קיילר אדוארדס: הגביע והאליפות מטרות עבורנו

גביע המדינה לפנינו והפועל העמק בהחלט רואה את עצמה כאחת המועמדות לזכייה. לקראת המשחק שלה ברבע הגמר מול הפועל חולון הערב (ראשון, 18:30), ישבנו לשיחה עם קיילר אדוארדס, כוכב הקבוצה. אדוארדס, ששיחק בעונה שעברה באליצור נתניה, הגיע בקיץ לקבוצה המאוחדת של העמק, עם שאיפות שונות לגמרי מהקבוצה שלו בעונה שעברה ומעמיד מספרים דומים מאוד לאלה שהיו לו בנתניה.

הסווינגמן של שרון אברהמי תורם העונה 19.1 נקודות, 3.5 ריבאונדים, 3.3 אסיסטים, 2.3 חטיפות למשחק ומדד של 19.1 בכ- 30 דקות. הוא מוביל את הקבוצה בנקודות, חטיפות ומדד, שני באסיסטים, כאשר בעונה שעברה, בנתניה הוא העמיד 19.4 נקודות, 5.3 ריבאונדים, 4.5 אסיסטים, 1.8 חטיפות ב-34 דקות.

קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)

אדוארדס נולד וגדל בדאלאס, טקסס. הספורט זורם בדמו, כאשר אביו, קלווין, שיחק פוטבול בדאלאס קאובויז בשנות השמונים.

אדוארדס פנה דווקא לכדורסל. במכללות שיחק בטקסס טק (2018-2021) וביוסטון (2021-2022). לאחר מכן שיחק בג'י ליג, ברפובליקה הדומיניקנית וחצי עונה בדיז'ון הצרפתית, אחריה התחנה הבאה שלו בכדורסל האירופאי הייתה נתניה.

אדוארדס מתגורר בקיבוץ גן-נר, נשוי לאוליביה והחל מלפני שבועיים הוא גם אבא טרי לקרטר אדוארדס הקטן.

קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)

אז קודם כל ספר לנו איך זה להיות אבא? זה שינה במשהו את אורח החיים שלך?

"עד עכשיו זה נהדר. אני אוהב את קרטר מאוד, כמובן. האמת? החיים שלי אותו דבר בינתיים. אימונים, משחקים, פשוט יש לאוליביה ולי את קרטר בבית. עוד סיבה טובה לחזור הביתה אחרי האימון או המשחק".

נשאל אותך מה שאני תמיד שואל שחקנים: איך הגעת לכדורסל?

"גדלתי במשפחה שדחפה מאוד לספורט, כמובן, שני ההורים שלי. הייתי מגיל צעיר מאוד באולמות ספורט ובחדר הכושר. הסביבה שלי והחברים שלי היו מאוד מחוברים לכדורסל וככה גם אני נדבקתי בחיידק. התאהבתי בכדורסל מהר מאוד".

מי השפיע עליך הכי הרבה במהלך הקריירה?

"כל מי שנגע בי בדרך השפיע. אני באמת לא יכול לציין אחד. מכל אחד למדתי משהו, אספתי משהו. יש באמת הרבה שהשפיעו".

קיילר אדוארדס בימיו בנתניה (לילך וויס-רוזנברג)

“לא מרגיש פספוס במה שהשגתי”

מאמן שהשפיע עליך יותר מאחרים?

"אולי המאמנים שלי במכללות, קואוץ' בירד בטקסס טק וקואוץ' סמסון ביוסטון. הם לימדו אותי להיות גבר, בנו לי את האופי כאדם".

אתה בן 26, שזה בערך אמצע הקריירה. כשאני מסתכל על הקריירה שלך, אני רואה ג'י ליג, קנדה, הרפובליקה הדומיניקנית, שנה בצרפת. אתה מרגיש שיכולת להגיע לרמות גבוהות יותר? למה זה לא קרה בעצם?

"אני ממש לא מרגיש פספוס במה שהשגתי עד עכשיו. ההפך. אני מרגיש מבורך שאני משחק כדורסל ויש לי את ההזדמנות לשחק מעבר לים ולחוות את הדברים האלה בחיים שלי". חוץ מזה, אני מרגיש שאני עוד בתחילת הדרך ויש הרבה מאוד לאן לשאוף ולאן להגיע עדיין בקריירה שלי".

