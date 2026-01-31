מוטיבטור כריזמטי בסגנון קלופ: הכירו את דיילה

רוני דיילה, המאמן הנורבגי שבדרך למכבי תל אביב, אוהב להתפשט אחרי הישגים מיוחדים. ב-2009, כאשר סטרומסגודסט הצנועה נקלעה למאבקים מתחת לקו האדום בנורבגיה, הבטיח המאמן הצעיר לרוץ מול הקהל בתחתונים אם הקבוצה תשרוד בליגה. הוא עמד במילתו, ואחרי הניצחון הדרמטי על ויקינג במחזור האחרון אכן הוריד את הבגדים והנעליים וחגג מול היציעים המשולהבים. "הייתי מוריד גם את התחתונים אבל לא רציתי לזעזע את הילדים בקהל", הוא התבדח.

הסיפור העסיסי הזה מתפרסם בתקשורת של המדינה הרלוונטית כאשר הנורבגי חותם בקבוצה חדשה, וכאשר הגיע בתחילת 2020 לניו יורק סיטי הבטיח דיילה לשחקניו שישחזר את המעשה במקרה של זכייה באליפות. התכולים מהתפוח הגדול מעולם לא הניפו את הגביע קודם לכן, והאתגר היה כביר, אבל דיילה עשה את זה. בעונתו השנייה בתפקיד, בסוף 2021, הדהימה ניו יורק סיטי את ניו אינגלנד רבולושן ואת פילדלפיה יוניון בפלייאוף, ואז גברה בגמר הדרמטי על פורטלנד טימברס.

המשחק התקיים באורגון, מול האוהדים של היריבה, וחניכיו של דיילה ספגו שער שיוויון בזמן פציעות. לא היה פשוט להתאושש מהמהלומה הפסיכולוגית הזו, אבל הם ניצחו בפנדלים, ודיילה היה מאושר להוריד את כל הבגדים בקור המקפיא של פורטלנד בדצמבר. הוא אף ירד לשכיבות סמיכה לעיני השחקנים, וניתן היה לראות בקלות עד כמה כולם מעריצים אותו. החיבור שלו לכוכבים היה מושלם, והוא הוגדר לאחד המאמנים הטובים ביותר בתולדות ה-MLS. או לכל הפחות אחד הכריזמטיים ביותר.

רוני דיילה בתחתונים (ניו יורק סיטי)

גורם בניו יורק סיטי מספר: "רוני הוא אדם שמחדיר בך אנרגיות חיוביות. תמיד מרגישים טוב יותר אחרי שמדברים איתו". דיילה משדר אופטימיות, ויש לו ביטחון עצמי גבוה, יש שיגידו מופרז לעתים. יש לו אישיות אימפולסיבית, והוא אוהב מאוד לעבוד עם אנשים. הנורבגי רואה את תפקידו בטיפוח השחקנים, וזה חשוב לו יותר מהתארים כפי שסיפר בזמנו בראיון במולדתו.

"הדבר הכי חשוב הוא להרגיש שעשית משהו בשביל אנשים. אחרי שהקבוצה שלי משחקת טוב ומנצחת, וכל האצטדיון באקסטזה, אני הכי מאושר. זו תחושה מדהימה. אני פריק של פיתוח. הפילוסופיה שלי מבוססת על ערכים. בשנים הראשונות בסטרומסגודסט לא זכיתי בכלום, אבל בניתי משהו. כיף לנצח ולזכות, אבל זה לא המדד האמיתי להצלחה. למשל, התפתחותה שחקנים בהדרכתי. למשל, יצירת אווירה באצטדיון כשכולם מרגישים שייכות. למשל, יצירת חוויות גם אם הן לא מובילות לזכייה. למשל, התפתחות הדרגתית של המועדון", סיפר דיילה כאשר עבד בוולרנגה.

מנהיג

תמיד היו לו תכונות של מנהיג, והוא מונה לקפטן אוד בהיותו בן 18, זמן קצר לאחר שצורף לסגל הראשון וערך הופעת בכורה בליגה הנורבגית הבכירה. דיילה שיחק בעיקר כבלם ולא הבריק במיוחד, ואת זמנו החופשי הקדיש לעבודה כמאמן של קבוצות נוער. גם כאשר עדיין היה כדורגלן, הוא ראה את הייעוד באימון ולמד מכל המנטורים שפגש לאורך הדרך. הטוב והמפורסם שבהם היה רוי הודג'סון, שעבד עם דיילה ב-ויקינג ב-2004 וב-2005. "הוא ידע להסביר בכמה מילים דברים שאנשים אחרים מסבירים בחצי שעה", אמר לימים דיילה וניסה לחקות את האנגלי.

