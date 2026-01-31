התאוששה בבית: 2:3 גדול למכבי חיפה על טבריה

דעת המבקר

השחקן המצטיין קני סייף, ציון: 8

השחקן המצטיין קני סייף, ציון: 8

המשחק הכי טוב שלו, הכי טוב על המגרש

השחקן המאכזב סטניסלב בילנקי, ציון: 4

איפה הוא היה בדיוק?

הרכבים וציונים

המחזור ה-21 של ליגת העל נמשך הערב (שבת) עם משחק אדיר בסמי עופר, כשמכבי חיפה ניצחה 2:3 את עירוני טבריה. המשחק היה מלא בדרמה, כש-והיב חביבאללה כבש ראשון (4’), גיא מלמד (23’) וקני סייף (35’) הפכו עוד לפני הירידה למחצית. דניאל גולאני השווה שוב (63’) וקנג’י גורה (82’) קבע את תוצאת המשחק.

החבורה של ברק בכר הגיעה למשחק ברגשות מעורבים, מצד אחד הניצחון האדיר על מכבי תל אביב במשחק הבית האחרון עדיין בזיכרון האוהדים, אך התבוסה בשבוע שעבר למכבי נתניה העיבה על הרוח במועדון. הניצחון הערב מקרב את הירוקים למרחק נקודה אחת ממכבי ת”א ו-3 נקודות בלבד מהפועל תל אביב במקום השלישי.

מן העבר השני, בתוך כל הבלאגן שיש סביב המועדון, אלירן חודדה הצליח לשים הכל בצד ולהעמיד את שחקניו כשווים לשווים מול המארחת בסמי עופר, הטבריינים יכולים להרגיש תחושת החמצה שכן נקודות הערב הייתה מרגיעה את המערכת, אבל עיקר העיניים בטבריה בתקופה הקרובה יהיו לבית הדין ולא אל מגרשי הכדורגל.

ברק בכר מתדרך את שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תצא ביום שלישי הקרוב למשחק רבע גמר גביע המדינה נגד מ.ס כפר קאסם וטאלב טוואטחה, הקבוצה כבר ציינה כי הגביע זו מטרה עיקרית העונה וכל תוצאה מלבד ניצחון תהיה הפתעה ענקית. עירוני טבריה כבר הודחה מהגביע והיא תחכה למשחק צהריים בשבת הבאה מול הפועל ת”א הלוהטת.