הגעת לישראל בעונה שעברה, בזמן מלחמה. לא חששת?

"בודאי שהיה חשש בהתחלה. במשפחה קצת דאגו. אבל חשבתי שזאת הזדמנות טובה לקריירה שלי. כשהגעתי לישראל ראיתי שהמצב פה הרבה יותר רגוע ממה שחושבים".

קיילר אדוארדס חודר לסל (חגי מיכאלי)

והנה, אפילו נשארת לעונה נוספת בישראל|

"כן. המשפחה שלי ואני אוהבים לחיות כאן. התחברנו לפה ולאנשים".

גרת בעיר גדולה, לא כמו דאלאס, כמובן, אבל עיר. עכשיו אתה גר בקיבוץ חקלאי כמו גן נר. העיר לא חסרה לך?

"לא. אני טיפוס שאוהב שקט בשבילי ובשביל המשפחה שלי. לא אחד שמחפש לבלות. טוב לי בגן נר מאוד".

בשנה שעברה הגעת לנתניה ונכנסת טוב מההתחלה, אבל זה לא עזר לקבוצה להשאר בליגה. ספר לי קצת איך מרגיש שחקן, מהטובים בליגה, בקבוצה שנמצאת בתחתית ומפסידה כל הזמן. זה בטח מתסכל

"זה בהחלט היה מתסכל, הראיתי יכולת טובה והפסדנו המון. זה לא משהו שהייתי רגיל אליו. גם בקולג' היינו מנצחים הרבה יותר מאשר מפסידים. אבל זה חלק מלהיות מקצוען. צריך לפעמים לעבור גם את זה. ידעתי שאני צריך להיות הכי טוב שאפשר ולעשות הכי טוב בשביל הקבוצה".

קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)

אחרי זה הגיע הקיץ. למה בחרת בעמק? היו הצעות אחרות מליגת העל?

"קודם כל, כמו שאמרתי, אהבתי את ישראל ורציתי להישאר פה. הפועל העמק דיברו איתי. שרון (אברהמי-ג.ק) דיבר איתי ועשה עלי רושם ממש טוב, עם הכוונות שלו לגביי והמטרות של הקבוצה השנה. ראיתי שבונים קבוצה טובה שבהחלט תגיע רחוק ורציתי להיות חלק מזה".

כשמסתכלים על המספרים שלך השנה, אתה מעמיד בעמק כמעט אותם המספרים שהעמדת בנתניה. אם מסתכלים על הנקודות, יחסית לדקות שלך, אתה אפילו קולע יותר בממוצע לדקה וזה קורה בקבוצה מוכשרת יותר ועם שאיפות אחרות לגמרי. האם הרגשת בתחילת העונה שמצפים ממך להיות דומיננטי בהעמק, כמו שהיית בנתניה?

"בהחלט ציפיתי לזה. קודם כל, אני מאמין בעצמי ודבר שני, כמו שאמרתי, שרון דיבר איתי ובהחלט הסביר לי שאני הולך להיות מאוד מרכזי בקבוצה שהוא בונה. זה בדיוק מה שהוא ציפה ממני ואני שמח שאני עומד בציפיות שלו".

מה אתה מרגיש שהשתפר אצלך מהעונה שעברה ומה היית רוצה לשפר?

"אני חושב שאני יותר אול-אראונד השנה. מנסה לתרום בכל אספקט. בעיקר הצד ההגנתי שלי השתפר. כמו שאתה ציינת, אני חוטף יותר כדורים. אני שומר יותר טוב. אנחנו לדעתי קבוצת ההגנה הטובה בליגה וחשוב לי מאוד להיות חלק מזה. מה אני רוצה לשפר? אני לדעתי מאבד יותר מדי כדורים. זה משהו שמאוד חשוב לי לשפר".

קיילר אדוארדס עולה לסל (חגי מיכאלי)

מי החבר הכי טוב שלך בקבוצה? איך באופן כללי האווירה אצלכם בחדר ההלבשה?

