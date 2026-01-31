יום שבת, 31.01.2026 שעה 22:48

שחקני סכנין מתוסכלים (רדאד ג'בארה)

ללא תכלית: סכנין והפועל י-ם נפרדו ב-0:0 חלש

משחק ללא מצבי הבקעה מהותיים הסתיים בדוחא. קוג'ו בעט לקורה מזווית קשה. מנגד, חוזז סחט עצירה מאבו ניל. נדיר הורחק באדום אחרי עימות עם הקהל

גיא קופיצ'ינסקי | 31/01/2026 18:30
יום שבת, 31/01/2026, 18:30אצטדיון דוחא - 1667 צופיםליגת העל Winner - מחזור 21
הפועל ירושלים
כרטיס אדום אופק נדיר (88)
הסתיים
0 0
שופט: ספיר ברמן
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אווקה אשטה, ציון: 7
החזיק את האמצע של ירושלים. לא הספיק לניצחון
השחקן המאכזב
ג'ון אוטומאו, ציון: 5
היה חלש מאוד והוחלף במחצית השנייה
הרכבים וציונים
 
 

אצטדיון דוחא אירח הערב (שבת) את ההתמודדות בין בני סכנין להפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-21 בליגת העל. המשחק עצמו לא סיפק יותר מידי מצבי הבקעה כאשר בסיומן של 90 הדקות שתי הקבוצות נותרו ללא שערים, הסתפקו ב-0:0 וחלוקת נקודות.

מדובר בתוצאה שלא תורמת לאף אחת מהן, כשהמארחת פספסה הזדמנות להגדיל את הפער במקום השישי, לאחר ההפסד של מכבי נתניה מוקדם יותר היום מול הפועל באר שבע, והירושלמים לא הצליחו להתרחק מהקו האדום ונותרו מסובכים במאבקי התחתית. 

בפתיחת המשחק ג’ון מתיו סיפק את הזדמנות טובה כשהשתלט על כדור חוץ שהוצא לעברו מהצד, גבר על המגן ושחרר בעיטה חזקה לעבר הקורה מזווית קשה. במחצית השנייה, עדן שמיר סיפק את המצב הטוב ביותר במשחק כשעלה גבוה לכדור שהוגבה מן הקרן ונגח טוב כדור שכבר הכניע את אבו ניל אך נעצר במשקוף. מבחינת האורחת, לא נרשמו מצבי הבקעה משמעותיים ותיקו עשה עימם חסד לאחר תצוגה התקפית דלה.

במחזור הבא הקבוצה מהמגזר תישאר באצטדיונה הביתי, ותארח את הפועל פתח תקווה ועומר פרץ לקרב קריטי שעלול לקבוע בסופו של דבר את זהותה של העולה לפלייאוף העליון. מצד שני, לחבורה של זיו אריה מצפה משחק ביתי קשה מול מכבי חיפה שתנסה לייצב את המומנטום שלה על חשבון הירושלמים.  

