ללא תכלית: סכנין והפועל י-ם נפרדו ב-0:0 חלש

השחקן המצטיין
אווקה אשטה, ציון: 7
החזיק את האמצע של ירושלים. לא הספיק לניצחון
השחקן המאכזב
ג'ון אוטומאו, ציון: 5
היה חלש מאוד והוחלף במחצית השנייה
אצטדיון דוחא אירח הערב (שבת) את ההתמודדות בין בני סכנין להפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-21 בליגת העל. המשחק עצמו לא סיפק יותר מידי מצבי הבקעה כאשר בסיומן של 90 הדקות שתי הקבוצות נותרו ללא שערים, הסתפקו ב-0:0 וחלוקת נקודות.
מדובר בתוצאה שלא תורמת לאף אחת מהן, כשהמארחת פספסה הזדמנות להגדיל את הפער במקום השישי, לאחר ההפסד של מכבי נתניה מוקדם יותר היום מול הפועל באר שבע, והירושלמים לא הצליחו להתרחק מהקו האדום ונותרו מסובכים במאבקי התחתית.
בפתיחת המשחק ג’ון מתיו סיפק את הזדמנות טובה כשהשתלט על כדור חוץ שהוצא לעברו מהצד, גבר על המגן ושחרר בעיטה חזקה לעבר הקורה מזווית קשה. במחצית השנייה, עדן שמיר סיפק את המצב הטוב ביותר במשחק כשעלה גבוה לכדור שהוגבה מן הקרן ונגח טוב כדור שכבר הכניע את אבו ניל אך נעצר במשקוף. מבחינת האורחת, לא נרשמו מצבי הבקעה משמעותיים ותיקו עשה עימם חסד לאחר תצוגה התקפית דלה.
במחזור הבא הקבוצה מהמגזר תישאר באצטדיונה הביתי, ותארח את הפועל פתח תקווה ועומר פרץ לקרב קריטי שעלול לקבוע בסופו של דבר את זהותה של העולה לפלייאוף העליון. מצד שני, לחבורה של זיו אריה מצפה משחק ביתי קשה מול מכבי חיפה שתנסה לייצב את המומנטום שלה על חשבון הירושלמים.
מחצית שניה
-
'90
- חילוף אחרון של המארחת, ג'בייר בושנאק יוצא, בסיל חורי נכנס
-
'88
- אופק נדיר הורחק בכרטיס אדום ישיר אחרי עימות בלתי פוסק בינו לבין קהל בני סכנין
-
'86
- זיו אריה מסיים את מכסת החילופים כשהוציא את מרקו רקוניאץ והעלה את אוהד אלמגור
-
'86
- גם חסן חילו סיים את חלקו, מקסים גרצ'קין עלה במקומו
-
'86
- שמיר, אחד היחידים שכן הצליח להשאיר חותם מסוים במשחק (עם הנגיחה למשקוף) הוחלף על ידי מוסטפא שייח יוסף
-
'73
- עוד חילוף כפול אצל הירושלמים. אנדרו אידוקו יצא, רואל סוטיריו נכנס
-
'73
- אוטומאו ירד לספסל, איליי מדמון עלה לשחק
-
'70
- עומר אבו אבוהב גם כן יוצא מכר הדשא על מנת לפנות מקום למייקום דויד
-
'70
- מתיו קוג'ו הוחלף על ידי יוהאן אנדזי
-
'69
- סוף סוף הזדמנות אמיתית למארחת. כדור קרן מהצד השמאלי עלה לרחבה ומצא את ראשו של עדן שמיר, הקשר נגח טוב כדור שהכניע את השוער אך נעצר במשקוף השער. אל הריבאונד הגיע ראשון ארתור מירניאן שבעט ומצא את נדב זמיר מוכן עם עצירה גדולה
-
'66
- המחליף, גיא בדש, ניסה את מזלו לראשונה בהתמודדות כשבעט מסף הרחבה אל עבר המסגרת. אבו ניל קלט את הכדור ללא בעיה
-
'65
- פתיחת מחצית חלשה ביותר, שתי הקבוצות יחדיו לא מייצרות אפילו מצב הבקעה אחד בעשרים הדקות הראשונות. בעיקר הנעת כדור חסרת תכלית לשני הצדדים
-
'56
- חילוף כפול של זיו אריה כשגם מתן חוזז מפנה את מקומו לטובתו של גיא בדש
-
'56
- תמיר חיימוביץ יוצא, נדים ורסנה נכנס
מחצית ראשונה
-
'44
- ברמן פתחה לראשונה את הפנקס כשהעניקה כרטיס צהוב לתמיר חיימוביץ'
-
'19
- האורחת סחטה הצלה ראשונה מהשוער של המקומיים. מתן חוזז ניצל ריבאונד מכדור רוחב שהגיע אליו, ובעט חזק מכ-25 מטרים לעבר המסגרת. אבו ניל, היה במקום והדף לקרן
-
'8
- איום ראשון של בני סכנין למסגרת. מתיו קוג'ו קיבל כדור חוץ בצד הרחבה, הצליח לגבור על המגן אופק נדיר ולבעוט מזווית קשה אל הקורה הקרובה. הכדור טייל לאורך קו השער והורחק על ידי ההגנה הירושלמית
-
'1
- השופטת ספיר ברמן פתחה את ההתמודדת באצטדיון דוחא!