רוני דיילה (IMAGO)

ההזדמנות להוכיח את עצמו הגיעה מוקדם מהצפוי. מיד אחרי שתלה את הנעליים במדי סטרומסגודסט ב-2008, הוחלט שהוא האיש הנכון לעבור לכיסא המאמן, והוא קיבל אשראי בלתי מוגבל מהמנהל הספורטיבי יוסטיין פלו. עם תקציב מוגבל מאוד גם במונחים הנורבגים ועם סגל צעיר, הוא לא פחד ללכת על כל הקופה ולהמר על התקפה מול יריבות מהצמרת. הסגנון שלו לא הזכיר כלל את הודג'סון אלא דווקא את יורגן קלופ, וגם הקפיצות על הקווים אחרי כל שער גרמו לו להיראות כמו הגרמני הכריזמטי שעבד אז בדורטמונד.

הקבוצה הייתה אמנם בתחתית, אבל ההנהלה אהבה את עבודתו של דיילה והאריכה את חוזהו. "הגישה ההתקפית שלנו תוביל אותנו קדימה. נשתפר ונשתדרג כי יש לנו פילוסופיה יציבה וקבועה. אנחנו מאמינים מאוד בעצמנו, ואין לי ספק שנצליח בטווח הארוך", אמר דיילה. והוא צדק. ב-2013, כלומר בעונתו השישית בתפקיד, זכתה סטרומסגודסט באליפות תוך שהיא מקדימה את האימפריה של רוזנבורב בקרב צמוד מאוד. 66 שערי זכות ב-30 מחזורים היו לה, הרבה יותר מכל קבוצה אחרת בנורבגיה.

דוגל בהתקפה. דיילה (IMAGO)

כיום, כאשר מסתכל דיילה מהצד על ההצלחה המסחררת של בודו גלימט בליגת האלופות, עם המאמן קייטיל קנוטסן שמכהן מאז 2018, הוא משוכנע כי היה מצליח לעשות היסטוריה דומה עם סטרומדגודסט לו היה נשאר. "היו לנו תרבות נהדרת והמשכיות, והצעד הבא היה לעשות משהו באירופה. לי היו שתי אופציות, להמשיך בתפקיד או לנסות את עצמי בעולם הגדול. בחרתי באפשרות השנייה, ואני לא מתחרט על זה", הוא סיפר לאחרונה בראיון לדראמנס טידנדה.

תקופה מורכבת בסלטיק

"בעולם הגדול" הוצע לו לאמן את סלטיק בקיץ 2014, וקשה מאוד לעמוד בפני הפיתוי לעשות קפיצת מדרגה מקצועית וכלכלית. בסקוטלנד יש המשוכנעים שדיילה הגיע לגלאזגו קצת מוקדם מדי. הוא היה בן 38 ללא ניסיון מחוץ לנורבגיה, ולא היה מוכן ללחץ התקשורתי העצום אחרי שעזב את דראמן המנומנמת בה נחשב לאגדה. דיילה בא לאלופת סקוטלנד עם המון התלהבות וביטחון עצמי בשמיים, חולל מהפכות בתחום האימונים והתזונה, והתחבר לקהל עם הסגנון הראוותני שלו.

העניין הוא כי בסלטיק זכייה באליפות נתפסת כמובנת מאליה, ואין טעם להתפשט אחרי זכייה בתארים מקומיים. ההצלחה נמדדת בעיקר באירופה, בעוד כל מעידה בסקוטלנד הוא סיבה לשבוע של כותרות שליליות בצהובונים. סלטיק לא העפילה לשלב הבתים בליגת האלופות בשתי העונות של דיילה בגלל הפסדים למאריבור הסלובנית ומאלמו השבדית במוקדמות, וזה היה כתם גדול מדי. הפופולריות של דיילה ירדה בהדרגה, והמעמסה הנפשית הייתה גדולה מדי. הוא הצליח לקדם מספר שחקנים צעירים, במיוחד את קיראן טיירני, אבל לבסוף הודיע ביוזמתו מראש על עזיבה.

זכה בתארים, אך לא נחל הצלחה אדירה בסלטיק. דיילה (IMAGO)

"הורג אותי שהקבוצה לא התקדמה מספיק. זו האחריות שלי, והלחץ עלי משפיע על כל הסביבה. הסתכלתי על עצמי במראה ולא הצלחתי לתת את התשובה. ניסיתי כמה שאפשר, אבל צריך לחשוב גם על המועדון. מכיוון שאני לא מוצא את הפתרון, הדבר הנכון ביותר הוא להיפרד", הוא הסביר. שתי אליפויות נוספו לרזומה שלו, כמובן, אבל הוא ציפה מעצמו ליותר מזה, ולא נהנה מהסיקור הנרחב שנטה להיות בוטה מדי.

