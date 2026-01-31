יום שבת, 31.01.2026 שעה 12:25
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%5193-549847דטרויט פיסטונס
65%5234-561548בוסטון סלטיקס
62%5288-551648ניו יורק ניקס
57%5777-581151טורונטו ראפטורס
56%5826-591850קליבלנד קאבלירס
54%5522-554248פילדלפיה 76'
53%5223-522445אורלנדו מג'יק
51%5828-577849שיקגו בולס
48%5919-585450אטלנטה הוקס
46%5940-591850מיאמי היט
44%5707-583850שארלוט הורנטס
41%5301-511846מילווקי באקס
30%5371-511247ברוקלין נטס
27%5740-532548אינדיאנה פייסרס
26%5583-516146וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5308-579249אוקלהומה ת'אנדר
69%5032-528745סן אנטוניו ספרס
68%5743-594750דנבר נאגטס
67%5094-540146יוסטון רוקטס
62%5305-550248פיניקס סאנס
58%5759-593950מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
54%5568-548048לוס אנג'לס לייקרס
48%5108-511846לוס אנג'לס קליפרס
45%5781-567549פורטלנד בלייזרס
44%5511-547248דאלאס מאבריקס
34%5534-538347ממפיס גריזליס
31%6242-585849יוטה ג'אז
27%5811-550348ניו אורלינס פליקנס
26%6006-553050סקרמנטו קינגס

אבדיה במונולוג: אני בן אדם, אני גם עובר דברים

הישראלי התייחס להופעה הפושרת בהפסד לניו יורק: "נרדמה לי היד, חלק מהשיקולים שלי אם לשחק זה הישראלים שבאים לעודד אותי, אני לא מרגיש מאה אחוז"

|
דני אבדיה (פורטלנד)
דני אבדיה (פורטלנד)

דני אבדיה סיכם את הופעתו בכנות ובפתיחות, והודה כי הוא מתמודד בתקופה האחרונה עם קשיים פיזיים ומנטליים שמשפיעים עליו על המגרש. לדבריו, במהלך ההפסד 127:97 לניו יורק היד שלו נרדמה והוא אף ניגש לחדר ההלבשה לבדיקה, כשברקע ישנם “כמה דברים שקורים” שמונעים ממנו להרגיש במאה אחוז. אבדיה הדגיש את הטבע התחרותי והרצון להיות שם עבור חבריו לקבוצה, אך הוסיף כי יצטרך לעשות חשיבה משותפת עם עצמו, עם חבריו ועם הצוות המקצועי לגבי ההמשך, תוך הבהרה שאין סיבה לדאגה ושהוא יעבור גם את זה.

דני אבדיה אמר לאחר המשחק: "היד שלי נרדמה, הלכתי לחדר ההלבשה כדי שיבדקו לי את זה. אם להיות אמיתי, יש כמה דברים שקורים לי כרגע. יש לי את הטבע התחרותי והרצון להיות שם עבור חבריי, אבל זה משהו שאצטרך להבין עם עצמי, עם חבריי לקבוצה ועם צוות האימון. לא צריך לדאוג, אהיה בסדר ואעבור את זה, אבל בהחלט אני מתמודד כרגע עם משהו”.

“אני לא יכול לומר משהו ספציפי על הפציעה שלי, נשאיר את זה לצוות הרפואי, אני עושה כל מה שאני יכול כדי להתאושש אני בהחלט לא מרגיש 100%. יש לנו דברים ללמוד, במיוחד איך שאנחנו פותחים משחקים, צריכים לקחת אחריות וללכת קדימה. אין לנו זמן להצטער עבור עצמנו, אנחנו במצב טוב ונלחמנו להיות במצב הזה אז צריך להמשיך הלאה”, הוסיף.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“אני בן אדם, אני גם עובר דברים” 

“אנחנו עדיין חושבים על הכימיה בין כולם, יש שחקנים שחוזרים. זו עונה ארוכה ולפעמים אי אפשר להיות כל הזמן טוב, פעם אתה למעלה ופעם למטה. מרגיש לי שאנחנו נהיה בסדר. לא פשוט לשחק כשאתה לא במאה אחוז, אולסטאר? בסוף אני רוצה את הצלחת הקבוצה, בהחלט כיף שחושבים עליך”.

על המפגש עם אדם סילבר אמר: "לא אשתף מה היה בשיחה, אבל הוא בן אדם מאוד נחמד, הוא מדבר לעניין והוא באמת רוצה בהצלחת השחקנים והקהל. היה נחמד לפגוש בן אדם כזה מכובד שפגשתי על המסך ב-2020 והפעם היה כיף”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה סיכם: “מדהים לקבל תמיכה ואהבה מהקהל הישראלי, אני מנסה לתת שואו כשאני פה כי יודע כמה באים לפה, חלק מההחלטות שלי אם לשחק או לא זה לחשוב על החבר'ה שבאים מרחוק ועושים מאמץ כדי להגיע, אני בן אדם, אני גם עובר דברים, אין לי מה להגיד לעם ישראל חוץ מתודה על התמיכה והאהבה שאני מרגיש”.

