9.00.

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב – מכבי נתניה

בחזרה לליגת העל בכדורגל, שתי הקבוצות מגיעות נלהבות ובמומנטום חיובי, אך רק אחת פייבוריטית לפי ה-Winner וזאת הקבוצה המארחת, שניצחון שלה שווה יחס של פי 1.80. 3 נקודות של היהלומים מקבלים יחס של פי 3.85 ושוויון שווה יחס של פי 3.40.