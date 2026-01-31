יום שבת, 31.01.2026 שעה 12:23
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%5193-549847דטרויט פיסטונס
65%5234-561548בוסטון סלטיקס
62%5288-551648ניו יורק ניקס
57%5777-581151טורונטו ראפטורס
56%5826-591850קליבלנד קאבלירס
54%5522-554248פילדלפיה 76'
53%5223-522445אורלנדו מג'יק
51%5828-577849שיקגו בולס
48%5919-585450אטלנטה הוקס
46%5940-591850מיאמי היט
44%5707-583850שארלוט הורנטס
41%5301-511846מילווקי באקס
30%5371-511247ברוקלין נטס
27%5740-532548אינדיאנה פייסרס
26%5583-516146וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5308-579249אוקלהומה ת'אנדר
69%5032-528745סן אנטוניו ספרס
68%5743-594750דנבר נאגטס
67%5094-540146יוסטון רוקטס
62%5305-550248פיניקס סאנס
58%5759-593950מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
54%5568-548048לוס אנג'לס לייקרס
48%5108-511846לוס אנג'לס קליפרס
45%5781-567549פורטלנד בלייזרס
44%5511-547248דאלאס מאבריקס
34%5534-538347ממפיס גריזליס
31%6242-585849יוטה ג'אז
27%5811-550348ניו אורלינס פליקנס
26%6006-553050סקרמנטו קינגס

טריפל דאבל אדיר לדונצ'יץ', יוקיץ' חזר ולהט

כוכב הלייקרס הגיע להישג תוך מחצית אחת וסיים עם 37 נקודות ב-111:142 הענק על וושינגטון. הסרבי של דנבר להט וקלע 31 נקודות במשחק החזרה הפציעה

|
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

וושינגטון (35:12) – לוס אנג'לס לייקרס (18:29) 142:111

הלייקרס סיפקו הצהרה חד משמעית בבירה, כשהביסו את הוויזארדס. במרכז ההצגה עמד לוקה דונצ'יץ', שכבר עד המחצית השלים טריפל דאבל נדיר, וסיים את הערב עם 37 נקודות, 13 אסיסטים ו-11 ריבאונדים. דונצ'יץ' עשה כמעט הכל כבר בשני הרבעים הראשונים, והלייקרס ירדו להפסקה ביתרון 48:77, יתרון שלא הותיר מקום לספק לגבי זהות המנצחת.

לצדו, לברון ג'יימס הוסיף 20 נקודות והראה שגם בגיל 41 הוא עדיין מרחף מעל הטבעת, כולל אלי-אופ ביד שמאל בלבד. דיאנדרה אייטון שלט בצבע עם 28 נקודות ו-13 ריבאונדים באחוזים מרשימים, והלייקרס דהרו עד יתרון שיא של 38 נקודות ברבע השלישי. מהצד השני, מלקי ברנהאם בלט עם 17 נקודות בלבד בערב קשה של וושינגטון, שלא הצליחה לעמוד בקצב והתרסקה מול התקפה ששטפה את הפרקט.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' ולברון ג'יימס (רויטרס)

דנבר (16:33) – לוס אנג'לס קליפרס (25:22) 109:122

הנאגטס רשמו ניצחון מרשים על הקליפרס במשחק החזרה של ניקולה יוקיץ', שקלע 31 נקודות והוריד 12 ריבאונדים בהופעתו הראשונה אחרי חודש בחוץ. יוקיץ' החמיץ 16 משחקים בעקבות פציעה בברך שמאל, חזר תחת הגבלת דקות והסתפק ב-25 בלבד, אך זה לא מנע ממנו לרשום דאבל דאבל מספר 29 העונה ולהיות הגורם המכריע ברגעים החשובים. טים הארדוויי ג'וניור הוסיף 22 נקודות, ודנבר המשיכה להציג יציבות גם במשחק שני ברציפות תוך זמן קצר.

ברבע הרביעי יוקיץ' השתלט על המשחק עם 11 נקודות תוך פחות מ-4 דקות והגדיל את היתרון מחמש ל-16 נקודות, בדרך להכרעה. ג'מאל מארי תרם 22 נקודות, קלע 4 מ-5 לשלוש והוסיף 9 אסיסטים, ופייטון ווטסון קלע 21. בצד השני ג'יימס הארדן בלט עם 25 נקודות ו-9 אסיסטים, אך הקליפרס, שהגיעו בכושר מצוין, לא הצליחו לעצור את הקאמבק של הכוכב הסרבי.

יוקיץיוקיץ' מול לנארד (רויטרס)

גולדן סטייט (23:27) – דטרויט (12:35) 131:124

הפיסטונס רשמו ניצחון חוץ מרשים, אחרי פתיחה סוערת והחזקה ביתרון לאורך רוב הערב. קייד קנינגהאם הוביל את האורחת עם 29 נקודות ו-11 אסיסטים, כשדטרויט קלעה 77 נקודות כבר במחצית הראשונה, הנתון הגבוה ביותר שספגו הווריירס במחצית העונה. הפיסטונס פתחו את המשחק בקליעה כמעט מושלמת ברבע הראשון עם 19 מ-25 מהשדה, והצליחו להשלים בק טו בק בחוץ ולרשום ניצחון שביעי ב-9 משחקים.

גולדן סטייט ניסתה לחזור כהרגליה ברבע השלישי וצימקה פיגור של 20 נקודות לחד ספרתי, אך 18 איבודים שעלו ל-31 נקודות מנגד הכריעו את הכף. סטף קרי קלע 23 נקודות לפני שירד בעקבות כאבים בברך ימין, דריימונד גרין תרם 15 נקודות לצד 7 אסיסטים ו-7 ריבאונדים, וג'יילן דורן בלט אצל דטרויט עם 21 נקודות ו-13 ריבאונדים. למרות דקות לחץ בסיום, הפיסטונס שמרו על קור רוח ויצאו עם ניצחון יקר מסן פרנסיסקו.

