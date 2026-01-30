רשמית: פרמין לופס האריך חוזה בברצלונה עד 2031

פרמין לופס ימשיך בברצלונה לפחות עד 30 ביוני 2031. המועדון והקשר הגיעו להסכמה על הארכת חוזהו, וההודעה על כך פורסמה היום (שישי) באופן רשמי. מדובר במהלך משמעותי בתכנון המקצועי של הנהלת המועדון, שמבקשת לבסס את עתיד הקבוצה סביב שחקנים שצמחו מבית.

לופס, שחתום היה עד 2029, הביע כבר בשבועות האחרונים את רצונו הברור להישאר במועדון. הוא הבהיר כי הכוונה שלו היא להמשיך בברצלונה וכי מבחינתו זה הדבר החשוב ביותר, גם אם נותרו פרטים אחרונים לסגירה. כעת, לאחר שהצדדים הגיעו להבנות, הרצון הזה קיבל ביטוי רשמי בדמות חוזה ארוך טווח.

ההסכם הקודם של הקשר נחתם בסוף אוקטובר 2024 וכלל סעיף שחרור בגובה 500 מיליון אירו, שנועד להרחיק מתעניינות ממועדונים גדולים באירופה. למרות זאת, במהלך הקיץ האחרון הגיעו הצעות מקבוצות בכירות, כולל ניסיונות רציניים לפתות את השחקן לעבור לפרמייר ליג.

פרמין לופז חוגג את האנזי פליק (IMAGO)

לא שקל עזיבה, זכה לשדרוג בשכר

אף על פי שההצעות הכספיות הלכו והשתפרו, לופס לא שקל ברצינות עזיבה. מבחינתו, השאיפה להצליח במדי ברצלונה ולבסס את מעמדו בקבוצה הבוגרת גברה על כל פיתוי אחר. העמדה הנחושה הזו היא אחת הסיבות המרכזיות לכך שבמועדון בחרו לפעול במהירות ולהבטיח את המשך דרכו.

במסגרת החוזה החדש, מעבר להארכת תקופת ההתקשרות, שודרג גם שכרו של הקשר באופן משמעותי. בברצלונה רואים בכך תגמול הולם לעונה הטובה ביותר שלו מאז שהפך לחלק קבוע מהסגל הבכיר, ולתרומה ההולכת וגדלה שלו על הדשא.

הארכת החוזה של פרמין לופס משקפת את האמון שמעניק לו המועדון ואת המקום שהוא תופס בתוכניות העתיד. עבור ברצלונה, מדובר בהצהרה ברורה על המשך ההישענות על שחקני בית, ועבור השחקן עצמו, זו הזדמנות להמשיך לבנות קריירה במועדון שבו תמיד רצה להצליח.