מחצית שניה
שחקני הפועל ירושלים מודים לאוהדים שהגיעו עד דוחא (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל ירושלים מודים לאוהדים שהגיעו עד דוחא (רדאד ג'בארה)
  • '90
  • חילוף
  • חילוף אחרון של המארחת, ג'בייר בושנאק יוצא, בסיל חורי נכנס
ספיר ברמן מרחיקה את אופק נדיר (רדאד ג'בארה)ספיר ברמן מרחיקה את אופק נדיר (רדאד ג'בארה)
  • '88
  • כרטיס אדום
  • אופק נדיר הורחק בכרטיס אדום ישיר אחרי עימות בלתי פוסק בינו לבין קהל בני סכנין
  • '86
  • חילוף
  • זיו אריה מסיים את מכסת החילופים כשהוציא את מרקו רקוניאץ והעלה את אוהד אלמגור
  • '86
  • חילוף
  • גם חסן חילו סיים את חלקו, מקסים גרצ'קין עלה במקומו
  • '86
  • חילוף
  • שמיר, אחד היחידים שכן הצליח להשאיר חותם מסוים במשחק (עם הנגיחה למשקוף) הוחלף על ידי מוסטפא שייח יוסף
מאבק בין עדן שמיר לג'ון אוטומאו (רדאד ג'בארה)מאבק בין עדן שמיר לג'ון אוטומאו (רדאד ג'בארה)
אנדרו אידוקו מול אלון אזוגי (רדאד ג'בארה)אנדרו אידוקו מול אלון אזוגי (רדאד ג'בארה)
  • '73
  • חילוף
  • עוד חילוף כפול אצל הירושלמים. אנדרו אידוקו יצא, רואל סוטיריו נכנס
  • '73
  • חילוף
  • אוטומאו ירד לספסל, איליי מדמון עלה לשחק
  • '70
  • חילוף
  • עומר אבו אבוהב גם כן יוצא מכר הדשא על מנת לפנות מקום למייקום דויד
  • '70
  • חילוף
  • מתיו קוג'ו הוחלף על ידי יוהאן אנדזי
נדב זמיר קולט כדור גובה (רדאד ג'בארה)נדב זמיר קולט כדור גובה (רדאד ג'בארה)
  • '69
  • החמצה
  • סוף סוף הזדמנות אמיתית למארחת. כדור קרן מהצד השמאלי עלה לרחבה ומצא את ראשו של עדן שמיר, הקשר נגח טוב כדור שהכניע את השוער אך נעצר במשקוף השער. אל הריבאונד הגיע ראשון ארתור מירניאן שבעט ומצא את נדב זמיר מוכן עם עצירה גדולה
  • '66
  • החמצה
  • המחליף, גיא בדש, ניסה את מזלו לראשונה בהתמודדות כשבעט מסף הרחבה אל עבר המסגרת. אבו ניל קלט את הכדור ללא בעיה
אחמד סלמן עם הכדור (רדאד ג'בארה)אחמד סלמן עם הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '65
  • אחר
  • פתיחת מחצית חלשה ביותר, שתי הקבוצות יחדיו לא מייצרות אפילו מצב הבקעה אחד בעשרים הדקות הראשונות. בעיקר הנעת כדור חסרת תכלית לשני הצדדים
  • '56
  • חילוף
  • חילוף כפול של זיו אריה כשגם מתן חוזז מפנה את מקומו לטובתו של גיא בדש
  • '56
  • חילוף
  • תמיר חיימוביץ יוצא, נדים ורסנה נכנס
מחצית ראשונה
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • ברמן פתחה לראשונה את הפנקס כשהעניקה כרטיס צהוב לתמיר חיימוביץ'
קהל בני סכנין במחאה (רדאד ג'בארה)קהל בני סכנין תומך במחאה (רדאד ג'בארה)
מתיו קוג'ו בדרך לשער (רדאד ג'בארה)מתיו קוג'ו בדרך לשער (רדאד ג'בארה)
  • '19
  • החמצה
  • האורחת סחטה הצלה ראשונה מהשוער של המקומיים. מתן חוזז ניצל ריבאונד מכדור רוחב שהגיע אליו, ובעט חזק מכ-25 מטרים לעבר המסגרת. אבו ניל, היה במקום והדף לקרן
  • '8
  • החמצה
  • איום ראשון של בני סכנין למסגרת. מתיו קוג'ו קיבל כדור חוץ בצד הרחבה, הצליח לגבור על המגן אופק נדיר ולבעוט מזווית קשה אל הקורה הקרובה. הכדור טייל לאורך קו השער והורחק על ידי ההגנה הירושלמית
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופטת ספיר ברמן פתחה את ההתמודדת באצטדיון דוחא!
שופטת המשחק, ספיר ברמן, מובילה את השחקנים לכר הדשא (רדאד ג'בארה)שופטת המשחק, ספיר ברמן, מובילה את השחקנים לכר הדשא (רדאד ג'בארה)
זיו אריה ושרון מימר (רדאד ג'בארה)זיו אריה ושרון מימר (רדאד ג'בארה)
חולצות בני סכנין נגד אחוזי הפשיעה העולים במגזר (רדאד ג'בארה)החולצות איתן עלו השחקנים למגרש (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה
