פחד גבהים: רק 2:2 לבית״ר י-ם עם הפועל חיפה

השחקן המצטיין
אניס פורת עיאש, ציון: 7
כבש שער נהדר ושינה את המשחק להפועל חיפה והפך אותה ליותר טובה.
השחקן המאכזב
ג'ונבוסקו קאלו, ציון: 4
המון איבודי כדור, קבלת החלטות לקויה. יכול היה לעשות הרבה יותר.
עוד שבת של כדורגל בליגת העל, כשהמחזור ה-21 בליגת העל יצא היום (שבת) לדרך, ובמשחק המרכזי של המחזור, בית”ר ירושלים אירחה את הפועל חיפה בטדי. אחרי התיקו במחזור שעבר, והניצחון של הפועל באר שבע מוקדם יותר, הצהובים ידעו שהם חייבים ניצחון כדי לשמור על הפסגה, אך נפרדו רק ב-2:2 עם הפועל חיפה וירדו למקום השני.
המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של הצהובים שחורים כבר מהרגע הראשון. בדקה ה-22 השליטה תורגמה לשער יתרון, כשגריגורי מורוזוב בעט מתוך הרחבה לרשת. הקבוצה מהבירה המשיכה לשלוט, כשמנגד האדומים, בבכורה של חיים סילבס, לא היו קיימים. להפסקה הקבוצות ירדו ב-0:1 לבית״ר ירושלים.
החצי השני נפתח באותה צורה בדיוק. החבורה של ברק יצחקי תקפה ובאה על שכרה כשירדן כהן, הפעם המגן השמאלי, כבש והכפיל את היתרון. אלא שמכאן, המשחק קיבל תפנית, כשארבע דקות לאחר מכן אניס פורת עיאש, שנכנס רק עשר דקות קודם לכן, כבש שער נהדר והחזיר את הפועל חיפה למשחק.
הירושלים נלחצו, הורידו קצב ולא סיפקו את אותו הכדורגל, וזה בא בעוכרם. בדקה ה-80, עוד מחליף של החבורה מהכרמל, הפעם יונתן ברבר, כבש שלוש דקות בלבד לאחר שנכנס, כשדייק כדור חופשי גדול לחיבורים. המארחת עוד ניסתה לנצח, כשמנגד האדומים כמעט הפכו גם הם מנגד, אך לבסוף המשחק הסתיים ב-2:2 וחלוקת נקודות.
כאמור, ביתר ירושלים איבדה את הצמרת לאחר שסיימה בתיקו בפעם השנייה ברציפות, כשבמחזור הבא מצפה לה משחק עונה נגד הפועל באר שבע בטרנר. הפועל חיפה, בבכורה של חיים סילבס, מצליחה להוציא נקודה חשובה, אך עדיין סופרת שישה משחקים ללא ניצחון, והיא רק נקודה אחת מעל הקו האדום. בנוסף, האדומים הודיעו כי הבלם איוון קראצ'יק שנחתך בגבה במהלך המשחק פונה לטיפול ותפירה בבית חולים הדסה עין כרם.
מחצית שניה
-
'90+8
- כמעט שועה ניצח את המשחק, כשקיבל כדור ברחבה ובעט בנגיעה, אך פספס את המסגרת
-
'90+3
- לוקה גדראני ספג כרטיס צהוב
-
'88
- טימוטי מוזי יצא, רביד אברג׳יל נכנס
-
'83
- סאנה גומס ספג כרטיס צהוב
-
'80
- שער! הפועל חיפה איזנה ל-2:2: שלוש דקות על הדשא הספיקו ליונתן פרבר כדי לכבוש, אחרי שהוא סובב באמנות כדור נייח אדיר מכ-20 מטרים לחיבורים
-
'77
- זיו בן שימול נכנס במקום עדי יונה
-
'77
- חילוף כפול בבית״ר ירושלים. דור חוגי נכנס במקום ג׳ונבוסקו קאלו
-
'77
- יונתן פרבר החליף את סנדרו אלטונשווילי
-
'77
- לירן סרדל נכנס על חשבון אופק ביטון
-
'77
- חילוף משולש בהפועל חיפה. איבן קרי׳אק יצא, ברונו רמירז נכנס
-
'76
- בריאן קרבאלי ספג כרטיס צהוב
-
'65
- חילוף ראשון של ברק יצחקי. ירין לוי נכנס במקום דור מיכה
-
'64
- רותם חטואל קיבל את הכדור, התקדם קצת ושלח בעיטה שחלפה מעל המשקוף
-
'64
- רג׳יס אנדו נכנס במקום רועי זיקרי
-
'56
- שער! הפועל חיפה צימקה ל-2:1: ביטון מצא את פורת עיאש, שמזווית אלכסונית וקשה סובב באמנות את הכדור לפינה הרחוקה ופנימה
-
'52
- שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:2: התקפה טובה של הצהובים הסתיימה בהרחקה של הגנת הפועל חיפה לרגליו של ירדן כהן, האחרון שלח בעיטה מכ-17 מטרים, שקיבלה דיפלקשן והוסטה לרשת
-
'46
- חילוף עם פתיחת המחצית השנייה בהפועל חיפה. איתי בוגנים פינה את מקומו לאינס פרת עיאש
מחצית ראשונה
-
'45
- עוד ניסיון טוב של שועה. הפעם הוא שלח בעיטה חזקה מכ-25 מטרים, ג׳ראפי התעופף והדף טוב לקרן
-
'43
- דור מיכה ספג כרטיס צהוב
-
'37
- שועה שלח בעיטה אדירה ממצב נייח מכ-25 מטרים, הפעם המשקוף הוא זה שמנע את השער
-
'36
- רוי נאווי ספג כרטיס צהוב
-
'33
- שועה ניגש לבעוט כדור נייח מכ-25 מטרים, ג׳ראפי היה במקום וקלט
-
'27
- ירדן שועה סובב כדור מסוכן ישירות מהקרן למסגרת, אך ג׳ראפי היה במקום והדף
-
'22
- שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:1: הצהובים שלטו לחלוטין, אך התקשו לאיים על השער, עד שהגיע גריגורי מורוזוב שמתוך הרחבה שלח בעיטה לפינה השמאלית ולרשת
-
'10
- עשר דקות חלפו, בית״ר שלטה והחזיקה בכדור יותר, אך לא תרגמה את זה לשערים. הפועל חיפה התקשתה מנגד
-
'1
- השופט שניר לוי הוציא את המשחק לדרך!