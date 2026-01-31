מערכת ONE
|
31/01/2026 22:00
ראפיניה (רויטרס)
המחזור ה-22 של הליגה הספרדית ממשיך בשעה זו, כשאנחנו מקבלים מפגש מרתק, בו ברצלונה מתארחת אצל אלצ’ה. הקטלונים רוצים לוודא שהם נשארים בפסגה לעוד שבוע אחד לפחות, העולה החדשה מצידה תנסה להרוס להם את התוכניות ולחולל סנסציה.
החבורה של האנזי פליק הצליחה להתאושש מהפנצ’ר לפני שני מחזורים, אז נכנעה 2:1 לריאל סוסיאדד, כשחזרה למסלול הניצחונות בליגה עם 0:3 על ריאל אוביידו בקאמפ נואו, בו היו כמה שערים מרהיבים, כולל חצי מספרת של לאמין ימאל. הבלאוגרנה גם הבטיחו מקום בשמינית גמר ליגת האלופות באמצע השבוע ובכלל המומנטום שם חיובי.
מהצד השני, אדר סרביה וחניכיו דווקא נכנסו לסחרור ולכושר לא טוב בכלל, כשהם סופרים חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל הפסד לעולה חדשה אחרת, לבאנטה, במחזור האחרון, אז הם נכנעו לה 3:2. גם היום המארחת יודעת שטיול בפארק זה לא יהיה, אך היא מקווה להפתיע את ספרד.
הקבוצות כבר נפגשו ביניהן פעם אחת העונה, אז אלצ’ה לא עשתה לבארסה חיים קלים בכלל, אך לבסוף האלופה המכהנת יצאה עם הניצחון אחרי 1:3 בהר היהודים. הפעם האחרונה שהמארחת הוציאה נקודה מהקטלונים הייתה ב-2014 (!) אז זה היה תיקו ללא שערים.
מחצית ראשונה
-
'42
- לא ייאמן, זה היה חייב להיות השלישי של ברצלונה. לאמין ימאל קיבל כדור עומק מדהים, השתלט, דהר קדימה, העביר רוחב לפרמין שבעט לשמיים מחמישה מטרים בלבד
-
'40
- שער! ברצלונה חזרה ליתרון ועלתה ל-1:2: כדורגל נפלא של האורחת. פראן טורס הכניס עם העקב את דה יונג, שעבר את פנייה, המתין והחזיר לספרדי, שבנגיעה בעט לרשת העליונה ותיקן את החמצת הענק מלפני מספר דקות
-
'38
- ג'ון צ'טויה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'36
- ברצלונה ממשיכה לאיים. הפעם, ראפיניה דהר כל הדרך לרחבה, בעט חזק, פנייה כבר נכנע, אך צ'וסט היה במקום להרחיק
-
'32
- זה היה חייב להיות שער. כדור תוהה הגיע לפראן טורס, שמקרוב נגע ופגע במשקוף, הכדור חזר אליו והוא שוב פגע במשקוף
-
'29
- שער! אלצ'ה השוותה ל-1:1: עקיצה בצד השני. המארחת יצאה למתפרצת, ואלרה הכניס עומק נפלא לרודריגס, שהפעם לא התבלבל באחד על אחד וכבש
-
'28
- הזדמנות אדירה לברצלונה. ראפיניה קיבל כדור ברחבה והוריד לאולמו, שבעט חזק ונעצר רק במשקוף
-
'23
- הזדמנות ראשונה לאלצ'ה. רודריגס קיבל כדור ברחבה, אך השתלט לא מספיק טוב ובעט החוצה
-
'16
- ברצלונה מחפשת את השני. באלדה קיבל כדור ברחבה, העביר לאולמו שבנגיעה בעט לא מספיק טוב ופספס את המסגרת
-
'6
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: דני אולמו הכניס כדור עומק מדהים ללאמין ימאל, שעבר את פנייה ומול שער חשוף, גלגל לרשת
-
'4
- ראפיניה ניסה להפתיע מרחוק, אך פנייה היה במקום
-
'2
- חצי מצב ראשון לברצלונה. פרמין לופס קיבל כדור עומק נפלא והעביר רוחב ללאמין ימאל שנותר חופשי ברחבה, אך הוא לא הגיע בזמן
-
'1
- השופט אלחנדרו רואיס הוציא את ההתמודדות לדרך!