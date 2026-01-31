הרכבים וציונים



קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי) קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)

עוד סוף שבוע של כדורגל ישראלי כבר כאן, כשבשעה זו הפועל באר שבע מתארחת אצל מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-21 של ליגת העל. הדרומיים רוצים להלחיץ את בית”ר ירושלים ולעלות לפחות זמנית לפסגה, המארחת תנסה להמשיך במומנטום החיובי שלה ולשפר מאזן בתחתית.

החבורה של רן קוז’וק לא נמצאת בכושר הכי טוב שלה. לפני שני מחזורים היא ספגה הפסד כואב ברגע האחרון לפועל תל אביב, כשבמשחקה האחרון ניצחה בקושי רב 2:3 את עירוני קריית שמונה בטרנר. האדומים יודעים שכדי לא לאפשר לצהובים-שחורים לברוח, 3 נקודות היום הם בגדר חובה.

בצד השני, אדהם האדיה וחניכיו נועלים את טבלת הליגה עם 11 נקודות בלבד, כשקשה מאוד יהיה להם להימנע מירידה ללאומית, אך הם נמצאים במומנטום הכי טוב שלהם מתחילת העונה, עם שני ניצחונות ותיקו בשלושת משחקיהם האחרונים בכל המסגרות. ברור להם שיהיה קשה מאוד היום, אך כבר אין להם מה להפסיד.

לפועל ב”ש יש קושי היסטורי באצטדיון בראל, כשהיא לא ניצחה שם כבר 4 שנים ברציפות. הקבוצה מהדרום פגשה את בני ריינה העונה פעם אחת בלבד, כשגברה עליה 0:1 לא פשוט באצטדיון טרנר. גם היום כאמור לא יהיו לה חיים קלים, והכל יכול לקרות במשחק המסקרן הזה.