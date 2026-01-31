פחד גבהים: רק 2:2 לבית״ר י-ם עם הפועל חיפה

דעת המבקר

השחקן המצטיין אניס פורת עיאש, ציון: 7

כבש שער נהדר ושינה את המשחק להפועל חיפה והפך אותה ליותר טובה. אניס פורת עיאש, ציון: 7כבש שער נהדר ושינה את המשחק להפועל חיפה והפך אותה ליותר טובה. השחקן המאכזב ג'ונבוסקו קאלו, ציון: 4

המון איבודי כדור, קבלת החלטות לקויה. יכול היה לעשות הרבה יותר. ג'ונבוסקו קאלו, ציון: 4המון איבודי כדור, קבלת החלטות לקויה. יכול היה לעשות הרבה יותר.

הרכבים וציונים

עוד שבת של כדורגל בליגת העל, כשהמחזור ה-21 בליגת העל יצא היום (שבת) לדרך, ובמשחק המרכזי של המחזור, בית”ר ירושלים אירחה את הפועל חיפה בטדי. אחרי התיקו במחזור שעבר, והניצחון של הפועל באר שבע מוקדם יותר, הצהובים ידעו שהם חייבים ניצחון כדי לשמור על הפסגה, אך נפרדו רק ב-2:2 עם הפועל חיפה וירדו למקום השני.

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של הצהובים שחורים כבר מהרגע הראשון. בדקה ה-22 השליטה תורגמה לשער יתרון, כשגריגורי מורוזוב בעט מתוך הרחבה לרשת. הקבוצה מהבירה המשיכה לשלוט, כשמנגד האדומים, בבכורה של חיים סילבס, לא היו קיימים. להפסקה הקבוצות ירדו ב-0:1 לבית״ר ירושלים.

החצי השני נפתח באותה צורה בדיוק. החבורה של ברק יצחקי תקפה ובאה על שכרה כשירדן כהן, הפעם המגן השמאלי, כבש והכפיל את היתרון. אלא שמכאן, המשחק קיבל תפנית, כשארבע דקות לאחר מכן אניס פורת עיאש, שנכנס רק עשר דקות קודם לכן, כבש שער נהדר והחזיר את הפועל חיפה למשחק.

הירושלים נלחצו, הורידו קצב ולא סיפקו את אותו הכדורגל, וזה בא בעוכרם. בדקה ה-80, עוד מחליף של החבורה מהכרמל, הפעם יונתן ברבר, כבש שלוש דקות בלבד לאחר שנכנס, כשדייק כדור חופשי גדול לחיבורים. המארחת עוד ניסתה לנצח, כשמנגד האדומים כמעט הפכו גם הם מנגד, אך לבסוף המשחק הסתיים ב-2:2 וחלוקת נקודות.

כאמור, ביתר ירושלים איבדה את הצמרת לאחר שסיימה בתיקו בפעם השנייה ברציפות, כשבמחזור הבא מצפה לה משחק עונה נגד הפועל באר שבע בטרנר. הפועל חיפה, בבכורה של חיים סילבס, מצליחה להוציא נקודה חשובה, אך עדיין סופרת שישה משחקים ללא ניצחון, והיא רק נקודה אחת מעל הקו האדום. בנוסף, האדומים הודיעו כי הבלם איוון קראצ'יק שנחתך בגבה במהלך המשחק פונה לטיפול ותפירה בבית חולים הדסה עין כרם.