ללא תכלית: סכנין והפועל י-ם נפרדו ב-0:0 חלש

דעת המבקר

השחקן המצטיין אווקה אשטה, ציון: 7

הרכבים וציונים

אצטדיון דוחא אירח הערב (שבת) את ההתמודדות בין בני סכנין להפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-21 בליגת העל. המשחק עצמו לא סיפק יותר מידי מצבי הבקעה כאשר בסיומן של 90 הדקות שתי הקבוצות נותרו ללא שערים, הסתפקו ב-0:0 וחלוקת נקודות.

מדובר בתוצאה שלא תורמת לאף אחת מהן, כשהמארחת פספסה הזדמנות להגדיל את הפער במקום השישי, לאחר ההפסד של מכבי נתניה מוקדם יותר היום מול הפועל באר שבע, והירושלמים לא הצליחו להתרחק מהקו האדום ונותרו מסובכים במאבקי התחתית.

בפתיחת המשחק ג’ון מתיו סיפק את הזדמנות טובה כשהשתלט על כדור חוץ שהוצא לעברו מהצד, גבר על המגן ושחרר בעיטה חזקה לעבר הקורה מזווית קשה. במחצית השנייה, עדן שמיר סיפק את המצב הטוב ביותר במשחק כשעלה גבוה לכדור שהוגבה מן הקרן ונגח טוב כדור שכבר הכניע את אבו ניל אך נעצר במשקוף. מבחינת האורחת, לא נרשמו מצבי הבקעה משמעותיים ותיקו עשה עימם חסד לאחר תצוגה התקפית דלה.

במחזור הבא הקבוצה מהמגזר תישאר באצטדיונה הביתי, ותארח את הפועל פתח תקווה ועומר פרץ לקרב קריטי שעלול לקבוע בסופו של דבר את זהותה של העולה לפלייאוף העליון. מצד שני, לחבורה של זיו אריה מצפה משחק ביתי קשה מול מכבי חיפה שתנסה לייצב את המומנטום שלה על חשבון הירושלמים.