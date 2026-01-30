שון וייסמן כבש, בלאו וייס לינץ הודחה מהגביע

זה התחיל בחיוך גדול והסתיים באכזבה. שון וייסמן מצא הערב (שישי) את הרשת, אך סיים את דרכו בגביע האוסטרי עם הדחה כואבת, לאחר שבלאו וייס לינץ איבדה יתרון כפול ונכנעה 3:2 ללאסק לינץ ברבע הגמר.

וייסמן היה זה שכבש בדקה ה-18 והעלה את קבוצתו ל-0:2, שער שהיה השישי שלו במדי הקבוצה האוסטרית והמשיך את התקופה האישית הטובה שלו. אלא שמכאן המשחק קיבל תפנית, ולאסק חזרה בענק עם מהפך מלא.

שער ההכרעה של מוזס אוסור קבע את גורל ההתמודדות והעלה את לאסק לחצי הגמר, בעוד וייסמן וחבריו נותרו עם המחמאות על הפתיחה, ועם תחושת פספוס גדולה על איך משחק שכבר נראה בידיים הסתיים בהדחה.