על מנת למלא את המצברים, חזר דיילה לנורבגיה, שם הקדנציה בסקוטלנד ממש לא נתפסה ככישלון – אלא להיפך. הוא אף התגעגע לבנותיו, התאומות מהנישואים הראשונים שהיו אז טינאייג'ריות ורק התחילו את דרכן בכדוריד. כיום, בגיל 26, הן כוכבות בולטות בנבחרת נורבגיה ומשמחות מאוד את האב. דיילה קיעקע מזמן את שמותיהן על הזרוע, ונהנה להיות קרוב אליהן כאשר אימן את וולרנגה במשך 3 שנים. לאחר מכן, ההרפתקנות גברה על כל השיקולים האחרים, והוא יצא שוב לעולם הגדול.

זכייה ב-MLS ומעבר לבלגיה

הקדנציה בניו יורק סיטי הייתה מצוינת מכל הבחינות. דיילה קידם את הצעירים ואת האליפות לקח מעמדת אנדרדוג. זה מצא בכך הנאה גדולה הרבה יותר בהשוואה לתארים עם סלטיק. "אני רוצה לפתח את השחקנים שלי ולתרום להם משהו. אני לא מסוגל לעבוד עם אלה שלא רוצים להשתפר. לא ממש מעניין לזכות עם הכוכבים הכי גדולים, גם אם צריך להתאמץ להוציא מהם את המיטב. הרבה יותר כיף לנצח את הכוכבים", הוא אמר. הנורבגי אף הדגיש אז: "הדברים המרכזיים הם המשמעת והלכידות. אנחנו קבוצה אחת שעובדת ביחד. שחקנים צריכים להרגיש בטוחים ומוערכים. הם צריכים ליהנות מהעבודה. זה הבסיס, ואם התנאים האלה מתקיימים יש אפשרות להצליח".

"רוצה לפתח שחקנים". דיילה (IMAGO)

הנורבגי יכול היה להישאר בתפוח הגדול, אבל בחר לעזוב לטובת סטנדרד ליאז' בקיץ 2022, כי סבר שהגיע הזמן לשוב לאירופה. הבלגים הציעו לו פרויקט ארוך טווח, והיו מרוצים מההתקדמות כאשר הקבוצה דורגה במקום השישי בתום עונתו הראשונה. ואולם, המאמן קיבל הצעה מפתה מברוז', שאף דלפה לתקשורת מוקדם מדי. דיילה, שהיה פופולרי מאוד בקרב האוהדים בליאז', אכזב אותם מאוד כאשר החליט לעבור לשורות היריבה, אבל לא התכוון להתנצל. "אני משתדל לקחת את ההזדמנויות שיש לי. היסודות והתנאים טובים יותר בברוז', ולכן זה אתגר מסקרן. אני רוצה ללכת גבוה ככל הניתן בקריירה שלי", הוא הכריז.

בדיעבד, המהלך הזה לא עבד כמצופה, וניתן היה להצטער עליו בדיעבד. דיילה התחבר הרבה פחות טוב לשחקנים ולתקשורת בברוז', עד כדי כך שעיתונאי מסוים שמסקר את הקבוצה סירב להביע כעת את דעתו עליו בשל היחסים הגרועים ביניהם. עיתונאי אחר העיד: "היחסים של המאמן עם ההנהלה לא היו בריאים מהרגע הראשון". ההופעות היו סבירות יחסית, אך בברוז' כל דבר פרט למקום ראשון נכשל לכישלון, ודיילה פוטר כבר במרץ 2024. "הייתי רוצה לסיים את העונה אחרת, אבל לא נתנו לי הזדמנות. הרגשתי שאנחנו יכולים להשיג יותר, ואני קצת עצוב, אבל אני מסתכל קדימה באופטימיות", אמר אז דיילה.

"היחסים עם ההנהלה לא היו בריאים". דיילה (רויטרס)

התרסקות באטלנטה

התקופה שעברה מאז לא הייתה מוצלחת. מספר חודשים באל-ווחדה מאיחוד האמירויות העשירו את חשבון הבנק של דיילה, ואז הוא עבר לפני שנה לאטלנטה יונייטד מה-MLS. הזיכרונות הצלחתו בניו יורק גרמו לציפיות גבוהות מאוד, מה גם שהכוכב הגדול מיגל אלמירון חזר למועדון אחרי קדנציה בניוקאסל, אבל התוצאות היו גרועות במיוחד. זו הייתה העונה החלשה ביותר בתולדת אטלנטה, והקדנציה הגרועה ביותר בקריירה של דיילה. "מסיבה כלשהי, כל השחקנים לא הצליחו למצות את הפוטנציאל. אני לא יודע עד כמה אשמתו של המאמן בכך גדולה, אבל זה בוודאי לא עבד", אומר מייק קונטי שמסקר את הקבוצה.

