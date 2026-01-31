יום שבת, 31.01.2026 שעה 22:48

סאנה גומס מנסה להרחיק (אורן בן חקון)

פחד גבהים: רק 2:2 לבית״ר י-ם עם הפועל חיפה

המארחים שלטו והיו ביתרון כפול כשמורוזוב וכהן כבשו, אך ספגו שוויון משערים יפים של פורת עיאש ופרבר. תיקו שני ברצף לצהובים, שאיבדו את הפסגה

גיא בן זיו | 31/01/2026 19:15
יום שבת, 31/01/2026, 19:15אצטדיון טדי - 22,366 צופיםליגת העל Winner - מחזור 21
הפועל חיפה
שער אניס פורת עיאש (58)
שער יונתן פרבר (80)
הסתיים
2 2
שופט: שניר לוי
שער גריגורי מורוזוב (22)
שער ירדן כהן (53)
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אניס פורת עיאש, ציון: 7
כבש שער נהדר ושינה את המשחק להפועל חיפה והפך אותה ליותר טובה.
השחקן המאכזב
ג'ונבוסקו קאלו, ציון: 4
המון איבודי כדור, קבלת החלטות לקויה. יכול היה לעשות הרבה יותר.
הרכבים וציונים
 
 

עוד שבת של כדורגל בליגת העל, כשהמחזור ה-21 בליגת העל יצא היום (שבת) לדרך, ובמשחק המרכזי של המחזור, בית”ר ירושלים אירחה את הפועל חיפה בטדי. אחרי התיקו במחזור שעבר, והניצחון של הפועל באר שבע מוקדם יותר, הצהובים ידעו שהם חייבים ניצחון כדי לשמור על הפסגה, אך נפרדו רק ב-2:2 עם הפועל חיפה וירדו למקום השני.

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של הצהובים שחורים כבר מהרגע הראשון. בדקה ה-22 השליטה תורגמה לשער יתרון, כשגריגורי מורוזוב בעט מתוך הרחבה לרשת. הקבוצה מהבירה המשיכה לשלוט, כשמנגד האדומים, בבכורה של חיים סילבס, לא היו קיימים. להפסקה הקבוצות ירדו ב-0:1 לבית״ר ירושלים.

החצי השני נפתח באותה צורה בדיוק. החבורה של ברק יצחקי תקפה ובאה על שכרה כשירדן כהן, הפעם המגן השמאלי, כבש והכפיל את היתרון. אלא שמכאן, המשחק קיבל תפנית, כשארבע דקות לאחר מכן אניס פורת עיאש, שנכנס רק עשר דקות קודם לכן, כבש שער נהדר והחזיר את הפועל חיפה למשחק.

הירושלים נלחצו, הורידו קצב ולא סיפקו את אותו הכדורגל, וזה בא בעוכרם. בדקה ה-80, עוד מחליף של החבורה מהכרמל, הפעם יונתן ברבר, כבש שלוש דקות בלבד לאחר שנכנס, כשדייק כדור חופשי גדול לחיבורים. המארחת עוד ניסתה לנצח, כשמנגד האדומים כמעט הפכו גם הם מנגד, אך לבסוף המשחק הסתיים ב-2:2 וחלוקת נקודות.

כאמור, ביתר ירושלים איבדה את הצמרת לאחר שסיימה בתיקו בפעם השנייה ברציפות, כשבמחזור הבא מצפה לה משחק עונה נגד הפועל באר שבע בטרנר. הפועל חיפה, בבכורה של חיים סילבס, מצליחה להוציא נקודה חשובה, אך עדיין סופרת שישה משחקים ללא ניצחון, והיא רק נקודה אחת מעל הקו האדום. בנוסף, האדומים הודיעו כי הבלם איוון קראצ'יק שנחתך בגבה במהלך המשחק פונה לטיפול ותפירה בבית חולים הדסה עין כרם.

