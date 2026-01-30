המערך, הטקטיקה והלחץ: השיטה של רוני דיילה

רוני דיילה עומד להתמנות למאמן מכבי תל אביב, ואם לשפוט לפי הקריירה שלו והעקרונות המקצועיים שמלווים אותו לאורך השנים, מדובר במינוי שמביא איתו תפיסת משחק ברורה, שיטתית ובעיקר התקפית. דיילה נחשב למאמן עם זהות טקטית חדה, כזה שלא מתאים את עצמו רק לחומר הקיים אלא מנסה לעצב קבוצה לפי עקרונות שהוא מאמין בהם, גם במחיר של תהליך.

בכל תחנה בקריירה שלו, דיילה דגל בכדורגל יוזם, אקטיבי וכזה שמבוסס על שליטה במגרש. הוא לא מחפש הישרדות, אלא שליטה, לא תגובה אלא יוזמה. גם כשהתוצאות לא תמיד היו מיידיות, הסגנון כמעט תמיד היה ברור: קבוצה שמנסה לשחק, להחזיק בכדור, ללחוץ גבוה ולהגיע למצבים דרך תבניות קבועות. ב’טוטאל פוטבול אנלייסיס’ ניתחו את המערך והסגנון של המאמן הבא של הצהובים.

המערך כבסיס זהות

המערך המזוהה ביותר עם דיילה הוא 4-2-3-1, והוא משמש עבורו לא רק כסידור טכני אלא כבסיס רעיוני. זהו מערך שמאפשר איזון בין שליטה במרכז המגרש, רוחב באגפים ונוכחות מספקת ברחבה. דיילה כמעט ואינו משנה מערך ממשחק למשחק, מתוך תפיסה שיציבות מבנית חשובה יותר מהתאמות נקודתיות.

רוני דיילה (IMAGO)

שני הקשרים האחוריים הם לב השיטה. הם אינם רק שחקני הרס, אלא שחקנים פעילים מאוד בבניית המשחק. לעיתים אחד מהם יורד בין הבלמים, לעיתים שניהם מתפצלים בזוויות שונות, כשהמטרה היא תמיד לייצר יתרון מספרי בשלב הראשון של ההתקפה ולפתוח קווי מסירה נקיים קדימה.

בילד אפ מהקו האחורי

בשלב בניית המשחק, דיילה מקפיד על יציאה מסודרת מאחור, גם תחת לחץ. המגנים דוחפים גבוה ורחב, תופסים את הקווים ומותחים את מערך היריב לרוחב. זה מאלץ את שחקני הקו של היריבה לקבל החלטות: לצאת ללחץ ולהשאיר שטחים מאחור, או להישאר נמוך ולאפשר שליטה.

הבילד אפ מבוסס על רוטציות. אין תנועה אחת קבועה, אלא עקרון: תמיד צריך להיות שחקן חופשי שיכול לקבל את הכדור עם הפנים קדימה. לפעמים זה קשר שיורד לאחור, לפעמים זה בלם שיוצא עם הכדור, ולעיתים אפילו שוער שמשמש כתחנת ביניים כדי לשבור לחץ.

כאשר היריב סוגר את קווי המסירה הקצרים, דיילה אינו חושש מהנעת כדור סבלנית עד למציאת הזווית הנכונה. הרעיון הוא למשוך את היריב קדימה, לפתוח שטחים ואז לנצל אותם במהירות.

לא חושש מהנעת כדור סבלנית. רוני דיילה (IMAGO)

התקפה דרך אגפים וחילופי צדדים

בהתקפה המסודרת, דיילה שם דגש גדול על חילופי צד מהירים. המטרה היא להזיז את ההגנה מצד אחד של המגרש לשני, עד שנוצר חוסר איזון. ברגע כזה, המגן בצד החלש מקבל שטח ויכול להצטרף לעומק, או לקבל את הכדור בעמדה נוחה להגבהה.

הכניסות לרחבה מתוזמנות. לא מדובר בכדורים אקראיים, אלא בתנועה מתואמת של מספר שחקנים לאזור המסוכן. הקישור ההתקפי נדרש לקרוא את המהלך, להצטרף בגל שני ולנצל את העובדה שההגנה עסוקה בסגירת הקו.

המשחק ההתקפי של דיילה שואף להיות אנרגטי, ישיר כשצריך, אך לא פזיז. יש מקום למסירה לרוחב, אך תמיד מתוך מחשבה על יצירת יתרון ולא רק על החזקת כדור לשם החזקה.

שחקני מכבי תל אביב באימון (רדאד ג'בארה)

הגנה אקטיבית ולחץ

גם בלי הכדור, הקבוצות של דיילה אינן נסוגות לאחור. ההגנה מתחילה גבוה, לעיתים כבר בשליש הקדמי. ברגעי לחץ, המערך משתנה בפועל ל-4-4-2, כאשר שחקן התקפי מצטרף לקו הראשון ומנסה לסגור את הבלמים ואת השוער.

הלחץ אינו פראי, אלא מבוסס על סגירת קווי מסירה והכוונת היריב לאזורים מסוימים. שחקנים יוצאים קדימה באגרסיביות, אך תמיד עם גיבוי מאחור, כדי לא להשאיר שטחים חשופים. זהו לחץ שמנסה לגרום לטעויות, לא רק להפריע.

כאשר הלחץ נשבר, הקבוצה נדרשת להגיב במהירות, לצופף את המרכז ולחזור למבנה ברור. דיילה מקפיד מאוד על עקרונות כיסוי הדדי, כך שיציאה של שחקן אחד תמיד תלווה בסגירה של אחר.

מה זה אומר למכבי תל אביב

אם אכן ימונה, מכבי תל אביב צפויה לקבל מאמן עם שיטה ברורה ודורשת. זה לא יהיה כדורגל של פתרונות קסם, אלא של תהליך, חזרות, משמעת טקטית ואמונה בדרך. דיילה מביא איתו תפיסה אירופית מובהקת, כזו שמאמינה שכדורגל התקפי ולחץ גבוה אינם סיסמאות, אלא עבודה יומיומית.

האתגר הגדול יהיה התאמת העקרונות לליגה המקומית, אך אם לשפוט לפי עברו, דיילה לא יסטה מהדרך. הוא יעדיף קבוצה יוזמת, לוחצת ושולטת, גם אם זה ידרוש זמן. עבור מכבי תל אביב, זה עשוי להיות שינוי סגנוני משמעותי, ובעיקר הצהרה ברורה על כיוון מקצועי.