התאוששה בבית: 2:3 גדול למכבי חיפה על טבריה

השחקן המצטיין
קני סייף, ציון: 8
המשחק הכי טוב שלו, הכי טוב על המגרש
השחקן המאכזב
סטניסלב בילנקי, ציון: 4
איפה הוא היה בדיוק?
המחזור ה-21 של ליגת העל נמשך הערב (שבת) עם משחק אדיר בסמי עופר, כשמכבי חיפה ניצחה 2:3 את עירוני טבריה. המשחק היה מלא בדרמה, כש-והיב חביבאללה כבש ראשון (4’), גיא מלמד (23’) וקני סייף (35’) הפכו עוד לפני הירידה למחצית. דניאל גולאני השווה שוב (63’) וקנג’י גורה (82’) קבע את תוצאת המשחק.
החבורה של ברק בכר הגיעה למשחק ברגשות מעורבים, מצד אחד הניצחון האדיר על מכבי תל אביב במשחק הבית האחרון עדיין בזיכרון האוהדים, אך התבוסה בשבוע שעבר למכבי נתניה העיבה על הרוח במועדון. הניצחון הערב מקרב את הירוקים למרחק נקודה אחת ממכבי ת”א ו-3 נקודות בלבד מהפועל תל אביב במקום השלישי.
מן העבר השני, בתוך כל הבלאגן שיש סביב המועדון, אלירן חודדה הצליח לשים הכל בצד ולהעמיד את שחקניו כשווים לשווים מול המארחת בסמי עופר, הטבריינים יכולים להרגיש תחושת החמצה שכן נקודות הערב הייתה מרגיעה את המערכת, אבל עיקר העיניים בטבריה בתקופה הקרובה יהיו לבית הדין ולא אל מגרשי הכדורגל.
מכבי חיפה תצא ביום שלישי הקרוב למשחק רבע גמר גביע המדינה נגד מ.ס כפר קאסם וטאלב טוואטחה, הקבוצה כבר ציינה כי הגביע זו מטרה עיקרית העונה וכל תוצאה מלבד ניצחון תהיה הפתעה ענקית. עירוני טבריה כבר הודחה מהגביע והיא תחכה למשחק צהריים בשבת הבאה מול הפועל ת”א הלוהטת.
מחצית שניה
-
'90
- 4 דקות אחרי שעלה לשחק, יונתן טפר ביצע עבירה גסה שזיכתה אותו בכרטיס אדום ישיר
-
'89
- גם כובש השער הראשון, גיא מלמד יצא, נעם שטייפמן עלה לכר הדשא
-
'89
- גם כובש שער היתרון, קנג'י חורה יצא, ניב גבאי הצעיר נכנס במקומו
-
'89
- גם מכבי חיפה מבצעת חילוף משולש. קני סייף, המצטיין של הירוקים הערב פינה את מקומו לטובת סילבה קאני
-
'86
- חילוף משולש בטבריה, עידן ברנס עלה לכר הדשא במקומו של רון אונגר
-
'86
- פיראס אבו עקל הוחלף ביונתן טפר
-
'86
- סטניסלב בילנקי, שלא הורגש הערב, הוחלף בפיטר מייקל
-
'82
- שער! דקה 82, מכבי חיפה עלתה ל-2:3: אם יש מגיע בכדורגל. קנג’י חורה היה מהטובים ביותר על המגרש אצל המארחת, ובסוף הוא קיבל את מה שהגיע לו עם שער גדול שקירב את הירוקים אל עבר 3 הנקודות.