מחצית שניה
  • '90+8
  • החמצה
  • כמעט שועה ניצח את המשחק, כשקיבל כדור ברחבה ובעט בנגיעה, אך פספס את המסגרת
  • '90+3
  • כרטיס צהוב
  • לוקה גדראני ספג כרטיס צהוב
יואב ג׳ראפי קולט (אורן בן חקון)יואב ג׳ראפי קולט (אורן בן חקון)
  • '88
  • חילוף
  • טימוטי מוזי יצא, רביד אברג׳יל נכנס
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • סאנה גומס ספג כרטיס צהוב
שחקני הפועל חיפה מאושרים (אורן בן חקון)שחקני הפועל חיפה מאושרים (אורן בן חקון)
  • '80
  • שער
  • שער! הפועל חיפה איזנה ל-2:2: שלוש דקות על הדשא הספיקו ליונתן פרבר כדי לכבוש, אחרי שהוא סובב באמנות כדור נייח אדיר מכ-20 מטרים לחיבורים
מיגל סילבה לא מגיב ונכנע (אורן בן חקון)מיגל סילבה לא מגיב ונכנע (אורן בן חקון)
  • '77
  • חילוף
  • זיו בן שימול נכנס במקום עדי יונה
  • '77
  • חילוף
  • חילוף כפול בבית״ר ירושלים. דור חוגי נכנס במקום ג׳ונבוסקו קאלו
ברק יצחקי (אורן בן חקון)ברק יצחקי (אורן בן חקון)
  • '77
  • חילוף
  • יונתן פרבר החליף את סנדרו אלטונשווילי
  • '77
  • חילוף
  • לירן סרדל נכנס על חשבון אופק ביטון
  • '77
  • חילוף
  • חילוף משולש בהפועל חיפה. איבן קרי׳אק יצא, ברונו רמירז נכנס
בריאן קרבאלי מקבל כרטיס צהוב (אורן בן חקון)בריאן קרבאלי מקבל כרטיס צהוב (אורן בן חקון)
  • '76
  • כרטיס צהוב
  • בריאן קרבאלי ספג כרטיס צהוב
  • '65
  • חילוף
  • חילוף ראשון של ברק יצחקי. ירין לוי נכנס במקום דור מיכה
עדי יונה אחרי הכדור (אורן בן חקון)עדי יונה אחרי הכדור (אורן בן חקון)
  • '64
  • החמצה
  • רותם חטואל קיבל את הכדור, התקדם קצת ושלח בעיטה שחלפה מעל המשקוף
  • '64
  • חילוף
  • רג׳יס אנדו נכנס במקום רועי זיקרי
  • '56
  • שער
  • שער! הפועל חיפה צימקה ל-2:1: ביטון מצא את פורת עיאש, שמזווית אלכסונית וקשה סובב באמנות את הכדור לפינה הרחוקה ופנימה
אכזבה בהפועל חיפה (אורן בן חקון)אכזבה בהפועל חיפה (אורן בן חקון)
שחקני בית״ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני בית״ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
ירדן כהן חוגג (אורן בן חקון)ירדן כהן חוגג (אורן בן חקון)
  • '52
  • שער
  • שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:2: התקפה טובה של הצהובים הסתיימה בהרחקה של הגנת הפועל חיפה לרגליו של ירדן כהן, האחרון שלח בעיטה מכ-17 מטרים, שקיבלה דיפלקשן והוסטה לרשת
ירדן כהן כובש (אורן בן חקון)ירדן כהן כובש (אורן בן חקון)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף עם פתיחת המחצית השנייה בהפועל חיפה. איתי בוגנים פינה את מקומו לאינס פרת עיאש
חיים סילבס (אורן בן חקון)חיים סילבס (אורן בן חקון)
מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • עוד ניסיון טוב של שועה. הפעם הוא שלח בעיטה חזקה מכ-25 מטרים, ג׳ראפי התעופף והדף טוב לקרן
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • דור מיכה ספג כרטיס צהוב
לוקה גדראני (אורן בן חקון)לוקה גדראני (אורן בן חקון)
  • '37
  • החמצה
  • שועה שלח בעיטה אדירה ממצב נייח מכ-25 מטרים, הפעם המשקוף הוא זה שמנע את השער
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • רוי נאווי ספג כרטיס צהוב
עדי יונה (אורן בן חקון)עדי יונה (אורן בן חקון)
  • '33
  • החמצה
  • שועה ניגש לבעוט כדור נייח מכ-25 מטרים, ג׳ראפי היה במקום וקלט
  • '27
  • החמצה
  • ירדן שועה סובב כדור מסוכן ישירות מהקרן למסגרת, אך ג׳ראפי היה במקום והדף
שחקני בית״ר ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)שחקני בית״ר ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)
שחקני בית״ר ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)שחקני בית״ר ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)
גריגורי מורוזוב חוגג (אורן בן חקון)גריגורי מורוזוב חוגג (אורן בן חקון)
  • '22
  • שער
  • שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:1: הצהובים שלטו לחלוטין, אך התקשו לאיים על השער, עד שהגיע גריגורי מורוזוב שמתוך הרחבה שלח בעיטה לפינה השמאלית ולרשת
גריגורי מורוזוב כובש (אורן בן חקון)גריגורי מורוזוב כובש (אורן בן חקון)
  • '10
  • אחר
  • עשר דקות חלפו, בית״ר שלטה והחזיקה בכדור יותר, אך לא תרגמה את זה לשערים. הפועל חיפה התקשתה מנגד
סאנה גומס (אורן בן חקון)סאנה גומס (אורן בן חקון)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט שניר לוי הוציא את המשחק לדרך!
אוהדי בית״ר ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי בית״ר ירושלים (אורן בן חקון)
אוהדי הפועל חיפה (אורן בן חקון)אוהדי הפועל חיפה (אורן בן חקון)
