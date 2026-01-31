יום שבת, 31.01.2026 שעה 12:24
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%5193-549847דטרויט פיסטונס
65%5234-561548בוסטון סלטיקס
62%5288-551648ניו יורק ניקס
57%5777-581151טורונטו ראפטורס
56%5826-591850קליבלנד קאבלירס
54%5522-554248פילדלפיה 76'
53%5223-522445אורלנדו מג'יק
51%5828-577849שיקגו בולס
48%5919-585450אטלנטה הוקס
46%5940-591850מיאמי היט
44%5707-583850שארלוט הורנטס
41%5301-511846מילווקי באקס
30%5371-511247ברוקלין נטס
27%5740-532548אינדיאנה פייסרס
26%5583-516146וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5308-579249אוקלהומה ת'אנדר
69%5032-528745סן אנטוניו ספרס
68%5743-594750דנבר נאגטס
67%5094-540146יוסטון רוקטס
62%5305-550248פיניקס סאנס
58%5759-593950מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
54%5568-5480 48לוס אנג'לס לייקרס
48%5108-511846לוס אנג'לס קליפרס
45%5781-567549פורטלנד בלייזרס
44%5511-547248דאלאס מאבריקס
34%5534-538347ממפיס גריזליס
31%6242-585849יוטה ג'אז
27%5811-550348ניו אורלינס פליקנס
26%6006-553050סקרמנטו קינגס

11 נקודות לאבדיה, פורטלנד הובסה ב-30 הפרש

הבלייזרס חטפו 127:97 במדיסון סקוור גארדן, הישראלי שלא היה כשיר לחלוטין קלע באחוזים לא טובים, שיחק 28 דקות והוסיף 5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

הערב הקשה של פורטלנד במדיסון סקוור גארדן סימן עוד מעידה ברצף הלא פשוט של הקבוצה, והזרקור הופנה שוב אל דני אבדיה, שחווה משחק מתסכל במיוחד כשהוא לא כשיר לחלוטין מול אחת ההגנות החמות בליגה. הפורוורד של הבלייזרס התקשה למצוא את הקצב, נראה שלא לגמרי בריא, וסיים ערב שבו כמעט כל פעולה דרשה ממנו מאבק כפול בהפסד 127:97.

אבדיה סיים את המשחק עם 11 נקודות בלבד, באחוזים נמוכים מהשדה (4 מ-14), לצד 5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-28 דקות. הוא קלע רק שלשה אחת מ-6 ניסיונות ואיבד 4 כדורים, כשברוב הדקות ניו יורק סגרה עליו באגרסיביות, לא אפשרה לו משחק מעבר נוח ודחקה אותו לזריקות קשות. גם כך, בצוות המקצועי בחרו להשאיר אותו על הפרקט בתחילת הרבע הרביעי, למרות פיגור עמוק, החלטה שעוררה לא מעט תהיות לאור מצבו הפיזי.

המשחק עצמו ברח לפורטלנד כבר בדקות הפתיחה. הבלייזרס פתחו רע מאוד התקפית, נקלעו לבור מוקדם, ומצאו את עצמם בפיגור דו ספרתי עמוק עוד לפני שהצליחו להיכנס לקצב. ניו יורק ברחה ליתרון 24 נקודות במהלך הרבע השני, ורק רגיעה זמנית אפשרה לפורטלנד לצמק ל-10 עד הירידה למחצית.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אלא שבמחצית השנייה לא הייתה דרמה אמיתית. ניו יורק החזירה שליטה מלאה, הגדילה שוב את הפער, ולא אפשרה לפורטלנד להתקרב לחד ספרתי. הפער רק הלך וגדל, והמשחק הוכרע הרבה לפני הסיום.

ערב חד צדדי במדיסון סקוור גארדן

מי שהוביל את המנצחת היה ג'יילן ברונסון, שסיים עם 26 נקודות וניהל את המשחק בביטחון. לצידו בלט או ג'י אנונובי עם 24 נקודות, ג'וש הארט תרם 20, וקארל אנתוני טאונס רשם דאבל דאבל מרשים של 14 נקודות ו-20 ריבאונדים. הניקס נראו חדים, מאורגנים, ובעיקר בטוחים בעצמם.

בצד של פורטלנד, שיידון שארפ היה נקודת האור היחידה. הוא קלע 26 נקודות באחוזים מצוינים, כולל רצף של שלשות ברבע השני שצימק את הפער בצורה זמנית. מעבר אליו, התרומה ההתקפית של הבלייזרס הייתה דלילה מדי מול קבוצה שנמצאת בכושר שיא.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אי אפשר להתעלם גם מהתרומה של רוברט וויליאמס השלישי, שלא בלט בנקודות אך היה משמעותי בצבע עם ריבאונדים, חסימות ונוכחות הגנתית חכמה. עם זאת, זה לא הספיק מול ההתקפה המאוזנת והאינטנסיביות של ניו יורק.

בסיום, ניו יורק ניקס המשיכה ברצף הניצחונות, בעוד פורטלנד טרייל בלייזרס רשמה הפסד רביעי רצוף ונראית תקועה בדפוס מדאיג של פתיחות חלשות. עבור אבדיה, זה היה עוד ערב שמחדד את השאלה עד כמה מצבו הבריאותי מאפשר לו להיות על המגרש בדקות חסרות משמעות, ומה המחיר שהקבוצה עלולה לשלם בהמשך.

