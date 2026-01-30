יום שבת, 31.01.2026 שעה 03:15
כדורגל עולמי  >> ליגה אוסטרית
ליגה אוסטרית 25-26
3221-3617רד בול זלצבורג1
2921-2417לאסק2
2823-2717שטורם גראץ3
2622-2617הארטברג4
2623-2317ריד5
2626-2517אוסטריה וינה6
2521-2117ראפיד וינה7
2421-2517וולפסברגר8
2119-1817אלטאך9
2126-2417טירול10
1529-1717גראצר11
1129-1517בלאו-וייס לינץ12

שון וייסמן כבש, בלאו וייס לינץ הודחה מהגביע

כואב: החלוץ הישראלי כבש את שערו השישי העונה והעניק לקבוצתו יתרון 0:2 על לאסק, אבל זו ביצעה מהפך בדרך ל-2:3 ולמקום בחצי גמר הגביע האוסטרי

|
שון וייסמן חוגג (IMAGO)
שון וייסמן חוגג (IMAGO)

זה התחיל בחיוך גדול והסתיים באכזבה. שון וייסמן מצא הערב (שישי) את הרשת, אך סיים את דרכו בגביע האוסטרי עם הדחה כואבת, לאחר שבלאו וייס לינץ איבדה יתרון כפול ונכנעה 3:2 ללאסק לינץ ברבע הגמר.

וייסמן היה זה שכבש בדקה ה-18 והעלה את קבוצתו ל-0:2, שער שהיה השישי שלו במדי הקבוצה האוסטרית והמשיך את התקופה האישית הטובה שלו. אלא שמכאן המשחק קיבל תפנית, ולאסק חזרה בענק עם מהפך מלא.

שער ההכרעה של מוזס אוסור קבע את גורל ההתמודדות והעלה את לאסק לחצי הגמר, בעוד וייסמן וחבריו נותרו עם המחמאות על הפתיחה, ועם תחושת פספוס גדולה על איך משחק שכבר נראה בידיים הסתיים בהדחה.

