יום שישי, 30.01.2026 שעה 20:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2535-2121ג'ירונה10
2429-2921אלצ'ה11
2433-2821סביליה12
2430-2021אתלטיק בילבאו13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

רשמית: פרמין לופס האריך חוזה בברצלונה עד 2031

חדשות מצוינות לקטלונים: הקשר הכישרוני שהיה חתום עד 2029 וזכה להתעניינות מקבוצות בכירות באירופה ימשיך באלופת ספרד עד 2031 וזכה לשדרוג בשכרו

|
פרמין לופס (IMAGO)
פרמין לופס (IMAGO)

פרמין לופס ימשיך בברצלונה לפחות עד 30 ביוני 2031. המועדון והקשר הגיעו להסכמה על הארכת חוזהו, וההודעה על כך פורסמה היום (שישי) באופן רשמי. מדובר במהלך משמעותי בתכנון המקצועי של הנהלת המועדון, שמבקשת לבסס את עתיד הקבוצה סביב שחקנים שצמחו מבית.

לופס, שחתום היה עד 2029, הביע כבר בשבועות האחרונים את רצונו הברור להישאר במועדון. הוא הבהיר כי הכוונה שלו היא להמשיך בברצלונה וכי מבחינתו זה הדבר החשוב ביותר, גם אם נותרו פרטים אחרונים לסגירה. כעת, לאחר שהצדדים הגיעו להבנות, הרצון הזה קיבל ביטוי רשמי בדמות חוזה ארוך טווח.

ההסכם הקודם של הקשר נחתם בסוף אוקטובר 2024 וכלל סעיף שחרור בגובה 500 מיליון אירו, שנועד להרחיק מתעניינות ממועדונים גדולים באירופה. למרות זאת, במהלך הקיץ האחרון הגיעו הצעות מקבוצות בכירות, כולל ניסיונות רציניים לפתות את השחקן לעבור לפרמייר ליג.

פרמין לופז חוגג את האנזי פליק (IMAGO)פרמין לופז חוגג את האנזי פליק (IMAGO)

לא שקל עזיבה, זכה לשדרוג בשכר

אף על פי שההצעות הכספיות הלכו והשתפרו, לופס לא שקל ברצינות עזיבה. מבחינתו, השאיפה להצליח במדי ברצלונה ולבסס את מעמדו בקבוצה הבוגרת גברה על כל פיתוי אחר. העמדה הנחושה הזו היא אחת הסיבות המרכזיות לכך שבמועדון בחרו לפעול במהירות ולהבטיח את המשך דרכו.

במסגרת החוזה החדש, מעבר להארכת תקופת ההתקשרות, שודרג גם שכרו של הקשר באופן משמעותי. בברצלונה רואים בכך תגמול הולם לעונה הטובה ביותר שלו מאז שהפך לחלק קבוע מהסגל הבכיר, ולתרומה ההולכת וגדלה שלו על הדשא.

הארכת החוזה של פרמין לופס משקפת את האמון שמעניק לו המועדון ואת המקום שהוא תופס בתוכניות העתיד. עבור ברצלונה, מדובר בהצהרה ברורה על המשך ההישענות על שחקני בית, ועבור השחקן עצמו, זו הזדמנות להמשיך לבנות קריירה במועדון שבו תמיד רצה להצליח.