סטף קרי (רויטרס)סטף קרי (רויטרס)

בוסטון (18:30) – סקרמנטו (38:12) 93:112

בוסטון חזרה לעצמה עם ניצחון ביתי מרשים על סקרמנטו. פייטון פריצ'רד הוביל את הסלטיקס עם 29 נקודות, ביילור שיירמן הוסיף 16 ונעימיאש קטה תרם דאבל דאבל של 10 נקודות ו-15 ריבאונדים. בוסטון פתחה את המשחק בסערה, קלעה את חמש הזריקות הראשונות שלה וברחה ליתרון 46:72 כבר במחצית, כשפריצ'רד רושם 22 נקודות ו8 אסיסטים בשני הרבעים הראשונים. היתרון הלך וגדל ברבע השלישי והגיע לשיא של 31 נקודות, בדרך לערב שקט יחסית עבור המארחת.

סקרמנטו, שהגיעה למשחק עם חיסורים משמעותיים ובלילה השני של בק טו בק, רשמה הפסד שמיני ברציפות. זאק לאבין קלע 17 נקודות וניק קליפורד הוסיף 15, אך הקינגס לא הצליחו להתמודד עם הקצב והדיוק של בוסטון. הקבוצה ירדה למאזן חוץ קשה של 3 ניצחונות מול 22 הפסדים, וסיימה עוד משחק שבו הפערים היו ברורים כבר מהפתיחה.

הוגו גונסאלס (רויטרס)הוגו גונסאלס (רויטרס)

פיניקס (19:30) קליבלנד (21:29) 113:126

פיניקס המשיכה בכושר המצוין ורשמה ניצחון על קליבלנד, שסיים רצף של 5 ניצחונות רצופים. דילון ברוקס הוביל את הסאנס עם 27 נקודות באחוזים גבוהים, יום אחרי שקבע שיא קריירה מול דטרויט, כשגם הפעם היה הדמות המרכזית בהתקפה. פיניקס, שמשחקת ללא דווין בוקר הפצוע, קלעה 23 שלשות מ-48 ניסיונות ונראתה חדה ובטוחה בדרך לניצחון שלישי ברציפות.

המשחק הוכרע ברבע השלישי, שבו פיניקס התפוצצה עם 32:45 וברחה ליתרון 79:97. ג’ורדן גודווין הוסיף 17 נקודות וקולין גילספי תרם 16, בעוד בצד השני דיאנדרה האנטר הוביל את קליבלנד עם 17 נקודות. דונובן מיטשל הסתבך עם 8 איבודים, והקאבס שילמו גם על 15 איבודים כבר במחצית הראשונה. פיניקס הגדילה את הפער עד 30 נקודות ברבע האחרון, במשחק שבו השליטה עברה אליה באופן מוחלט.

הסאנס חוגגים (רויטרס)הסאנס חוגגים (רויטרס)

אורלנדו (22:25) – טורונטו (21:29) 120:130

המג'יק רשמו קאמבק מרשים וניצחון על הראפטורס, אחרי רבע אחרון אדיר. דזמונד ביין היה האיש של הרגע, כשקלע 16 מתוך 32 הנקודות שלו ברבע הרביעי והוביל מהפך מפיגור 13. פאולו באנקרו תרם ערב מלא עם 20 נקודות, 10 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, וונדל קרטר ג'וניור הוסיף 23 נקודות ואנתוני בלאק בלט עם 25 נקודות ו-6 אסיסטים, בדרך לניצחון שני רצוף אחרי רצף של 4 הפסדים.

בצד השני, ברנדון אינגרם סיפק 35 נקודות והוביל את טורונטו ליתרון 99:86 בסיום הרבע השלישי, יחד עם סקוטי בארנס שרשם 19 נקודות, 9 ריבאונדים, 6 אסיסטים ו-4 חסימות. אלא שברבע האחרון הראפטורס נתקעו התקפית, קלעו רק 5 מ-18 מהשדה ו-7 מ-28 לשלוש במשחק כולו, בעוד אורלנדו התחממה מחוץ לקשת עם 17 מ-34 לשלוש, כולל 6 מ-9 ברבע המכריע, וברחה לניצחון אחרי שוויון 104:104.

דזמונד ביין (רויטרס)דזמונד ביין (רויטרס)

ניו אורלינס (37:13) – ממפיס (28:18) 106:114

ניו אורלינס רשמה ניצחון ביתי על ממפיס, כשסאדיק ביי ודריק קווין הובילו עם 22 נקודות כל אחד, וזאיון וויליאמסון הוסיף 21 נקודות בדרך לניצחון. וויליאמסון רשם משחק רביעי ברציפות עם 20 נקודות ומעלה, והרב ג'ונס תרם 16 נקודות, כשהפליקנס שיפרו את מאזנם ל-37 הפסדים מול 13 ניצחונות.

המשחק הוכרע ברבע השלישי, שבו ניו אורלינס התפוצצה עם ריצת 15:35 וברחה ליתרון 76:93. המארחת קלעה חמש שלשות ברבע הזה, כולל שלוש של חוזה אלבראדו, ובמקביל הציגה הגנה חזקה שהגבילה את ממפיס לאחד הרבעים הדלים שלה העונה. בצד של הגריזליס בלטו קאם ספנסר וג'ארן ג'קסון עם 16 נקודות כל אחד, כשג'ה מוראנט נעדר משחק רביעי ברציפות בגלל פציעה במרפק.