-
'76
- איזו החמצה למכבי חיפה. חורה הגביהה לפינה הרחוקה, שם היה קני סייף שיישר לגיא מלמד שבמרחק 5 מטרים בעט לשמיים
-
'73
- גם כובש השער השני, דניאל גולאני, יצא. איתמר שבירו נכנס במקומו
-
'73
- כובש השער הראשון ואחד המצטיינים של טבריה הערב, והיב חביבאללה, פינה את מקומו לטובת מוחמד אוסמן
-
'69
- קנג'י חורה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון הערב של מכבי חיפה
-
'68
- חילוף התקפי של בכר. הקשר פיטר אגבה פינה את מקומו לטובת טריבאנטה סטיוארט
-
'67
- הגבהה של סייף מצאה את סק בפינה הרחוקה שנגח בעוצמה לקורה, הירוקים לא ויתרו על ניצחון הערב
-
'66
- איזה מהלך של מכבי חיפה: רטנר העביר לחורה באגף השמאלי, שהעביר רוחב בנגיעה לסייף שבעט למרכז, שרון הדף לקרן
-
'64
- שער! דקה 63, טבריה חזרה ל-2:2: חביבאלה העביר כדור רוחב, סק לא הצליח להרחיק ודניאל גולאני מצא את עצמו לבד עם הכדור בתוך הרחבה וכבש את השני של האורחת הערב.
-
'63
- מיכאל אוחנה, שהיה בכל מקום במגרש, פינה את מקומו לנבות רטנר הצעיר
-
'56
- שון גולדברג דרך על ניב גוטליב וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'53
- איזו הזדמנות לשוויון של טבריה. חביבאללה העביר לאגף ימין לדוד קלטינס שהגביה לרחבה, סק הרחיק עד לבלילתי, שהשתלט ובעט לשער הכדור פגע בבלם הסנגלי הטעה את ירמקוב, ורק המשקוף הציל את מכבי חיפה מספיגה
-
'51
- מאותה קרן הגיעה החמצה ענקית של ינון פיינגזיכט. הכדור הגיע לשחקן הצעיר שהיה פנוי במרחק 3 מטרים לערך מהשער החשוף, אך הוא לא הצליח לסדר את הגוף והכדור רק פגע בו והלך החוצה
-
'50
- דקה 50: קנג’י חורה עביר רוחב לקני סייף שבעט בנגיעה על מלמד, הכדור החוזר הגיע לקיצוני הישראלי האמריקאי שבעט שוב, וסחט מעידו שרון הדיפה גדולה לקרן
-
'47
- דקה 47: והיב חביבאללה התגבר על עבדולאי סק ופרץ לרחבה, אך הגיע לזווית קשה לבעיטה והעביר כדור רוחב לבלילתי שבעט חלש ולידיים של ירמקוב
מחצית ראשונה
-
'43
- פיראס אבו עקל קיבל את הכרטיס הצהוב אחרי עבירה גסה על חורה
-
'35
- שער! דקה 35, הירוקים הופכים ל-1:2: קני סייף העביר כדור עומק לבטאיי שפרץ לרחבה וניסה למסור כדור רוחב, הגנת טבריה לא הצליחה להרחיק, הכדור הגיע חזרה לסייף שגלגל את זה לרשת הרחוקה
-
'33
- סמביניה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון של המשחק
-
'24
- שער! דקה 24, מכבי חיפה השוותה ל-1:1: מי אם לא גיא מלמד? החלוץ ניצל ערבובייה ברחבה כדי לכבוש את השישי שלו בעשרת המשחקים האחרונים
-
'21
- איום ראשון לשער של הירוקים. קני סייף משך אליו שני שחקני הגנה לאגף ומצא את דון שהיה במרחק 20 מטרים לערך מהשער, קשר הרכש החדש ניסה את מזלו אך הבעיטה שלו הלכה גבוה ורחוק מהמסגרת
-
'20
- אחרי השער שספגה, הקבוצה של ברק בכר נכנסה לעניינים ושלטה יותר בכדור, אבל עדיין לא הצליחה לסכן את השער של עידו שרון
-
'12
- האורחת לא באה להיות תפאורה במשחק הערב, הגבהה של חביבאללה הגיעה לגולאני שהוריד עם הראש לניב גוטליב, אך האחרון בעט גבוה ומעל המסגרת
-
'4
- שער! דקה 4, עירוני טבריה עלתה ל-0:1: קרן של האורחת הגיע לראשו של והיב חביבאללה, שהיה לבדו במרכז הרחבה ונגח לרשת של ירמקוב
-
'1
- עומר בירן הוציא לדרך את ההתמודדות