לקראת החתימה: עמנואל בואטנג נחת בישראל

הפועל תל אביב ממשיכה לדחוף קדימה והודיעה אמש על צירופו של החלוץ עמנואל בואטנג, שנחת הלילה בישראל וישלים את מכסת שמונת הזרים של הקבוצה. השחקן הגנאי בן ה-29 עזב את גזיאנטפ הטורקית, בה שיחק במשך עונה אחת, לאחר שלא קיבל שכר במשך מספר חודשים, כשהוא מצטרף לאדומים בהעברה חופשית.

נרכש בסכום גדול לסין אבל מיעט לכבוש בשנתיים האחרונות

בואטנג זכור בעיקר בגלל השלושער הגדול בניצחון 4:5 של לבאנטה על ברצלונה, אליה הגיע אחרי הצלחה יחסית בריו אבה ומוריירנסה הפורטוגליות, כשמהצפרדעים נמכר לדליאן יאנג תמורת 11 מיליון אירו, במהלך שנחל הצלחה יחסית עם 16 שערים ב-43 הופעות במדיה.

עמנואל בואטנג (חגי מיכאלי)

בדרך להפועל תל אביב. בואטנג (חגי מיכאלי)

המשבר הכלכלי בסין פגע גם בו, כשמשם שוחרר ושב לריו אבה. בקיץ של עונת 2024/25 הצטרף לאל אורובה הסעודית ומשם נמכר לגזיאנטפ, כשבעונה וחצי האחרונות מצא את הרשת שמונה פעמים בלבד. כעת, הוא מגיע לתל אביב וינסה לעזור לאליניב ברדה ושאר חבריו החדשים להשיג את המטרות.