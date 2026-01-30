אלכס מוסונדה מצטרף בהשאלה להפועל פ"ת

אריס לימסול הודיעה היום על השאלתו של הבלם אלכס מוסונדה להפועל פתח תקווה עד תום העונה הנוכחית. המועדון הקפריסאי פרסם הודעה רשמית ובה איחל לשחקן הצלחה בפרק החדש בקריירה, תוך ציון הציפייה לראותו חוזר לקבוצה עם סיום תקופת ההשאלה.

מוסונדה בן ה-25 חתום באריס לימסול על חוזה עד 2027 ושוויו מוערך בכ-450 אלף אירו. הבלם מגיע לישראל לאחר שצבר ניסיון בליגות שונות, כולל קדנציה בקאן הצרפתית בעברו.

כבש העונה שער בקפריסין

בעונה הנוכחית רשם מוסונדה 12 הופעות ליגה במדי אריס לימסול, בהן גם כבש שער אחד. בנוסף, הוא שותף במשחקי מוקדמות הקונפרנס ליג, וצבר דקות במסגרת האירופית.

בהפועל פתח תקווה מקווים כי צירופו של מוסונדה יחזק את מרכז ההגנה לקראת המשך מאבקי הליגה, ויתרום מניסיונו הבין-לאומי כבר מהשלבים הקרובים של העונה.