"אווירה נהדרת. אנחנו מאוד מחוברים אחד לשני. גם הישראלים וגם הזרים מאוד יחד. תמיד עוזרים, תמיד תומכים. יש אצלנו הרבה שמחה, צחוק ואווירה טובה. הישראלים מזמינים אותנו בחגים. הייתי הרבה מאוד השנה בארוחות בשישי בערב ובערבי חג אצל השחקנים הישראלים. לא יודע להגיד לך מי החבר הכי קרוב, כי כולנו מאוד קרובים".

ספר לי על שרון אברהמי? איזה סוג מאמן הוא עבורך? איך היחסים שלו עם השחקנים?

"שרון נהדר בכל הרמות. הוא גם מאמן נהדר וגם אדם טוב. הוא מראה לשחקנים כל הזמן שהוא מאמין בהם והוא איתם, גם על המגרש וגם מחוצה לו. כשהבן שלי נולד הוא דיבר איתי או שלח לי הודעה בכל יום, לשאול מה איתי ואיך אני מסתדר. אני אוהב מאוד לשחק עבורו".

אתה רואה את נשחקי היורוליג?

"בהחלט. אני מאוד אוהב לראות יורוליג. רמה גבוהה מאוד".

אתה חושב שאתה שחקן שיכול להשתלב שם?

"בוודאות. אני מאמין בעצמי. שיחקתי מול הרבה מאוד מהשחקנים שמשחקים ביורוליג ובהחלט התמודדתי איתם. הייתי בהחלט שמח לקבל את ההזדמנות הזאת".

עכשיו נדבר לקראת הגביע: יש לכם משחק קשה מאוד ברבע הגמר, נגד הפועל חולון. כל אחת מכן ניצחה את השנייה בליגה פעם אחת, דווקא בחוץ. איך אתה רואה את יחסי הכוחות לקראת המשחק הזה?

"חולון קבוצה מצוינת. מאוד מוכשרת. אחת מהטובות בליגה. כמונו, הם קבוצה שיכולה ללכת עד הסוף. המשחקים נגדם השנה היו צמודים וטובים. אני ממש מצפה למשחק הזה. הולך להיות כיף".

היית מעדיף לשחק אותו בחוץ, לאור התוצאות?

"לא. הבית שלנו עדיין נותן לנו יתרון. זה המקום שאנחנו מתאמנים בו, רגילים אליו ואוהבים לשחק בו. גם הקהל שלנו יהיה שם לתמוך".

אבל הקהל לא מגיע במספרים גדולים השנה, כי לאוהדים יש סכסוך עם ההנהלה

"זה נכון. חבל לי על זה. אנחנו צריכים את הקהל שלנו. אני והשחקנים לא יכולים לשלוט בזה. אני מעדיף להתעסק במה שאני יכול לשלוט בו. מקווה שזה ייפתר והקהל יבוא במספרים שאנחנו יודעים שהוא יכול להביא. בכל מקרה, הקהל שלנו נהדר ומי שמגיע-תומך בנו".

העמק לא זכתה בגביע מעולם. אתה חושב שהשנה זאת הזדמנות טובה לעשות זאת?

"בהחלט. אנחנו אחת הקבוצות הטובות בליגה ויש לנו הזדמנות. בכלל, כשמשחקים על תואר או פרס, כל פרס, אני תמיד רוצה לקחת אותו ותמיד מאמין בעצמי ובקבוצה שלי".

ומה עם האליפות? בכל התחזיות דיברו על כך שיש את שלוש הגדולות ושאתם וחולון תיאבקו על מקום רביעי. כרגע אתם במקום השלישי. אתה מרגיש שאתם יכולים ללכת בליגה הזאת עד הסוף?

"בהחלט כן. אף אחד לא משחק בשביל להיות מקום רביעי. אני בהחלט חושב שהקבוצה שלנו לא נופלת מאף קבוצה בליגה. אני חושב שיש לנו קבוצה שיכולה ללכת השנה הכי רחוק שאפשר בפלייאוף".

אז אמרנו שאתה בן 26, אמצע קריירה, פחות או יותר. על מה קיילר אדוארדס חולם בלילה, מבחינת הקריירה ועל מה מבחינת החיים?

"יש לי חלומות, מן הסתם. אבל אני נהנה כרגע ממה שיש. אני כרגע ממוקד בלהצליח השנה עם העמק. לא מסתכל רחוק מדי".