התאוששה בבית: 2:3 גדול למכבי חיפה על טבריה

הקבוצה של אלירן חודדה עלתה ליתרון כבר בדקה ה-4, וגם הצליחה לחזור מפיגור, אבל קנג'י גורה כבש בדקה ה-82 והעניק לירוקים מהכרמל 3 נקודות חשובות

דורון בן דור | 31/01/2026 19:30
יום שבת, 31/01/2026, 19:30אצטדיון סמי עופר - 24,184 צופיםליגת העל Winner - מחזור 21
עירוני טבריה
שער והיב חביבאללה (4)
שער דניאל גולאני (64)
כרטיס אדום יונתן טפר (90)
הסתיים
3 2
שופט: עומר בירן (ציון: 8)
שער גיא מלמד (24)
שער קני סייף (36)
שער קנג'י חורה (82)
מכבי חיפה
דעת המבקר
השחקן המצטיין
קני סייף, ציון: 8
המשחק הכי טוב שלו, הכי טוב על המגרש
השחקן המאכזב
סטניסלב בילנקי, ציון: 4
איפה הוא היה בדיוק?
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-21 של ליגת העל נמשך הערב (שבת) עם משחק אדיר בסמי עופר, כשמכבי חיפה ניצחה 2:3 את עירוני טבריה. המשחק היה מלא בדרמה, כש-והיב חביבאללה כבש ראשון (4’), גיא מלמד (23’) וקני סייף (35’) הפכו עוד לפני הירידה למחצית. דניאל גולאני השווה שוב (63’) וקנג’י גורה (82’) קבע את תוצאת המשחק.

החבורה של ברק בכר הגיעה למשחק ברגשות מעורבים, מצד אחד הניצחון האדיר על מכבי תל אביב במשחק הבית האחרון עדיין בזיכרון האוהדים, אך התבוסה בשבוע שעבר למכבי נתניה העיבה על הרוח במועדון. הניצחון הערב מקרב את הירוקים למרחק נקודה אחת ממכבי ת”א ו-3 נקודות בלבד מהפועל תל אביב במקום השלישי.

מן העבר השני, בתוך כל הבלאגן שיש סביב המועדון, אלירן חודדה הצליח לשים הכל בצד ולהעמיד את שחקניו כשווים לשווים מול המארחת בסמי עופר, הטבריינים יכולים להרגיש תחושת החמצה שכן נקודות הערב הייתה מרגיעה את המערכת, אבל עיקר העיניים בטבריה בתקופה הקרובה יהיו לבית הדין ולא אל מגרשי הכדורגל.

ברק בכר מתדרך את שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)ברק בכר מתדרך את שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תצא ביום שלישי הקרוב למשחק רבע גמר גביע המדינה נגד מ.ס כפר קאסם וטאלב טוואטחה, הקבוצה כבר ציינה כי הגביע זו מטרה עיקרית העונה וכל תוצאה מלבד ניצחון תהיה הפתעה ענקית. עירוני טבריה כבר הודחה מהגביע והיא תחכה למשחק צהריים בשבת הבאה מול הפועל ת”א הלוהטת.

מחצית שניה
  • '90
  • כרטיס אדום
  • 4 דקות אחרי שעלה לשחק, יונתן טפר ביצע עבירה גסה שזיכתה אותו בכרטיס אדום ישיר
ניב גוטליב במאבק עם יילה בטאיי (עמרי שטיין)ניב גוטליב במאבק עם יילה בטאיי (עמרי שטיין)
  • '89
  • חילוף
  • גם כובש השער הראשון, גיא מלמד יצא, נעם שטייפמן עלה לכר הדשא
  • '89
  • חילוף
  • גם כובש שער היתרון, קנג'י חורה יצא, ניב גבאי הצעיר נכנס במקומו
  • '89
  • חילוף
  • גם מכבי חיפה מבצעת חילוף משולש. קני סייף, המצטיין של הירוקים הערב פינה את מקומו לטובת סילבה קאני
פיטר אגבה ודוד קלטינס (עמרי שטיין)פיטר אגבה ודוד קלטינס (עמרי שטיין)
  • '86
  • חילוף
  • חילוף משולש בטבריה, עידן ברנס עלה לכר הדשא במקומו של רון אונגר
  • '86
  • חילוף
  • פיראס אבו עקל הוחלף ביונתן טפר
  • '86
  • חילוף
  • סטניסלב בילנקי, שלא הורגש הערב, הוחלף בפיטר מייקל
סדריק דון ומוחמד אוסמן (עמרי שטיין)סדריק דון ומוחמד אוסמן (עמרי שטיין)
קנג'י גורה חוגג (עמרי שטיין)קנג'י גורה חוגג (עמרי שטיין)
  • '82
  • שער
  • שער! דקה 82, מכבי חיפה עלתה ל-2:3: אם יש מגיע בכדורגל. קנג’י חורה היה מהטובים ביותר על המגרש אצל המארחת, ובסוף הוא קיבל את מה שהגיע לו עם שער גדול שקירב את הירוקים אל עבר 3 הנקודות.
  • '76
  • החמצה
  • איזו החמצה למכבי חיפה. חורה הגביהה לפינה הרחוקה, שם היה קני סייף שיישר לגיא מלמד שבמרחק 5 מטרים בעט לשמיים
  • '73
  • חילוף
  • גם כובש השער השני, דניאל גולאני, יצא. איתמר שבירו נכנס במקומו
  • '73
  • חילוף
  • כובש השער הראשון ואחד המצטיינים של טבריה הערב, והיב חביבאללה, פינה את מקומו לטובת מוחמד אוסמן
ניב גבאי ודוד קלטינס (עמרי שטיין)ניב גבאי ודוד קלטינס (עמרי שטיין)
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • קנג'י חורה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון הערב של מכבי חיפה
  • '68
  • חילוף
  • חילוף התקפי של בכר. הקשר פיטר אגבה פינה את מקומו לטובת טריבאנטה סטיוארט
  • '67
  • החמצה
  • הגבהה של סייף מצאה את סק בפינה הרחוקה שנגח בעוצמה לקורה, הירוקים לא ויתרו על ניצחון הערב
  • '66
  • החמצה
  • איזה מהלך של מכבי חיפה: רטנר העביר לחורה באגף השמאלי, שהעביר רוחב בנגיעה לסייף שבעט למרכז, שרון הדף לקרן
דניאל גולאני חוגג (עמרי שטיין)דניאל גולאני חוגג (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '64
  • שער
  • שער! דקה 63, טבריה חזרה ל-2:2: חביבאלה העביר כדור רוחב, סק לא הצליח להרחיק ודניאל גולאני מצא את עצמו לבד עם הכדור בתוך הרחבה וכבש את השני של האורחת הערב.
  • '63
  • חילוף
  • מיכאל אוחנה, שהיה בכל מקום במגרש, פינה את מקומו לנבות רטנר הצעיר
מיכאל אוחנה עולה לכדור גובה (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה עולה לכדור גובה (עמרי שטיין)
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • שון גולדברג דרך על ניב גוטליב וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '53
  • החמצה
  • איזו הזדמנות לשוויון של טבריה. חביבאללה העביר לאגף ימין לדוד קלטינס שהגביה לרחבה, סק הרחיק עד לבלילתי, שהשתלט ובעט לשער הכדור פגע בבלם הסנגלי הטעה את ירמקוב, ורק המשקוף הציל את מכבי חיפה מספיגה
והיב חביבאללה מול ינון פיינגזיכט ופיטר אגבה (עמרי שטיין)והיב חביבאללה מול ינון פיינגזיכט ופיטר אגבה (עמרי שטיין)
  • '51
  • החמצה
  • מאותה קרן הגיעה החמצה ענקית של ינון פיינגזיכט. הכדור הגיע לשחקן הצעיר שהיה פנוי במרחק 3 מטרים לערך מהשער החשוף, אך הוא לא הצליח לסדר את הגוף והכדור רק פגע בו והלך החוצה
  • '50
  • החמצה
  • דקה 50: קנג’י חורה עביר רוחב לקני סייף שבעט בנגיעה על מלמד, הכדור החוזר הגיע לקיצוני הישראלי האמריקאי שבעט שוב, וסחט מעידו שרון הדיפה גדולה לקרן
ברק בכר מתדרך את שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)ברק בכר מתדרך את שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
  • '47
  • החמצה
  • דקה 47: והיב חביבאללה התגבר על עבדולאי סק ופרץ לרחבה, אך הגיע לזווית קשה לבעיטה והעביר כדור רוחב לבלילתי שבעט חלש ולידיים של ירמקוב
מחצית ראשונה
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • פיראס אבו עקל קיבל את הכרטיס הצהוב אחרי עבירה גסה על חורה
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
קני סייף חוגג (עמרי שטיין)קני סייף חוגג (עמרי שטיין)
  • '35
  • שער
  • שער! דקה 35, הירוקים הופכים ל-1:2: קני סייף העביר כדור עומק לבטאיי שפרץ לרחבה וניסה למסור כדור רוחב, הגנת טבריה לא הצליחה להרחיק, הכדור הגיע חזרה לסייף שגלגל את זה לרשת הרחוקה
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • סמביניה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון של המשחק
גיא מלמד חוגג (עמרי שטיין)גיא מלמד חוגג (עמרי שטיין)
גיא מלמד וסדריק דון חוגגים (עמרי שטיין)גיא מלמד וסדריק דון חוגגים (עמרי שטיין)
  • '24
  • שער
  • שער! דקה 24, מכבי חיפה השוותה ל-1:1: מי אם לא גיא מלמד? החלוץ ניצל ערבובייה ברחבה כדי לכבוש את השישי שלו בעשרת המשחקים האחרונים
סדריק דון בועט (עמרי שטיין)סדריק דון בועט (עמרי שטיין)
  • '21
  • החמצה
  • איום ראשון לשער של הירוקים. קני סייף משך אליו שני שחקני הגנה לאגף ומצא את דון שהיה במרחק 20 מטרים לערך מהשער, קשר הרכש החדש ניסה את מזלו אך הבעיטה שלו הלכה גבוה ורחוק מהמסגרת
שון גולדברג מול אלי בלילתי (עמרי שטיין)שון גולדברג מול אלי בלילתי (עמרי שטיין)
  • '20
  • אחר
  • אחרי השער שספגה, הקבוצה של ברק בכר נכנסה לעניינים ושלטה יותר בכדור, אבל עדיין לא הצליחה לסכן את השער של עידו שרון
  • '12
  • החמצה
  • האורחת לא באה להיות תפאורה במשחק הערב, הגבהה של חביבאללה הגיעה לגולאני שהוריד עם הראש לניב גוטליב, אך האחרון בעט גבוה ומעל המסגרת
שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)אלי בלילתי ודניאל גולאני חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '4
  • שער
  • שער! דקה 4, עירוני טבריה עלתה ל-0:1: קרן של האורחת הגיע לראשו של והיב חביבאללה, שהיה לבדו במרכז הרחבה ונגח לרשת של ירמקוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • עומר בירן הוציא לדרך את ההתמודדות
ברק בכר מחוייך (עמרי שטיין)ברק בכר מחוייך (עמרי שטיין)
אלירן חודדה (עמרי שטיין)אלירן חודדה (עמרי שטיין)
ברק בכר ואלירן חודדה (עמרי שטיין)ברק בכר ואלירן חודדה (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
