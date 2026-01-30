יום שישי, 30.01.2026 שעה 20:28
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4113-3518מכבי אחי נצרת1
3720-3918מ.ס. טירה2
3217-2717מכבי נווה שאנן3
3119-2818הפועל כרמיאל4
3013-2417מכבי אתא ביאליק5
2725-2918הפועל ב.א.גרבייה6
2726-2418בני מוסמוס7
2221-2017הפועל בית שאן8
2233-2318עירוני נשר9
2118-1917הפועל מגדל-העמק10
2124-1918צעירי אום אל פאחם11
1730-2518הפועל עראבה12
1531-2018הפועל טירת הכרמל13
1541-2218צעירי טמרה14
1333-1318מכבי נוג'ידאת15
531-2418הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3123-2318מ.ס. דימונה2
2922-3418מכבי יבנה3
2723-3118מ.כ. ירושלים4
2718-2617מ.כ. צעירי טירה5
2726-2418מכבי קרית מלאכי6
2730-2618בית"ר יבנה7
2628-3318מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1930-3018מ.כ. חולון ירמיהו 12
1918-1518הפועל אזור13
1831-1518הפועל מרמורק14
1736-1818הפועל ניר רמה"ש15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

כרים בלעום כבש, טירה ניצחה 0:1 את אחי נצרת

במחזור ה-18 בליגה א' צפון, המוליכה רשמה הפסד שלישי העונה והפער צומק. אדהם זועבי ומוסמוס רשמו 2:3 על כרמיאל. הפועל אום אל פאחם עם ניצחון יקר

|
שחקני מ.ס טירה (באדיבות המועדון)
שחקני מ.ס טירה (באדיבות המועדון)

שישה משחקים הוציאו היום (שישי) לדרך את המחזור ה-18 בליגה א' צפון, כשבמוקד המשחקים, ההתמודדות בין מכבי אחי נצרת, מהמקום הראשון למ.ס טירה, מהמקום השני, משחק שהסתיים לו ב-0:1 קטן לזכותה של טירה, שמתקרבת עוד יותר למקום הראשון. הפועל אום אל פאחם לא מוותר על העונה, עם 2:4 על צעירי טמרה. במוצאי השבת יינעל המחזור עם צמד משחקים.

מכבי אחי נצרת – מ.ס טירה 1:0

שער בודד של כרים בלעום קבע ניצחון סופר חשוב למ.ס טירה וגל ברשאן, שמתקרבים עוד יותר אל המקום הראשון, בעוד אחי נצרת עם הפסד שלישי העונה. עם ניצחון 12 העונה, הפער בין טירה לאחי נצרת עומד על ארבע נקודות בלבד, כך שהכל פתוח, יש לומר. האם לאחר שנים של ניסיונות עבד תיתי וקבוצתו, עליה משקיע הון, תעלה לליגה הלאומית על חשבון הירוקים מעילוט?

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בני מוסמוס 3:2

ניצחון שלישי ברציפות לאדהם זועבי על הקווים בהפועל בני מוסמוס. כרמיאל פספסה הזדמנות להיצמד עוד יותר לחלק העליון, בעוד בני מוסמוס ממשיכה להתרחק מהתחתית הבוערת. מוחמד בדראן ועמראן אגבארייה קבע 0:2 לבני מוסמוס, יואל נגרין צימק ל-2:1, עבד אל רחמאן כבהא קבע 1:3 לבני מוסמוס ואינן גונסלס צימק ל-3:2 בדקה ב-73.

אדהם זועבי ושחקניו (באדיבות המועדון)אדהם זועבי ושחקניו (באדיבות המועדון)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל אום אל פאחם 4:2

באום אל פאחם לא מוותרים על הליגה העונה. למרות שעדיין נמצאת הקבוצה במקום האחרון, הקבוצה השיגה ניצחון חמישי העונה ולרשותה שבע נקודות. בכדי לצאת מעל הקו האדום, הפועל אום אל פאחם צריכה עוד שש נקודות, לכל הפחות. סובחי שקיר ומוחמד סעדי הבקיעו לטמרה, אחמד יונס, רועי מרדכי, בשיר בהגאת ועודי מחאמיד הבקיעו למנצחת.

יתר תוצאות ומועדי משחקי המחזור

מכבי נוג'ידאת – הפועל ע. באקה אל גרבייה 1:2 (הבקיעו לנוג'ידאת: עומר גנאים ומחמוד אבו אחמד; הבקיע לבאקה אל גרבייה: עומר אדלר)

עירוני נשר – הפועל טירת הכרמל 1:1 (הבקיע לנשר: מוסטפא גדבאן; הבקיע לטירת הכרמל: משה גולן)

צעירי אום אל פאחם – הפועל עירוני עראבה 0:3 (הבקיעו לאום אל פאחם: מוחמד אדם מחאמיד עם צמד ואנס נסאר)

מכבי אתא ביאליק – הפועל בית שאן (31/01, אצטדיון טוטו עכו, 20:30)

מכבי נווה שאנן – הפועל מגדל העמק (31/01, חיפה אגרטק, 20:30)

