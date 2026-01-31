יום שבת, 31.01.2026 שעה 17:39
יום שבת, 31/01/2026, 17:30אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 21
הפועל ב"ש
דקה 10
0 0
שופט: אוראל גרינפלד
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14
גיא עקרה | 31/01/2026 17:30
עוד סוף שבוע של כדורגל ישראלי כבר כאן, כשבשעה זו הפועל באר שבע מתארחת אצל מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-21 של ליגת העל. הדרומיים רוצים להלחיץ את בית”ר ירושלים ולעלות לפחות זמנית לפסגה, המארחת תנסה להמשיך במומנטום החיובי שלה ולשפר מאזן בתחתית.

החבורה של רן קוז’וק לא נמצאת בכושר הכי טוב שלה. לפני שני מחזורים היא ספגה הפסד כואב ברגע האחרון לפועל תל אביב, כשבמשחקה האחרון ניצחה בקושי רב 2:3 את עירוני קריית שמונה בטרנר. האדומים יודעים שכדי לא לאפשר לצהובים-שחורים לברוח, 3 נקודות היום הם בגדר חובה.

בצד השני, אדהם האדיה וחניכיו נועלים את טבלת הליגה עם 11 נקודות בלבד, כשקשה מאוד יהיה להם להימנע מירידה ללאומית, אך הם נמצאים במומנטום הכי טוב שלהם מתחילת העונה, עם שני ניצחונות ותיקו בשלושת משחקיהם האחרונים בכל המסגרות. ברור להם שיהיה קשה מאוד היום, אך כבר אין להם מה להפסיד.

לפועל ב”ש יש קושי היסטורי באצטדיון בראל, כשהיא לא ניצחה שם כבר 4 שנים ברציפות. הקבוצה מהדרום פגשה את בני ריינה העונה פעם אחת בלבד, כשגברה עליה 0:1 לא פשוט באצטדיון טרנר. גם היום כאמור לא יהיו לה חיים קלים, והכל יכול לקרות במשחק המסקרן הזה.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך
