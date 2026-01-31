יום שבת, 31.01.2026 שעה 19:39
יום שבת, 31/01/2026, 19:00אצטדיון דייגו ארמנדו מראדונהליגה איטלקית - מחזור 23
פיורנטינה
דקה 40
1 0
שופט: פדריקו לה פנה
נאפולי
המחזור ה-23 של הליגה האיטלקית ממשיך בשעה זו, כשמנור סולומון ופיורנטינה מתארחים אצל נאפולי למשחק חוץ קשה ומסקרן במיוחד. הסגולים ינסו להמשיך בבריחה שלהם מהתחתית, התכולים חייבים לנצח אם הם רוצים להישאר במאבק האליפות.

מאז שסולומון הגיע לוויולה, הקבוצה הצליחה להתרומם קצת מהמקום האחרון ולתפוס מומנטום חיובי, אך דווקא כשהוא קיבל את המקום לראשונה ב-11 היא ספגה הפסד 2:1 מול קליארי, וגם באמצע השבוע, אומנם התחיל על הספסל, האורחת הערב נכנעה לקומו והודחה מהגביע וברור איפה מרכז המאמצים שלה נמצא.

בצד השני עומדת אימפריה. האלופה המכהנת חווה משבר משלה כשהיא לא ניצחה בשלושת המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות כולל שני הפסדים רצופים, ובמחזור האחרון כל אותות האזהרה של אנטוניו קוטנה הודלקו, כאשר הוא וחניכיו הובסו 3:0 מול יובנטוס. שמירה על התואר עדיין בהישג יד, אך היא מתרחקת והערב רק 3 נקודות הן אופציה.

מחצית ראשונה
  • '30
  • חילוף
  • חילוף כפוי בנאפולי. די לורנצו נפצע, מתיאס אוליברה נכנס
  • '25
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לפיורנטינה מיד אחר כך. הפעם, אחרי נגיחה ברחבה, גודמונדסון קיבל את הכדור ונגח מקרוב, אך מרט היה במקום והדף
  • '24
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לפיורנטינה. כדור חופשי הוגבה לרחבה, פיקולי עלה גבוה, הגיע ראשון ונגח היישר לקורה
  • '20
  • החמצה
  • כמעט השני של נאפולי. כדור רוחב מצד ימין הגיע לרסמוס הוילון, שמקרוב ניסה לקרוב עם העקב, אך קומוזו הציל מקו השער
אנטוניו ורגרה חוגג (רויטרס)אנטוניו ורגרה חוגג (רויטרס)
  • '11
  • שער
  • שער! נאפולי עלתה ל-0:1: אלכס מרט שלח כדור ארוך, שהגיע עד אנטוניו ורגרה, שרץ כל הדרך לאחד על אחד, לא התבלבל וכבש
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. הרחקה לא טובה על ידי הגנת פיורנטינה, הכדור הגיע לגוטיירס שבעט מהאוויר החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פדריקו לה פנה הוציא את ההתמודדות לדרך!
