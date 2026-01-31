יום שבת, 31.01.2026 שעה 00:17
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2535-2121ג'ירונה11
2429-2921אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

עבד בסגל לבאנטה, קסטרו: יש לו עתיד מזהיר

הישראלי נכלל בסגל למפגש מול אתלטיקו ב-19:30 (חי בערוץ ONE), מאמנו החמיא: "יש לתאי איכות, יהיה חשוב העונה ואפילו יותר לעתיד של המועדון"

|
תאי עבד (לבאנטה)
תאי עבד (לבאנטה)

לבאנטה ממשיכה בהכנותיה למשחק הביתי הערב (שבת, 19:30) מול אתלטיקו מדריד, כאשר אחד הסיפורים המרכזיים לקראת ההתמודדות הוא הכללתו של תאי עבד בסגל. הקשר הישראלי נכלל לראשונה ברשימת השחקנים של הקבוצה מוולנסיה אחרי שלא שיחק במחזור הקודם, ויעמוד לרשות המאמן לואיס קסטרו במפגש מול הקולצ’ונרוס.

לבאנטה מגיעה למשחק מהמקום ה-19 בטבלה עם 17 נקודות בלבד, אך עם לא מעט רוח גבית אחרי ניצחון 2:3 דרמטי במחזור החולף על אלצ’ה, שהושג משער בדקה ה-96. במועדון מקווים שהרגע הזה יסמן נקודת מפנה, גם אם המשימה הקרובה נחשבת קשה במיוחד מול יריבה שנחשבת לאחת החזקות בליגה.

אותו אופי, גם מול יריבה חזקה

במסיבת העיתונאים לקראת המשחק התייחס לואיס קסטרו לאתגר שמצפה לקבוצתו ואמר כי מדובר ב”יריבה מאוד חזקה וקשה”, אך הדגיש שלבאנטה תעלה לדשא “עם אותה זהות”. לדבריו, הגישה והמחויבות הן המפתח, ללא קשר לזהות היריבה או למעמד בטבלה.

המאמן נשאל גם על הכללתו של תאי עבד בסגל, והתייחס לדברים באופן מפורט ומחמיא: “זה שחקן עם תכונות התקפיות מאוד מעניינות, והוא גם מגן טוב מאוד. הוא צריך קצת זמן כדי להסתגל, אבל יש לו איכות ועתיד מזהיר. אנחנו חושבים שהוא יהיה חשוב העונה, אבל אפילו יותר חשוב לעתיד של המועדון”.

תאי עבד (לבאנטה)תאי עבד (לבאנטה)

עבור עבד עצמו מדובר בצעד נוסף בדרך להשתלבות מלאה בקבוצה הבוגרת, בתקופה שבה לבאנטה מחפשת פתרונות ורענון כדי לצאת מהתחתית. העובדה שהוא חוזר לסגל במשחק כה משמעותי עשויה להעיד על האמון שמתחיל להיבנות סביבו.

כעת, כשמחרת לבאנטה התמודדות נוספת שמוגדרת כ”גמר” במאבק ההישרדות, השילוב בין המומנטום מהניצחון האחרון, החזרה של שחקנים לסגל והניסיון לשמור על זהות ברורה, הוא התקווה של הקבוצה לקראת ערב מאתגר במיוחד באצטדיון סיודאד דה ולנסיה.

