יום שבת, 31.01.2026 שעה 12:25
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%5193-549847דטרויט פיסטונס
65%5234-561548בוסטון סלטיקס
62%5288-551648ניו יורק ניקס
57%5777-581151טורונטו ראפטורס
56%5826-591850קליבלנד קאבלירס
54%5522-554248פילדלפיה 76'
53%5223-522445אורלנדו מג'יק
51%5828-577849שיקגו בולס
48%5919-585450אטלנטה הוקס
46%5940-591850מיאמי היט
44%5707-583850שארלוט הורנטס
41%5301-511846מילווקי באקס
30%5371-511247ברוקלין נטס
27%5740-532548אינדיאנה פייסרס
26%5583-516146וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5308-579249אוקלהומה ת'אנדר
69%5032-528745סן אנטוניו ספרס
68%5743-594750דנבר נאגטס
67%5094-540146יוסטון רוקטס
62%5305-550248פיניקס סאנס
58%5759-593950מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
54%5568-548048לוס אנג'לס לייקרס
48%5108-511846לוס אנג'לס קליפרס
45%5781-567549פורטלנד בלייזרס
44%5511-547248דאלאס מאבריקס
34%5534-538347ממפיס גריזליס
31%6242-585849יוטה ג'אז
27%5811-550348ניו אורלינס פליקנס
26%6006-553050סקרמנטו קינגס

14 נק' לוולף ו-2 לשרף בניצחון ברוקלין על יוטה

הנטס התאוששו מרצף של שבעה הפסדים עם 99:109 על הג'אז, האמריקאי-יהודי פתח בחמישייה והוסיף 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים. שרף הוסיף 3 ריב' ו-2 אס'

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

דני וולף ובן שרף קיבלו דקות משמעותיות בניצחון החוץ של ברוקלין 99:109 ביוטה, ופתחו את הערב עם תרומה נאה. וולף פתח בחמישייה וסיים עם 14 נקודות, 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-28 דקות, כשהוא מעורב בשני צידי המגרש. שרף עלה מהספסל, שיחק 21 דקות ותרם 2 נקודות, 3 ריבאונדים ושני אסיסטים כחלק מהרוטציה שקיבלה הזדמנות רחבה במשחק שבו שתי הקבוצות הגיעו בהרכבים חסרים.

ברוקלין קטעה רצף של 7 הפסדים עם הניצחון על יוטה, והעלתה את מאזנה ל-34:12, בעוד יוטה ירדה ל-33:15. המשחק התנהל בקצב מתון יחסית, אך ברוקלין ידעה לנצל דקות טובות של הצעירים שלה כדי לפתוח פערים קטנים ולשמור על יתרון ברוב שלבי הערב.

הצעירים הובילו, יוטה לא מצאה תשובה

מי שבלט מעל כולם היה יגור דיומין, שסיפק ערב מצוין עם 25 נקודות והוביל את ההתקפה של ברוקלין בביטחון, כולל קליעות חשובות ברגעים שבהם יוטה ניסתה להתקרב. לצידו, קאם תומאס נראה חד בהרבה מהתקופה האחרונה, קלע בקצב גבוה במחצית הראשונה וסיים עם תרומה התקפית שעזרה לייצב את המשחק.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

יוטה קיבלה משחק גדול מקיונטה ג'ורג', שקלע 26 נקודות והחזיק את הקבוצה בעניינים כמעט לבדו, אך זה לא הספיק. החיסורים בסגל הורגשו, והקבוצה התקשתה לייצר רצף הגנתי או ריצה משמעותית שתשנה את המומנטום.

בסיום, ברוקלין יכולה לצאת מרוצה מהאופן שבו הצעירים שלה נראו, מהשבירה של רצף ההפסדים ומהשליטה היחסית במשחק חוץ לא פשוט. עבור וולף ושרף, זה היה עוד ערב של צבירת ניסיון ודקות, כחלק מתהליך ארוך שבו הקבוצה בוחנת מי יכול להיות חלק משמעותי בהמשך.