דיילה פוטר באוקטובר, ובחודשים האחרונים התגורר בביתו במרבייה, עיירת החוף הציורית, עם אשתו הספרדיה ובתם בת ה-9. בראיון שהעניק לעיתונאי נורבגי לפני כשבוע, הוא סיפר שאינו ממהר לקבל משרה חדשה, ושייאלץ לעבור למקום החדש לבדו אם וכאשר זה יקרה כי למשפחה קצת נמאס לנדוד. "יש 3 אפשרויות. או שאקבל הצעה ממועדון ברמה גבוהה באמת. או שאצא להרפתקה בשביל החוויה, אולי ביפן, באוסטרליה או בדרום אמריקה. או פשוט אפסיק לאמן ואמצא לי תעסוקה אחרת", הוא אמר.

לאחרונה נח בבית. דיילה (רויטרס)

מכבי ת”א תרוויח?

מכיוון שליגת העל אינה "ברמה גבוהה באמת", ניתן להסיק כי עבור דיילה המשרה במכבי תל אביב היא "הרפתקה בשביל החוויה". בחירתו אף מהווה צעד לא שגרתי באווירה הפוליטית הנוכחית בנורבגיה ומדגישה את נטייתו לבחור את דרכו בלי להיות מושפע מלחצים מבחוץ, תכונה חיובית לכל הדעות. אחרי תקופה קצת פחות מוצלחת מבחינה מקצועית, ייתכן ודיילה רואה באלופת ישראל אתגר מסקרן שיעשיר אותו, ולא בהכרח רק מבחינה מקצועית.

הסכמתו לחתום במשרה שפינה ז'רקו לאזטיץ' מהווה הישג מרשים מבחינת המועדון הצהוב. דיילה בן ה-50 הוא מאמן מנוסה עם רזומה מרשים, ובאופן טבעי מרגיש כמו שם גדול מדי עבור קבוצה ישראלית. יתרונותיו ברורים מאוד. מדובר באדם כריזמטי מאוד שמביא התלהבות ושופע אנרגיות. דיילה הוא איש מקצוע בעל פילוסופיה ברורה שדוגל בכדורגל התקפי ואטרקטיבי, ושם דגש מיוחד על ההיבטים הפסיכולוגיים. הוא מוטיבטור בחסד, שמסוגל להוביל את השחקנים אחריו, להחדיר בהם ביטחון עצמי ולגרום להם לשדרג את יכולותיהם. הפוטנציאל שלו גבוה מאוד, במיוחד אם הנורבגי יקבל חופש פעולה מסגרת פרויקט לטווח ארוך.

מוטיבטור בחסד. דיילה (רויטרס)

לצד זאת, יש גם ספקות מסוימים. באופן עקרוני, הצלחתו של דיילה גדולה יותר כאשר הוא בא בעמדת אנדרדוג, כפי שהיה בסטרומסגודסט, ניו יורק סיטי ובמידה מסוימת גם סטנדרד. הקדנציה בסלטיק הדגישה שהוא פחות עמיד בלחץ בקבוצה בה דרושים ניצחונות על בסיס שבועי, וכל הפסד גורם לדיבורים על סוג של משבר. אמירויות על העדפת טיפוח שחקנים על תארים ראויות להערכה רבה, אך הגישה הזו לא בהכרח תואמת את ה-DNA של מכבי תל אביב, בה הזכייה בתארים תמיד הייתה חשובה מכל. בנוסף, כפי שמעיד עברו של דיילה בבלגיה, הוא עלול לנטוש את הקבוצה ללא התרעה אם יקבל הצעה שתמצא חן בעיניו יותר.

בשורה התחתונה, מדובר בהחתמה מעוררת אופטימיות מבחינת אלופת ישראל, אם וכאשר יגיע. ייתכן ודיילה יהיה אחד המאמנים הזרים הטובים ביותר בתולדות ליגת העל, אך לשם כך הוא צריך למצוא שפה משותפת עם השחקנים, ההנהלה והתקשורת, וזה לא קורה תמיד כפי שניתן ללמוד מהקדנציות בברוז' ובאטלנטה. אם הכל יתחבר, מכבי תל אביב תרוויח מאמן מעולה שמסוגל לשנות את המומנטום הנוכחי, ואף להניח יסודות לשנים ארוכות קדימה. משעמם זה לא יהיה, ומעניין באיזה נסיבות יבטיח דיילה להתפשט לעיני הקהל. הוא יכול להיות בטוח שמזג האוויר יהיה הרבה יותר טוב לשם כך בקיץ הישראלי מאשר בחורף בנורבגיה או באורגון.